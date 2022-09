William und Kate: Was sich für das Kronprinzenpaar jetzt ändert

Es muss das Paradies gewesen sein. Ein Hauch von Normalität, eine Ahnung davon, wie das Leben aussehen könnte, wenn die beiden einfach William und Kate wären, zwei ganz normale Liebende ohne Königsbürde, ohne den ganzen Stress mit der „Firma“ namens Windsor, ohne die kitschigen Fotos auf den Porzellantellern und die gierigen Fotografen von „News of the World“ und der „Sun“ in den Bäumen.

Ein kleines Haus an der schottischen Ostküste, ein paar Kilometer entfernt vom Campus der Universität Saint Andrews. Töpfe in der Küche, Bücher im Regal, der Geruch der Nordsee. Sie war Kate, einfach Kate, nicht Catherine Elizabeth Middleton und schon gar nicht „Her Royal Highness The Princess of Wales, Duchess of Cornwall and Cambridge, Duchess of Rothesay, Baroness Carrickfergus“. Und er nannte sich „William Wales“ aus Tetbury, manchmal auch „Steve“, einfach so. Man kochte, lernte, las und feierte. Und liebte, dann irgendwann. Und die Paparazzi, der Wahnsinn, die Last der Geschichte – sie waren weit weg, 750 Kilometer weiter südlich, in London. „Mister Wales“, sagten die Dozenten, und die Mädchen guckten und kicherten, aber dann ließ man ihn bald in Ruhe studieren. Erst Kunstgeschichte, dann Geografie, dann Kate.

Damals durfte „His Royal Highness The Prince of Wales, Duke of Cornwall and Cambridge, Duke of Rothesay, Earl of Chester, Earl of Strathearn, Earl of Carrick, Baron Carrickfergus, Baron of Renfrew, Lord of the Isles, Prince and Great Steward of Scotland“ einfach William sein. Drei Jahre lang, von 2002 bis 2004, lebten er und Kate Middleton (mit ihrem Mitbewohner Fergus Boyd) in diesem kleinen schottischen Haus bei Balmoral. Hier, außerhalb der royalen Seifenblase, wurden sie ein Paar und blieben es (mit einer kleinen Unterbrechung 2007) bis heute. Britanniens perfekte Familie, die Hoffnung der Krone, die Zukunft der Monarchie – sie hat in einem kleinen Cottage in Schottland ihren Ursprung.

Auch für William und Kate brechen neue Zeiten an

Im Moment des Todes von Elizabeth II. aber hat sich nicht nur das Leben von Charles und Camilla verändert. Auch für William und Kate brach ein neues Zeitalter an. Nicht nur, dass ihnen der neue König in seiner ersten Rede sogleich den Titel des Prinzen und der Prinzessin von Wales verlieh (eine Ehre, auf die Camilla aus Respekt vor Diana, der letzten Prinzessin von Wales, noch verzichtet hatte). Charles kündigte auch an, dass William „mit Catherine an seiner Seite“ die „nationalen Debatten inspirieren und leiten“ werde und dazu beitragen möge, marginalisierte Gruppen „in den Mittelpunkt zu rücken, wo lebenswichtige Hilfe geleistet werden kann“. Das bedeutet nichts anderes als: Charles hat klare Erwartungen an seinen Ältesten, der nun auf Rang zwei der Thronfolge aufgerückt ist.

