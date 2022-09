Dear Madam …! Ein Abschiedsbrief an die Queen

Dear Madam, Your Majesty,

es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man britische Königinnen korrekt anspricht. Ich bin kein Monarchist und mit den Feinheiten höfischer Etikette nicht vertraut. Alles, was ich in diesen Tagen weiß, ist: Ich bin traurig. Denn es fühlt sich an, als sei an diesem 8. September 2022 mit Ihnen eine vertraute Verwandte verstorben, eine kleine, tapfere, steinalte Tante, die seit Jahrzehnten auf Familienfeiern am Rand saß, ihre Urenkel zählte und uns alle daran gemahnte, dass eine Frau tun muss, was eine Frau eben tun muss. Zur Not auch 70 Jahre, 7 Monate und 2 Tage lang.

Natürlich hat es geregnet an Ihrem Todestag, das ging ja gar nicht anders. Als Sie starben, floss in London das Wasser durch die Straßen wie ein Sturzbach aus Tränen. Die ganze Familie eilte nach Balmoral, nur Prinz Harry hat es nicht rechtzeitig an Ihr Totenbett geschafft, ausgerechnet Harry, und beim Gedanken daran packt einen schon wieder die Wehmut.

In besseren Zeiten wären Sie an diesem Tag in Gummistiefeln, Kopftuch und Regenjacke über Ihre schottischen Latifundien gestiefelt, ganz allein mit sich, den ewigen Corgis, dem Wind und dem herben Duft des Landregens in der Nase. Dort oben, nur dort zwischen den schroffen Felsen und tiefgrünen Wiesen, waren Sie ganz bei sich, so schien es zumindest. Weit weg von all den brokatbesetzten Schmeichlern und Schmeichlerinnen, den ermüdend langweiligen Kleingeistern, den kurzlebigen Trends, den schrulligen Manierismen Ihrer Landleute, der daueraufgeregten Knallpresse, Ihren samt und sonders seltsamen vier Sprösslingen, all den Enkeln und Enkelinnen und diesem ganzen Irrsinn, den ein Leben als Oberhaupt dieser „Firma“ namens Windsor so mit sich bringt.

Für die ganze Welt waren Sie die „Queen“. Immer nur die „Queen“. Als seien die anderen 18 Monarchien auf diesem Planeten bloß Operetten, nichts als billiger Tand und Flitter. Als seien nur Sie allein, die ewige Königin, die einzige und echte Queen. Wer kennt schon König Mizan Zainal Abidin von Malaysia oder König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck von Bhutan?

Es muss ein absurdes Leben gewesen sein

Es muss ein absurdes Leben gewesen sein. Wie mag sich das angefühlt haben, wenn Millionen Menschen wirklich jedem Wort, jedem Lächeln, der Farbe jedes Hutes, der Form jeder Brosche, jeder kleinsten Geste und jedem Wink des kleinen Fingers eine Bedeutung zumessen? Wenn man öffentliches Eigentum ist, mehr Majestät als Mensch, mehr Amt als Person? Sie haben tausende Schulen, Krankenhäuser und Kindergärten eröffnet, zehntausende Orden verliehen, Millionen Hände geschüttelt. Manchmal wirkten Sie melancholisch bei Ihrem Tun. Ich stellte mir gern vor, wie Sie sich nach der Anonymität jenes Lebens sehnten, das Sie früher führen durften, bevor Ihr Onkel für Wallis Simpson entflammte und Ihr Vater, Georg VI., den Job übernahm. Als Sie an Motoren herumschraubten und gelassen einem leisen, royalen Leben in der zweiten bis dritten Reihe entgegensahen.

Für das, was in diesen Tagen nicht nur in Großbritannien endet, hält die Sprache kein größeres Wort bereit als Ära. Es ist das Zweite Elisabethanische Zeitalter. Sie waren die Großmutter des Planeten, der äußerlich unerschütterliche Fixpunkt in einer unruhigen, fiebrigen Welt. Was für ein seltsames, unwirkliches Gefühl, dass Sie nun nicht mehr da sein sollen. Im gleichen Jahr, in dem Sie den Thron bestiegen, tobte der Koreakrieg. Die USA zündeten die erste Wasserstoffbombe. Sie haben zwölf britische Premierminister und drei Premierministerinnen erlebt, dazu 14 US‑Präsidenten und null US‑Präsidentinnen. Sie waren Geschichte, Sie sind Geschichte.

