„Eine ganz besondere Beziehung“: was die Queen mit Hannover verband

Hannover. Sie trug ein gelbes Kostüm, einen putzigen Hut, und sie fuhr am Himmelfahrtstag im offenen Wagen durch die Stadt, huldvoll grüßend. Wo immer die Queen auftauchte, strafften Herren ihre Haltung, und die Damen knicksten formvollendet. Im kollektiven Gedächtnis der Stadt hat der 27. Mai 1965 einen festen Platz. Der Tag, an dem Hannover Queensland war.

Der Wahrheit die Ehre: Eigentlich war dieser einzige Staatsbesuch, der die Queen auch nach Hannover führte, eher eine Stippvisite. Ganze sechs Stunden hatte sie für den Aufenthalt hier eingeplant; und zwar nicht am ersten, sondern am elften und damit vorletzten Tag ihres Besuches in Deutschland. Und trotzdem lebt diese Visite in der Erinnerung vieler Menschen in Hannover als ein „Wir sind wieder wer“-Moment fort wie der Sieg bei der Fußball-WM 1954.

Hunderttausende jubelten ihr zu

Unter den Hunderttausenden, die der Queen 20 Jahre nach dem Krieg am Straßenrand zujubelten, war auch ein kleiner Junge in kurzen Hosen, der eifrig mit dem Union Jack wedelte: „Damals herrschte überschäumende Begeisterung, das war Ausdruck einer ganz besonderen Beziehung“, erinnerte sich Stephan Weil später, als er längst niedersächsischer Ministerpräsident war. Einem „Triumphzug durch die Straßen der Stadt“ habe der Besuch geglichen, schrieb die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Der erste Besuch eines britischen Staatsoberhauptes in Deutschland seit fast 60 Jahren markierte auch so etwas wie die Ankunft Westdeutschlands im Kreis der Demokratien. Großbritannien strebte damals den Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) an – die Charmeoffensive des vermeintlich unpolitischen Staatsoberhauptes hatte so gesehen auch eine politische Note.

Um 17.33 Uhr landete das Flugzeug der Königin in Langenhagen. Dann fuhr sie durch die Stadt zum Landtag, zum Rathaus und weiter nach Herrenhausen. Schließlich war hier die Heimat ihrer Ahnen: Von 1714 bis 1837 hatten Hannovers Herrscher, die Welfen, in Personalunion zugleich auf dem Londoner Thron gesessen. „Für mich ist deshalb mein Aufenthalt hier von besonderem Interesse und eine außergewöhnliche Freude“, erklärte die Queen im Landesparlament – und Hannover liebte sie dafür.

Mehrmals war sie in Niedersachsen

Vielleicht auch wegen der historischen Verbindungen war die Anhänglichkeit Hannovers an das britische Königshaus besonders ausgeprägt. Eine große Landesausstellung zur Ära der Personalunion erwies sich 2014 als Publikumsmagnet. Und zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen im vergangenen Juni pflanzte die Hannoversch-Britische Gesellschaft eine Eiche im Georgengarten.

Die Visite 1965 war der einzige Besuch der Queen direkt in Hannover. In Niedersachsen gab sie sich noch häufiger die Ehre, gern an der Seite ihres 2021 verstorbenen Mannes Prinz Philip. Protokollarisch waren das in der Regel keine Staats- oder Arbeitsbesuche.

Im Jahr 1984 besuchte sie in ihrer Funktion als Ehrenoberst in Celle stationierte britische Soldaten. Eine eher private Visite führte die Queen 1993 zu einem britischen Pionierbataillon in Hameln. Im Mai 2001 besuchte sie ebenfalls privat eine schottische Einheit auf dem Nato-Truppenübungsplatz Bergen-Hohne. Und im Jahr 2015 kam sie anlässlich des Jahrestages der Befreiung 1945 in das frühere Konzentrationslager Bergen-Belsen.

„Wie eine Großmutter“

Torsten Oliver Deecke vom Vorstand der Hannoversch-Britischen Gesellschaft kam ihr dabei sehr nahe: Ehe sie von Celle nach London zurückflog, stellte er ihr eine bilinguale Kindergartengruppe vor. „Sie hat zu den Kindern sofort eine menschliche Nähe aufgebaut, sie gab ihnen das Gefühl, ganz bei ihnen zu sein“, sagt der 56-Jährige. „Es war, als ob eine Großmutter zu ihren Enkeln spricht.“ Für die Queen war dies der letzte Besuch in Niedersachsen.

Ihr Sohn Prinz Andrew war zuletzt 2014 in Hannover, als hier die Ausstellung „Als die Royals aus Hannover kamen“ zu sehen war. Und schon im Jahr zuvor waren ihre Enkelinnen Beatrice und Eugenie bei der Eröffnung des wiederaufgebauten Schlosses Herrenhausen die umschwärmten Stargäste gewesen. Royaler Glanz, das zeigte dieser Besuch, entfaltet auch in republikanischen Landen noch immer eine ganz eigene Aura. Auch dank der Persönlichkeit der Queen.

Die Queen starb nach Angaben des Palasts am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral.