Ohne Elizabeth wird die schützende Decke über William dünner. Zwischen ihm und dem Topjob steht jetzt nur noch sein Vater. Das muss zwangsläufig das Gefüge der königlichen Familie verändern. Schon wegen seiner immensen Beliebtheit im britischen Volk, das sich in Umfragen mehrheitlich wünschte, Charles möge bitte ein Interimskönig bleiben und die Geschäfte alsbald an seinen allseits beliebten Sohn übergeben. Das jedoch hat König Charles III. bereits ausgeschlossen. Wie seine Mutter, die mit 21 Jahren in ihrer legendären Ansprache schwor, ihr gesamtes Leben – „sei es nun kurz oder lang“ – in den Dienst ihrer Völker zu stellen, kündigte Charles an: „Auch ich gelobe feierlich, während der verbleibenden Zeit, die Gott mir gewährt, die Verfassungs­prinzipien im Herzen unserer Nation aufrechtzuerhalten.“ Mit anderen Worten: Eine vorzeitige Abdankung wird es nicht geben. Sie ist in Großbritannien – anders als etwa in den Niederlanden – ohnehin unüblich.

Es dürfte nicht leichter werden für William, interessant zu bleiben, ohne anzuecken. Mit dem Schicksal seiner Mutter vor Augen hat der 40-Jährige, mehr noch als Charles oder Bruder Harry, ein angespanntes Verhältnis zu den Medien. Interviews gibt er selten, anders als sein Bruder und Meghan, deren Auftritt bei Oprah Winfrey vor anderhalb Jahren im Königshaus wie eine Bombe einschlug. Ungewöhnlich scharf reagierte William, als Harry und Meghan der königlichen Familie bei Oprah Winfrey Rassismus vorwarfen. „Wenn wir eines nicht sind, dann eine rassistische Familie“, sagte William schmallippig vor Reportern. Das Verhältnis der beiden Brüder ist seither schwer gestört. Daran dürfte, so konstatieren jedenfalls die zahllosen Monarchie­experten, auch der Tod ihrer Großmutter nichts geändert haben.

„William wird einen größeren Teil der Last übernehmen müssen“

Im modernen Medienzeitalter freilich ist die Krone auf Berichterstattung angewiesen. Monarchien leben schon lange nicht mehr allein von der Tatsache, dass sie welche sind. Sie verkaufen Glamour, Identität, Orientierung. Und nur noch die Tatsache, dass eine Monarchie sichtbar und prachtvoll ist, legitimiert sie im Zeitalter von Demokratie und Massenmedien. Dass all das kein Spaziergang wird, erlebten Kate und William bei ihrer einwöchigen Karibikreise im März am eigenen Leib, als es auf Jamaika zu Protesten gegen die britische Kolonialpolitik kam. Aktivisten und Aktivistinnen forderten Reparationszahlungen für die Sklaverei sowie eine Entschuldigung der Krone für die Gräueltaten der Vergangenheit. Auch in Belize hatte es ähnliche Proteste gegeben. In einem Brief dringen die Demonstranten darauf, sich von der britischen Krone zu lösen, wie jüngst in Barbados geschehen.

Mit ihrem Engagement vor allem für Umwelt- und Naturschutz­themen sowie für Projekte zur Förderung der psychischen Gesundheit sind William und Kate jetzt erst recht das moderne Gesicht der Monarchie. Um relevant zu bleiben, müssen sie erklären und zeigen, was sie tun – und warum sie es tun. Das gilt umso mehr, wenn die schwere Bürde der Krone näher rückt. „William wird einen größeren Teil der Last übernehmen müssen, und ich habe keinen Zweifel daran, dass sein Anteil an den königlichen Pflichten zunehmen wird“, sagte der Verfassungs­experte Robert Hazell vom Londoner University College der Nachrichtenagentur AFP.

Charles nahm im vergangenen Jahr 277 royale Termine persönlich wahr (plus 56 virtuelle), bei William waren es immerhin 108 (plus 115 virtuelle). Er war damit der zweitfleißigste Windsor nach seinem Vater. Ehefrau Kate kam auf 84 persönliche (plus 35 virtuelle) Auftritte. Und die Königin riss im hohen Alter immerhin noch 74 Livetermine (plus 108 virtuelle) ab. Im Juni etwa verkaufte Prinz William auf der Straße Obdachlosenzeitungen – eine von vielen königlichen Übungen in Volksnähe und Lebenswirklichkeit, wenngleich derlei Auftritten zwangsläufig etwas Künstliches und Gewolltes anhaftet. So ist nun mal der Job, und jemand muss ihn machen. Seit 2017 ist William hauptberuflich Royal, zuvor war er Hubschrauberpilot.

