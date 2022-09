Hurrikan „Kay“ zieht auf Touristenorte in Mexiko zu

Cabo San Lucas. Der Hurrikan „Kay“ zieht auf die beliebten Touristenorte Los Cabos an der Südspitze des Bundesstaats Baja California Sur in Mexiko zu. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde bewegte sich der Tropensturm in nordwestlicher Richtung auf die Halbinsel zu, wie das US-Hurrikanzentrum am Dienstag mitteilte. Das Zentrum des Hurrikans der Kategorie 1 sollte nach Einschätzung aber über dem Pazifik bleiben und nicht auf Land treffen.

Trotzdem dürfte „Kay“ in Baja California Sur und dem Bundesstaat Sinaloa in den kommenden Tagen für starken Regen, heftige Windböen und hohe Wellen sorgen, teilte der mexikanische Wetterdienst mit. In Sinaloa blieben die Schulen am Dienstag geschlossen. Der mexikanische Wetterdienst warnte vor Überschwemmungen und rief die Menschen in den betroffenen Gebieten zur Vorsicht auf.

Die Hurrikansaison im Pazifik dauert vom 15. Mai bis zum 30. November und im Atlantik vom 1. Juni bis zum 30. November. Im vergangenen Jahr wurden im östlichen Pazifik 19 Hurrikans und Tropenstürme registriert, im Atlantik gab es 21 tropische Wirbelstürme.

RND/dpa