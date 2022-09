Italienische Mafia: Polizei nimmt Verdächtige fest

Reggio Calabria. Die Polizei in Italien hat erneut mehrere mutmaßliche Mafiosi der kalabrischen Mafia ‚Ndrangheta festgenommen und einen neuen Ableger der Clans enttarnt. Den insgesamt 22 Verdächtigen wirft die Strafverfolgung unter anderem Mafia-Vereinigung, Schusswaffenbesitz und versuchten Mord vor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei bestätigten sich die Existenz des Nasone-Gaietti-Clans, der in der Gemeinde Scilla nahe Reggio Calabria tätig war, und ein 2018 aus der Haft entlassener Mann als mutmaßlicher Anführer des ‚Ndrangheta-Ablegers.

Die Mafiosi erpressten und bedrohten laut Polizei zahlreiche Unternehmer, die für die Stadt öffentliche Bauaufträge ausführten, infiltrierten die Gemeindeverwaltung und hatten es auf Restaurantbetreiber abgesehen, die für die ‚Ndrangheta unter anderem Fisch ausliefern mussten.

Mafia-Ableger: Italienische Behörden seit 2021 an dem Fall

Die Polizei beschlagnahmte nach eigenen Angaben außerdem sechs Unternehmen, die im Strandtourismus sowie dem Fisch- und Getränkehandel tätig waren. Die Behörden in der kalabrischen Metropolregion Reggio Calabria an der italienischen Stiefelspitze ermittelten seit 2021 in dem Fall. In den vergangenen Tagen berichtete die Polizei von mehreren Anti-Mafia-Einsätzen gegen die kalabrische ‚Ndrangheta und die sizilianische Cosa Nostra.

RND/dpa