Gerade sind William und Kate mit ihren drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) umgezogen – vom Kensington-Palast in London ins deutlich kleinere Adelaide Cottage auf dem Gelände des Schlosses Windsor. Von der Metropole aufs Land also. Offiziell hieß es, man wollte sich verkleinern – und wohl eigentlich der Queen näher sein, die dort lebte. Inoffiziell melden Boulevardmedien, dass William von seinem Vater außerdem beauftragt worden sei, ein Auge auf seinen Onkel Andrew zu werfen, der ebenfalls in der Nähe wohnt, aktuell das größte Sorgenkind des Clans. Bisher ist völlig offen, wie der Skandal um den angeblichen Missbrauch einer Minderjährigen im Umfeld des pädophilen Verbrechers Jeffrey Epstein ausgehen wird. Es ist die dunkelste Wolke, die über der sich neu formierenden Royal Family schwebt.

Im neuen Haus ist weniger Platz

Das denkmalgeschützte Adelaide Cottage hatte die Queen ursprünglich für Prinz Harry und Meghan vorgesehen – doch die zwei lehnten 2018 dankend ab und zogen ins benachbarte und größere Frogmore Cottage, bis sie nach Übersee umsiedelten. Adelaide Cottage verfügt nur über vier Schlafzimmer, weshalb die drei Kinder nun erstmals in ihrem Leben ohne ihre Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo leben. Sie kümmert sich zwar weiter um die drei, lebt aber nicht mehr mit der Familie zusammen.

Der Kensington-Palast, jüngst auf Steuerzahlerkosten für Millionen Pfund renoviert, bleibt Williams offizielle Arbeitsresidenz. Zudem nutzt die Familie Cambridge auch weiterhin den Landsitz Anmer Hall im ostenglischen Norfolk. Außerdem nennt der 40-Jährige noch ebenjenes Cottage Tam-Na-Ghar auf dem Gelände von Schloss Balmoral in Schottland sein Eigen, das ihm seine Urgroßmutter Elizabeth (Queen Mum) vor 20 Jahren schenkte und in dem er während des Studiums mit Kate durchaus glückselig war, wie er Freunden berichtete. Vier Immobilien für Kleinfamilie, wenn auch eine königliche? Das erzürnt Monarchiekritiker. „All diese palastartigen Anwesen benötigen rund um die Uhr Bewachung, Beheizung und Personal“, kritisierte etwa Graham Smith von der Anti-Monarchie-Organisation Republic.

Und Kate? Was kommt auf sie zu? Die Bürgerliche aus Bucklebury in Berkshire, Tochter einer Flugbegleiterin und eines Flugbegleiters, die mit einem Internetversandhandel für Kinderpartyzubehör zu Millionären wurden, war der Palastzinnober in den ersten Jahren durchaus zuwider, heißt es. Dieser ganze Zirkus Krone. „Oh my God!“, stöhnte sie einst, als William zu einem Date in Uniform erschien. Das Volk bewundert sie dafür, sich ganz allein, ohne jede Hilfe des Palastes, in ihrer schwierigen Position als Prinzessin im Wartestand (und als „Neureiche“ in der Welt der snobistischen Kumpel ihres Prinzen) zurechtgefunden zu haben – anders als einst Diana. „William ist ein guter Lehrmeister“, hat sie anlässlich der Verlobung vor Jahren gesagt. Sie sei „froh, dass ich Zeit zum Erwachsenwerden hatte. Ich bin lernwillig, und ich arbeite hart. Hoffentlich mache ich alles richtig.“ Es ist ein Zitat, das viel über sie verrät. Pflichtgefühl und Arbeitsethos – kein Wunder, dass die Queen sie mochte.

