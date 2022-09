Nach Probephase: Oben-ohne-Schwimmen in Göttingen soll nicht nur am Wochenende möglich sein

Die Ausnahme soll zur Regel werden: In der Stadt Göttingen durften in einer Testphase auch Frauen und queere Menschen mit nackten Brüsten an Wochenenden baden gehen. Das Bündnis „Gleiche Brust für Alle“ fordert eine Ausweitung der „Oben-Ohne“-Regelung in den Schwimmbädern der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH (GöSF). Sie solle künftig nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche gelten, teilte die Imitative mit. In seiner Sitzung am 15. September will sich der Sportausschuss der Stadt mit der Frage beschäftigen, inwiefern Menschen jeden Geschlechts ohne Oberteil schwimmen gehen dürfen.

Ende August ist die Testphase für die Regelung ausgelaufen. Am ersten Septemberwochenende müssen Brüste daher wieder mit Badebekleidung verdeckt werden. Für „Gleiche Brust für Alle“ waren die Monate zuvor ein „großer Erfolg“, das Bündnis zieht ein positives Fazit. Es hatte sich kurz nach einem Vorfall im Oktober vergangenen Jahres gegründet, als eine Besucherin aus einem Schwimmbad geworfen wurde. Sie hatte ohne Oberteil gebadet.

Gleiche Brust für Alle „noch lange nicht am Ziel“

„Seit Mai haben durch unser Engagement zahlreiche vorwiegend als Frauen gelesene Menschen von der Regelung profitiert, am Wochenende ohne Oberteil baden zu können“, sagte Mina Berger, die den Anstoß für die Bündnisgründung gab. Andere Besucherinnen hätten sich ein Vorbild genommen und ihre Oberteile ebenfalls abgelegt. Die dadurch ins Rollen gekommene Debatte sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung der Geschlechter.

„Wir sind jedoch noch lange nicht am Ziel, wenn uns Grundrechte nur an einzelnen Tagen in der Woche gewährt werden“, so Sahri Sprinke, Sprecherin des Göttinger Bündnisses. Das bundesweite Bündnis „Gleiche Brust für Alle“ fordert daher, diese „geschlechtsspezifische Diskriminierung“ aus Haus- und Badeordnungen zu streichen.

Die zuvor von Skeptikern angeführte Angst vor Übergriffen habe sich nicht bestätigt. Allerdings hätten sich mehrfach „unangenehme verbale Zurechtweisungen“ ereignet – teils aufgrund von Unwissenheit, mangelnder Beschilderung oder „verfestigten patriarchalen Bildern“. Hier sei eine Sensibilisierung des Badepersonals wichtig, meint das Bündnis.

Dauerhafte Regelung gefordert

Es ist gut möglich, dass aus der Testphase eine dauerhafte Regelung wird. Aus Sicht von GöSF-Geschäftsführer Andreas Gruber spreche nichts dagegen, diese fortzuführen, sagte er bereits vor deren Auslaufen. Man wolle die Empfehlung mit in den Sportausschuss nehmen. Dass sonnabends und sonntags nicht nur Männer „oben ohne“ schwimmen gehen, sei während der Testphase problemlos gelaufen. Die Regel auf alle Wochentage auszuweiten, wie vom Bündnis gefordert, hält er jedoch nicht für zielführend. Die Wochenend-Lösung sei ein „Kompromiss“.

Die Stadt kündigte bereits an, dass der Sportausschuss während seiner Sitzung am 15. September eine Fortführung beschließen wolle. „Festzuhalten ist, dass die Regelung von allen Seiten gut angenommen wurde“, sagte ein Stadtsprecher. Etwa vier bis fünf als Frauen gelesene Personen pro Bad und Tag hätten von der Regelung Gebrauch gemacht. Auch die Stadt plant, sie künftig weiterhin auf das Wochenende zu beschränken.

Das Göttinger Bündnis „Gleiche Brust für Alle“ ist künftig angedockt an das Queere Zentrum Göttingen. Letzteres dienst als Dachstruktur für verschiedene Gruppen, die sich mit den Themen Geschlecht sowie sexuelle Orientierung und Identität befassen. „Gleiche Brust für Alle“ kündigte an, beim Christopher Street Day in Göttingen am Sonnabend, 10. September, mit einem Stand vertreten zu sein.

Dieser Text erschien zuerst im „Göttinger Tageblatt “.

Von Elena Everding/RND