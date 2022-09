Touristin wird beim Schnorcheln vor den Bahamas von Hai getötet

Ein Hai hat vor den Bahamas eine Kreuzfahrtpassagierin angegriffen und getötet. Die 58-Jährige aus dem US-Staat Pennsylvania schnorchelte am Dienstag an einer bei Wassersportlern beliebten Stelle nahe Green Cay im Norden des Inselstaats, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean International erklärte, das Opfer sei nach seiner Ankunft in einem örtlichen Krankenhaus gestorben. Die Frau habe an einem Ausflug in Nassau teilgenommen. Das Schiff, die „Harmony of the Seas“, hatte am Sonntag zu einer achttägigen Kreuzfahrt in Florida abgelegt.

Weitere Haiangriffe vor den Bahamas

Die meisten Haiangriffe in der Karibik ereignen sich vor den Bahamas. Dort wurden zuletzt 2019 zwei solche Angriffe gemeldet, einer davon tödlich. Im Dezember 2020 kam es vor dem französischen Überseegebiet St. Martin zu einem tödlichen Haiangriff, dem ersten in dieser Region.

RND/AP