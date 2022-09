Charles III. wird König und muss sich neu erfinden

London. Für viele Menschen in Großbritannien ist es der erste Morgen ohne Königin - nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag ist der Monarch nun männlich. König Charles III. (73), der als ewig wartender Thronfolger galt, ist seiner Mutter als Staatsoberhaupt gefolgt. „Während dieser Phase der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und getragen durch das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegenbracht wurde“, sagte er einer Mitteilung zufolge.

+++ Die Queen ist gestorben – alle Entwicklungen im Newsblog +++

Am Freitag wollen Charles und seine Frau, Königin Camilla, nach Angaben des Palastes vom Landsitz der Queen in Schottland nach London reisen. Einem lange ausgearbeiteten Plan zufolge werden noch im Laufe des Tages ein erstes Treffen des Königs mit der neuen Premierministerin Liz Truss und eine Fernsehansprache an die Nation erwartet.

Charles‘ neue Rolle

Seit seine Mutter vor mehr als 70 Jahren Königin wurde, war er der Thronfolger. Da war Prinz Charles gerade einmal drei Jahre alt. Jetzt im Alter von 73 Jahren besteigt er als König Charles III. endlich den britischen Thron und muss sich noch einmal neu erfinden.

Charles müsse genau abwägen, wie er sich ab jetzt in der Öffentlichkeit darstelle, sagt der Historiker Ed Owens. „Er ist nicht mal ansatzweise so beliebt wie seine Mutter.“ Irgendwie müsse er aber versuchen, eine Nähe zum britischen Volk zu schaffen, wie sie auch seine Mutter hatte. Es ist ein Dilemma, das Charles schon sein ganzes Leben lang verfolgt. Aus einem schüchternen Jungen mit einem dominierenden Vater wurde ein oft etwas ungelenk wirkender und wenig charismatischer Mann

Seine Biografin Sally Bedell Smith, Autorin des Buches „Prince Charles: the Passions and Paradoxes of an Improbable Life“, beschrieb das treffend: obwohl er irgendwann einmal britischer König werden sollte, wurde er zeit seines Lebens von anderen in den Schatten gestellt. „Ich glaube, die Frustrationen sind nicht unbedingt die, dass er so lange auf den Thron warten musste“, sagte Smith dem Sender PBS. „Ich glaube, dass die größte Frustration die ist, dass er so viel getan hat ... und irgendwie komplett missverstanden wurde. Er war irgendwie gefangen zwischen zwei Welten: der Welt seiner Mutter, verehrt, jetzt beliebt; und Diana, deren Geist ihn immer noch in den Schatten stellt; und dann seinen beiden glamourösen Söhne.“

Moderner Zugang zur Monarchie geplant

Eines hat er bereits zugesagt: er will ein schlankeres Königshaus mit weniger Ausgaben, weniger Mitgliedern mit offiziellen Aufgaben, die besser das moderne Großbritannien repräsentierten. Doch der Mann, der sein Leben in Palästen und mit Polospielen verbracht hat und dem ein Diener angeblich die Zahnpasta auf die Zahnbürste drückte, muss die britische Öffentlichkeit erst von seinem neuen, moderneren Zugang zur Monarchie überzeugen.

Dabei waren mit Charles als Thronfolger im Königshaus einst schon einige der alten Traditionen aufgebrochen worden. Er war der erste britische Thronfolger, der nicht zu Hause unterrichtet wurde - und der im Internat Gordonstoun denn auch erbarmungslos gehänselt wurde. Er war auch der erste, der einen Universitätsabschluss machte. Aber er war auch der erste, der am eigenen Leib das zunehmende Interesse der Regenbogenpresse zu spüren bekam.

Es war auch gar nicht sein privilegierter Status, wegen dem ihm viele Briten den Aufstieg zum König nicht zutrauten, sondern das Scheitern seiner Ehe mit Diana. Auch die Tatsache, dass er sich immer wieder zu Themen mit politischer Tragweite äußerte, die ihm am Herz liegen, wie dem Klimaschutz, erneuerbare Energien oder Alternativmedizin, kam bei Royalisten nicht gut an. Es sei nicht vorgesehen, dass sich der König oder dessen Familie politisch positionierten, sagt Historiker Owens, Verfasser des Buches „The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-53″. Damit müsse Charles nun sehr vorsichtig sein, damit sein Verhalten nicht als verfassungswidrig wahrgenommen werde.

Weitere Thronfolge

Hinter seinem Vater Charles rückt Queen-Enkel Prinz William (40) zum Thronfolger auf. Nummer zwei in der Thronfolge ist jetzt der neunjährige Prinz George, dahinter folgen seine Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Obwohl Elizabeth als britische Monarchin über keine politische Macht verfügte, galt sie als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit. Mit unbedingtem Pflichtbewusstsein und Beständigkeit führte sie Großbritannien durch große Veränderungen.

Wie es nun weitergeht

Schon vor Jahren wurde minuziös geplant, was nach dem Tod der Queen passieren soll. Ihr Staatsbegräbnis wird für Montag, den 19. September, erwartet. Zuvor soll König Charles III. eine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich antreten.

Queen Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren „friedlich“ auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. Sie war über 70 Jahre und damit länger als jeder andere britische Monarch vor ihr auf dem Thron. Elizabeth II. war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien.

RND/dpa/AP