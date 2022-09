Livestream: König Charles III. hält seine erste Rede an das britische Volk

Einen Tag nach dem Tod seiner Mutter Königin Elizabeth II. ist der neue König von Großbritannien, Charles III., wieder in London zurück. Der Monarch verließ am Freitag das schottische Schloss Balmoral und flog in die Hauptstadt, wo er sich in einer Fernsehansprache erstmals als König an das britische Volk wenden will.

Bei seiner Ankunft am Buckingham Palace wurde der neue König von Tausenden Schaulustigen begrüßt. Charles sah sich auch die Blumen an, die dort zu Ehren seiner verstorbenen Mutter niedergelegt wurden. Einige der Menschen vor Ort riefen „Danke, Charles“ und „Gut gemacht, Charlie!“ Der Monarch gab einigen die Hand. Eine Frau küsste ihn auf die Wange. Mehrere Menschen riefen „Gott schütze den König!“ Es ist Charles‘ erster Aufenthalt im Buckingham-Palast als König.

Livestream: Charles hält seine erste Rede als König

Die Rede von König Charles III. soll um etwa 19 Uhr deutscher Zeit übertragen werden. Die Rede ist aufgezeichnet und wird pünktlich beginnen. Unter anderem die Sender Phoenix von ARD und ZDF sowie Tagesschau24 und Deutsche Welle übertragen die Rede an die britische Nation.

Zehntägige Trauerperiode hat begonnen

Wie der Palast mitteilte, starb die Queen am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Elizabeth II. war 70 Jahre lang und damit länger als jeder andere britische Monarch vor ihr auf dem Thron. Sie war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien. Mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende.

In Großbritannien begann eine zehntägige Trauerperiode. Im ganzen Land läuteten am Freitagmittag die Glocken. In London und an anderen Militärstandorten wurden 96 Salutschüsse abgefeuert - einer für jedes Lebensjahr der Queen. Vor dem Buckingham Palace legten Hunderte Menschen Blumen nieder oder hielten still inne.

Charles wird am Samstag formell proklamiert

Die formelle Proklamation von Charles als König findet am Samstag ab 11 Uhr deutscher Zeit statt und wird live im Fernsehen übertragen, wie ein Sprecher von Charles am Freitagnachmittag mitteilte.

RND/nis mit dpa und AP