Die Welt meint ja, alle Schründe Ihrer Biografie zu kennen, jeden Schicksalsschlag, jedes Drama dieser königlichen Seifenoper, die Ihre teils doch arg putzigen Verwandten zur Verzückung des Publikums aufführen. Man nahm Anteil. Von jenem Schicksalstag 1952, als Sie in einem Baumhaushotel in Kenia die Königswürde erbten, bis zur Livekrönung, als Sie fast erdrückt zu werden schienen von der tonnenschweren Last jener absurd pompösen Krone auf Ihrem zerbrechlichen Nacken. Vom allmählichen Zusammenbröckeln des einst so stolzen Britischen Empire bis zur entfesselten Skrupellosigkeit der modernen Massenmedien. Von Charles spätpubertären Liebeswirren, der medialen Hetzjagd auf Diana über diverse Enthüllungsbücher und das Annus horribilis 1992 bis hin zu Harrys und Meghans Bruch mit den Windsors und dem Missbrauchsskandal um Prinz Andrew. Wir kennen die Bilder, die der Palast genehmigte. Und die anderen auch.

Und doch ist es Ihnen in all diesen Jahrzehnten gelungen, ein Geheimnis zu bleiben. Ein monarchisches Mysterium. „Never complain, never explain“, das war Ihr Credo. Niemals beschweren, niemals erklären. In Ihrem ganzen Leben haben Sie, immerhin die bekannteste Person der Welt, nicht ein einziges Interview gegeben. Niemand durfte ein öffentliches Gespräch mit Ihnen führen. Niemals haben Sie verraten, was wirklich in Ihrem Kopf vorging. Und so blieb Raum in Ihrem langen Leben für alles, was wir uns ersehnten von einer mütterlichen Leitfigur. Wie in einem Gedicht, das emotionalen Platz lässt für eigenes Empfinden, erschienen Sie zwar als unknackbarer Code, ließen aber immer die Möglichkeit offen, ein ziemlich normaler Mensch zu sein. So normal, wie man eben sein kann in diesem seltsamen Amt.

Ihre Pflicht, die immer der hellste Leitstern Ihres Lebens war, haben Sie bis zum letzten Atemzug erfüllt. Nicht einen Moment Ihrer ewigen Amtszeit waren Sie außerstand, britische Monarchin zu sein. Sie bewahrten Haltung, waren immer oberste Dienerin Ihres Landes. Das allein nötig jedem Menschen, der ein Herz in der Brust trägt, Respekt ab. „Es scheint keine Rolle zu spielen, ob die Dinge gerade komplett aus dem Ruder laufen oder nur ein bisschen“, hat ein früherer Pressesprecher des Palastes mal über Sie gesagt. „Sie steht morgens auf, wirft einen Blick auf ihr Briefing, telefoniert oder geht zu einer Besprechung über irgendeine Scheußlichkeit.“

Nur einmal verlor Sie den Kontakt zum Volk

Einmal nur, für ein paar Wochen, haben Sie den emotionalen Kontakt zu Ihren Schäflein verloren. Das war im Sommer 1997, als Sie einfach nicht verstehen konnten, warum Ihr Volk diese schwierige, störende, unnachgiebige Person namens Diana, die gerade in diesem unseligen Tunnel in Paris gestorben war, derart ins Herz geschlossen hatte. In dem Moment, als Sie Ihr Haupt neigten, als Dianas Sarg vorbeifuhr, taten Sie zum ersten Mal als Königin etwas, zu dem Sie nicht Ihr eigener innerer Kompass, sondern anderer Leute Willen getrieben hatte.

Das war der einzige Moment, in dem Ihre Bärbeißigkeit, Ihre an Sturheit grenzende Beharrlichkeit nicht wie eine royale Tugend, sondern wie ein Ärgernis wirkte. Ansonsten feierte Sie die Welt ja für Ihre Kaltblütigkeit. Im Film „The Queen“ von Stephen Frears aus dem Jahr 2006 wandert Schauspielerin Helen Mirren als Sie in den schwarzen Tagen nach Dianas Tod traurig über eine Wiese bei Balmoral, als plötzlich ein stattlicher Hirsch auf einem Hügel erscheint. Mirrens Gesicht hellt sich auf. Es ist, als schenke die Naturerscheinung der „Queen“ plötzlich Kraft und Zuversicht. Wären Sie selbst im wahren Leben diesem Hirschen begegnet, so erzählte es ein Hofbeamter Ihrer Biografin Tina Brown, wäre die Szene gewiss ganz anders verlaufen: „Die Königin hätte geschossen.“

So waren Sie eben. So sind Upperclass-Töchter erzogen worden. Stiff upper lip. Keine Regung. Keine Rührung. Weinerlichkeit war Ihnen ein Gräuel. Auch deshalb, so darf man annehmen, fremdelten Sie stark mit der fast hysterischen Kollektivtrauer um Diana und der emotionalen Luschigkeit von Charles. Sie konnten Ihr Staunen über die Seltsamkeit der Menschen, die Ihnen über die Jahrzehnte in jener typischen Mischung aus Schüchternheit und Aufgeregtheit mit Blumen, Briefen, Selbstgebackenem gegenübertraten, nicht immer vollständig verbergen. Aber Sie waren stets eine durch Ihre legendären roten Zettelkästen perfekt informierte, immer souveräne, von der Verfassung zur Neutralität verpflichtete, aber nie haltungslose Chefin.