Der neue Prince of Wales ist brav bis zur Biederkeit

Während der neue Prince of Wales oft brav bis zur Biederkeit erscheint, ist Kates Performance als Queen Consort in spe bisher tadellos und glamourös. Als Katalogdesignerin für ihre Eltern und Einkäuferin für die Bekleidungskette Jigsaw legte sie vor Jahren einen holprigen Start ins Berufsleben hin, während William beim Militär Karriere machte. Seit Jahren schon gilt sie als Stilikone. Und den Auftritt in schwarzer Unterwäsche bei einer studentischen Modenschau im April 2002 haben ihr auch die konservativsten Royalisten längst verziehen.

Wenn William König wird, wäre Kate die nächste Queen Catherine – mehr als 500 Jahre nach der letzten, einer von sechs Ehefrauen von Heinrich VIII., die bis 1548 regierte. Königinnen in England (und Dänemark) haben „nur“ Prinzgemahle an ihrer Seite (Prince Consort), Könige dagegen Königinnen (Queen Consort). Auch Camilla ist (dank einer Last-minute-Verfügung von Elizabeth II. im Februar) nach Charles Thronbesteigung „Her Royal Highness The Queen Consort“.

„Er kann seinen Kopf einfach in Kates Schoß legen“

William galt, anders als Harry, immer als der „brave Royal“, der Pflichtbewusste („ich bin kein Party-Animal“). In Wahrheit aber habe auch William lange innerlich gegen die Prinzenrolle rebelliert, heißt es. Wohl auch, weil er das Beispiel seiner Mutter vor Augen hatte. Mit sieben Jahren sagte er zu seiner Mutter, er wolle „Polizist“ werden, „um dich zu beschützen“. Und Bruder Harry, damals fünf, sagte: „Das kannst du nicht, du musst König werden.“ Das erinnert auf das Wunderbarste an Elizabeth II. selbst, deren jüngere Schwester Margaret im Kindesalter ein nicht minder zauberhafter Stoßseufzer entglitt: Sie werde einst Königin sein, sagte die kleine „Lilibet“ der kleinen Margaret. Und die sagte nur: „Du Arme …!“

Die selbstbewusste Kate wirkt auf William wie ein Anker in der Wirklichkeit. Nicht die Bürgerliche sucht royale Würden – es ist der Prinz, der sich lange bürgerliche Normalität wünschte. „Kate und ihre Familie stehen für die Wärme und Normalität, die William als Kind nie hatte“, sagte eine Freundin mal. „Er kann seinen Kopf einfach in Kates Schoß legen und sich ausruhen.“

Er werde nicht heiraten, bevor er 28 ist, hat William vor Jahren einem Journalisten in einem Nachtklub in Klosters gesagt. Er wolle sich Zeit lassen. Und es war klar, was er meinte: Er wolle nicht die beiden größten Fehler seiner Eltern wiederholen. Zu jung zu heiraten, wie seine Mutter. Und die falsche Frau, wie sein Vater. Den wichtigsten Unterschied benannte einst Jules Knight, der mit William und Kate in Schottland studiert hatte: „Sie hatten Zeit, richtige Kumpel zu werden.“ Auch dank jenes Cottages in Schottland.

Niemand kann wissen, wann William König wird. Aber so viel ist sicher: So lange wie sein Vater wird er nicht warten müssen. Davor steht die menschliche Biologie. Charles war vom Tag seiner Geburt bis zum Tod seiner Mutter 73 Jahre, neun Monate und 25 Tage lang Kronprinz. Damit auch William so lange auf den Königsthron warten müsste, müsste Charles schon 107 Jahre alt werden. Das ist unwahrscheinlich. Andererseits: Bei diesen Windsors weiß man nie.

Von Imre Grimm/RND