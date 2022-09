Schwere Gewitter in Sachsen: Freibad wird von Schlammlawine überrollt

Starke Gewitter haben am Dienstag vor allem im Erzgebirge in Sachsen örtlich kräftige Regenfälle gebracht. Das Unwetter überrollte auch das örtliche Freibad in Burkhardtsdorf. Eine Schlammlawine verwandelte es in einen braunen Tümpel. Schlamm und Geröll wurden in die Schwimmerbecken gespült.

Der Schlamm soll auch die Pumpen und Leitungen beschädigt haben, berichtet der MDR. Die Freibadsaison ist in Burkhardtsdorf mit diesem Vorfall für dieses Jahr nun beendet. Wie hoch der Schaden ist, könne derzeit noch nicht beziffert werden.

Weitere Schäden in Sachsen

In Neukirchen seien zudem Straßen überflutet worden und Keller mit Schlamm und Geröll vollgelaufen, teilte der Kreisbrandmeister des Erzgebirgskreises mit. Allein dort habe es am Dienstagnachmittag 30 Feuerwehreinsätze gegeben. Verletzt worden sei niemand. Starkregen sei auch in Annaberg-Buchholz, Cunersdorf und Schlettau gefallen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Erzgebirge und einige andere sächsische Regionen Unwetterwarnungen herausgegeben.

