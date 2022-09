Prinz Harry und Herzogin Meghan: „The Crown“-Atmosphäre in Düsseldorf

Düsseldorf. Es ist anders als damals, als Queen Elizabeth Königin wurde – Maureen Kempen (83), eine Britin, die seit rund 40 Jahren in Düsseldorf lebt, kann sich noch gut daran erinnern: „Da war die ganze Straße in meinem britischen Heimatort geschmückt und wir Schulkinder haben alle silberne Löffel bekommen“, erzählt sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Verkleidet sind an diesem Dienstag nur wenige - doch so nah wie heute kam sie trotzdem noch nie an einen Royal heran. Prinz Harry (37) und seine Frau Meghan (41) haben ihr die Hand geschüttelt, vor dem Rathaus in Düsseldorf.

Dass der Marktplatz der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt plötzlich „The Crown“-Atmosphäre hat, hat Düsseldorf einem Herzensprojekt von Prinz Harry zu verdanken: den Invictus Games. Die paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen werden 2023 hier ausgetragen, und damit erstmals in Deutschland. Ein Grund für die beiden Royals-Aussteiger, auf einer ihrer mittlerweile raren Europareisen der Stadt einen Besuch abzustatten.

Doch die meisten Schaulustigen hier auf dem Düsseldorfer Marktplatz sind vor allem da, um einen Blick auf Harry und Meghan zu erhaschen. Sie wollen sie mal von Nahem sehen, ein Foto von ihnen machen, vielleicht sogar ein Selfie. Dass sie sogar mit ihnen sprechen würde, das hätte Maureen Kempen nicht gedacht. Ihr kommen die Tränen, als sie davon erzählt. „Es war so schön“, sagt sie.

Düsseldorf und der Bundeswehr „auf ewig dankbar“

Mehrere Stunden hat sie auf das royale Aussteigerpaar gewartet, wie viele andere hier auch. „Ich will meinen Prinzen sehen“, sagte sie vor der Ankunft von Harry und Meghan. Ihren Platz in der ersten Reihe hat sie trotz des langen Wartens und ihres hohen Alters nicht aufgegeben. Genauso wie Ulrike (65) aus Düren mit ihrem Mann Karl-Heinz. „Ich bin von der ganzen Geschichte der beiden fasziniert“, sagt Ulrike dem RND. „Die haben schon viel mitgemacht und gehen ihren eigenen Weg.“ Sie habe bereits andere Royals bei ihren Deutschlandbesuchen gesehen, etwa die schwedische Königin Silvia bei ihrem Besuch in Herzogenrath im Jahr 2014. An diesem Tag nun in Düsseldorf wollen sie gern ein paar Worte mit Harry und Meghan wechseln, ein Foto. Es hat sich gelohnt, sie bekommen, was sie sich wünschen.

Als Harry und Meghan mit dem Auto ankommen, ruft die Menge „Harry!“ oder „Meghan, du siehst wunderschön aus!“. Er im grauen Anzug, sie in einer cremefarbenen weiten Hose und einem sommerlichen, weißen Top. Doch nach nur wenigen Minuten auf dem roten Teppich verschwinden sie in das Rathaus, wo sie sich im Goldenen Buch der Stadt verewigen und Harry eine kurze Rede hält. Er sei Düsseldorf und der Bundeswehr „auf ewig dankbar“ für ihr großes Engagement, sagt er.

Als das Paar wieder aus dem Rathaus kommt, können die Fans noch mal näher ran. Es werden Hände geschüttelt, kleine Anekdoten ausgetauscht, Fotos gemacht. Harry fragt einige Fans etwa, welches das beste Bier in Düsseldorf ist. Ob er vor seiner Abreise später wohl noch ein Altbier trinken wird? Rund 15 Minuten nehmen sich die beiden Royals diesmal Zeit für die Besucherinnen und Besucher, die immer wieder begeistert ihre Namen schreien. Dann fahren sie weiter. Es folgen eine Rheinfahrt mit Kriegsveteranen, und später noch eine Pressekonferenz im Düsseldorfer Stadion zu den „Invictus Games“.

Für Harry und Meghan geht es weiter nach Großbritannien

Am Abend geht es für das Paar weiter in das Heimatland des Prinzen, nach Großbritannien, wo er und seine Frau umstritten sind, seitdem sie sich Anfang 2020 vom engen Kreis der britischen Königsfamilie lossagten und nach Kalifornien zogen. Am Donnerstag soll Harry bei den Well Child Awards in London sprechen.

Über einen geplanten Besuch bei der Familie ist nichts bekannt. Dabei ist die Queen, Harrys Großmutter, offenbar gesundheitlich so angeschlagen, dass sie die neue Premierministerin Liz Truss am Dienstag für ihre Begrüßung nach Schottland, wo sie traditionell den Sommer verbringt, reisen ließ, anstatt sie wie üblich in London zu empfangen.

Von Hannah Scheiwe/RND