Ich liebte das Betuliche an Ihnen, dieses zart Spießige der letzten Jahrzehnte. Ich mochte es, dass Sie auch mal den Tisch abräumten und dass Sie im Alter gern hinter einem dieser niedlichen Tabletttischchen aus dem Teleshop zu Abend aßen, während im Fernsehen „East Enders“ lief, wie man lesen konnte. Das Unkönigliche, Unmärchenhafte an Ihnen hatte seinen eigenen Zauber. Sie waren keine glamouröse Königin der Nacht, sondern eine zur Monarchin gewordene Kleingärtnerin, eine tüchtige, britische Lady in knallbuntem Tuch, die aber – das darf man nicht vergessen – auch höchst begabt darin war, Menschen eiskalt auf Abstand zu halten, gern auch den eigenen Erstgeborenen Charles, dessen Materialismus und Verpeiltheit Ihnen immer fremd blieb.

Man kann Sie nicht ernsthaft sparsam nennen – aber es gibt da eine Geschichte von 2008, die etwas über den Pragmatismus des Ehepaars Windsor verrät: Da gab Prinz Philip seinem Schneider John Kent in der Savile Row tatsächlich eine 50 Jahre alte Hose zum Ändern. Und warum auch nicht? Die ist doch noch gut, die Hose! Sie hassten, so heißt es, die Prunksucht Ihrer Mutter, Queen Mum, die gleich fünf Häuser samt Personal unterhielt. Leider hat Charles die Verschwendungsneigung seiner Großmutter geerbt. „Er braucht acht Zimmer!“, sollen Sie mal ausgerufen haben, als er mit Diana auf Schloss Sandringham zu Übernachten gedachte und bei Übernachtungsbesuchen in fremden Landschlössern gern auch die Möbel und Gemälde mitbrachte, die in den Gastgemächern aufzustellen seien, in die er sein königliches Haupt zu betten geruhte.

Dass Charles nun tatsächlich endlich König Charles III. ist, glaube ich erst, wenn er eine Krone trägt. Es wird dem Manne unmöglich sein, Ihre Fußstapfen auszufüllen. Mal abgesehen davon, dass er bei Weitem nicht so begabt darin sein dürfte wie Sie, den Laden mit eiserner Hand zusammenzuhalten. Es fehlt einfach die natürliche Autorität. Andererseits: Die englische Monarchie hat schon ganz andere biografische Ausfälle verkraftet.

Nun sind Sie gestorben, auf Balmoral – dem Ort, an dem Sie immer am glücklichsten waren, wie Ihre Biografen und Biografinnen schreiben. Mit Ihnen freilich starb auch die irrationale Hoffnung, dass manche Dinge entgegen aller Wahrscheinlichkeit und Erfahrung vielleicht doch immer bleiben, wie sie sind. Wenn selbst Sie sterben, Madam, dann ist unser aller Tod unvermeidlich. Und ich dachte immer, Sie und Keith Richards würden eines fernen Tages als letzte lebende Menschen über die kalte, tote Erde wandern, Hand in Hand in die aufgeblähte, riesige Sonne blickend.

Die hundert Jahre hätte das Schicksal gern noch vollmachen dürfen, genau wie bei Prinz Philip. Stattdessen wurden es dann in seinem Fall 99, in Ihrem Fall 96 Jahre. Das sind mehr als 35.000 Tage. Niemand wird je die Bilder vergessen, wie Sie bei der Trauerfeier für Prinz Philip, nach 73 gemeinsamen Jahren, ganz allein mit einem schwarzen Hut und Gesichtsmaske in der Kirchenbank in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor saßen. Sie strahlten eine Einsamkeit aus, die fast schmerzhaft zu spüren war.

Weltreiche kamen und gingen. Krisen kamen und gingen. Sie waren immer da – weit erhaben über alle weltlichen Banalitäten. Sie waren die vier Jahreszeiten, das Wasser der Themse und der Tannenbaum zu Weihnachten. Seit Wilhelm der Eroberer 1066 die britische Krone eroberte, saß keiner der 40 Monarchen und Monarchinnen länger auf dem Thron als Sie. Ihr Abbild stand in 23 Versionen in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett herum. Von Ihnen wurden 120 Ölgemälde gemalt. Sie haben 106 Länder der Erde bereist, allein Kanada 22-mal. In Großbritannien sind 237 Straßen nach Ihnen benannt. Sie besaßen im Laufe Ihres Lebens 30 Corgies. Sie sind und bleiben die ewige Königin.

„Trauer ist der Preis, den wir für die Liebe zahlen“, haben Sie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mal gesagt. Vier Jahre nach Dianas Tod waren Sie schon wieder oberste Trösterin Ihrer Landleute. In diesen Tagen, nach Ihrem Tod, bekommt der Satz von damals eine neue Gültigkeit.

Auf Wiedersehen, Majestät.

Faithfully yours.

Imre Grimm

Von Imre Grimm/RND