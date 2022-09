Tafeln können Armut nicht mehr auffangen: „Das kann einem doch nicht egal sein“

Der Kühlschrank, sagt er, ist leer. Vor Kurzem hätten sie und ihre Begleitung kurz nacheinander ihre Arbeit verloren, der Antrag beim Jobcenter ist noch nicht durch, „aber der Hunger wartet nicht“, sagt sie. Also kommen sie zur Tafel, zum ersten Mal. Scham ist da nicht wirklich, sagen sie beide, „wir finden gut, dass es solche Einrichtungen gibt, wo man in der Not Hilfe bekommt.“ Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Käse habe es zuletzt schon nur noch einmal im Monat gegeben, zu teuer als Belag fürs Brot, erzählt sie. „Es macht mir Angst, nicht zu wissen, wie das alles werden wird mit den steigenden Preisen“, sagt er – und schüttelt den Kopf.

Die Beiden, die ihren Namen nicht nennen wollen, sind zwei von 241 Erwachsenen, die an diesem Mittwoch von der Tafel in Hildesheim versorgt werden. Dazu kommen 185 Kinder. Menschen, die unterhalb der Armutsschwelle leben und darauf angewiesen sind, einmal pro Woche für 2,70 Euro pro Person (zwischen 40 Cent und 1,50 Euro pro Kind) bei der Tafel einzukaufen. Sie bekommen Waren, die in Supermärkten und bei Bäckereien aussortiert wurden – nicht mehr verkaufbar, weil die Produkte fehlerhaft sind, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum sehr, sehr nahe ist, weil die Ware vom Vortag ist.

Wie viele Lebensmittel es jeden Tag gibt, ist vorab nicht bekannt

Oliver Kersten steht am Rand, beobachtet, spricht mit Kundinnen und Kunden, wie sie die Menschen hier nennen. Er ist seit Längerem hier im Einsatz, kontrolliert Gemüse und Obst, das jeden Tag geliefert wird. Alle Produkte, die heute verkauft werden, hat er gesichtet. Er gibt den Mitarbeiterinnen – heute stehen nur Frauen hinter dem Tresen – einen Zettel, auf dem steht, wie viele Tomaten, wie viele Möhren, wie viel Brot jede Person erhalten kann. Es muss auch für jene, die als Letztes an diesem Tag an der Reihe sind, noch genug Frisches geben.

Planbar ist in der Tafel nicht viel. Sie wissen nicht, wie viele Lebensmittel die drei Lieferwagen am Morgen und Mittag von Bäckereien und Supermärkten wie Lidl, Edeka, Penny oder Rewe bringen werden. Sie wissen nicht, welches Gemüse dabei sein wird, welches Obst. Sie wissen lediglich, wie viele Personen sie an diesem Tag zu welcher Zeit erwarten, die Lebensmittel für etwa eine Woche beziehen wollen. „Wir versuchen, eine Planbarkeit reinzubringen“, sagt Geschäftsführerin Annelore Ressel.

Gerade der Armut entkommen - nun wieder bei der Tafel registriert

Ressel ist 83 Jahre alt und erlebt gerade eine Wende. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine und der Fluchtbewegung auch gen Deutschland hat sich die Zahl der Kundinnen und Kunden der Tafel Hildesheim mehr als verdoppelt. Nun kommen Energiekrise und Inflation dazu, die zahlreiche Menschen in die Armut treiben. Auf der Warteliste stehen mehr als 100 Einheiten – von Einzelpersonen bis zu Familien mit mehreren Kindern. „Wir erleben einen unheimlichen Ansturm“, sagt Ressel. „Man merkt die Verunsicherung“. Ehemalige Kundinnen und Kunden, die sich aus der Bedürftigkeit manövriert hatten und gut klargekommen waren, seien nun wieder da.

Ressel kämpft für Gerechtigkeit – mit großer Leidenschaft. Rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland im Müll – jedes Jahr. „Die Lebensmittel sind da“, sagt sie. Sie seien nur falsch verteilt. Sie sieht Probleme, nimmt sie wahr, und sucht nach Lösungen. Sie diskutiert mit der Politik über die Sinnhaftigkeit von Zentrallagern für Lebensmittel, die direkt von Herstellern kommen, sie zeigt Alternativen auf, nimmt Lebensmittelhändler in die Pflicht. „Ich möchte etwas verändern“, sagt sie, „ich weiß, dass Veränderung möglich ist.“

Supermärkte verkaufen bislang unverkaufbare Lebensmittel günstiger – die Tafeln leiden

Derzeit jedoch ist es schwierig. Noch können sie die Menschen versorgen, die kommen. Aber die Wartezeit, um erstmals von der Tafel versorgt zu werden, liegt in Hildesheim derzeit bei sechs Wochen. Die große Nachfrage trifft auf weniger Angebot – denn längst bleibt in den Supermärkten nicht mehr genug übrig, um die Tafeln auszustatten. Zum einen, weil sie weniger von Herstellern kaufen, um weniger vernichten zu müssen. Zum anderen, weil der Handel mit Rabattschlachten und Nachhaltigkeitsstrategien auch noch Ware verkauft, die kurz vor dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums steht oder die Dellen und Flecken aufweist. „Rettertüten“ nennt sich das bei einem Discounter.

„Das führt zu einem Mangel“, sagt Ressel. Da Hersteller aber nach wie vor genug Waren produzierten, müsse nun daran gearbeitet werden, die Tafeln direkt mit den Herstellern zu verbinden. Geht es nach Ressel, könnten Supermärkte als Zwischenlager dienen. Zentrale Anlaufstellen für ein Bundesland sieht sie kritisch – einerseits, weil sich der Bedarf binnen der Bauzeit verändern könnte, andererseits, weil sich die Fahrerei in den meisten Fällen nicht lohnen würde. Entweder, weil es sich um Frischware handelt, die auf der Strecke nicht gekühlt werden könne, oder weil es sich um Fertigprodukte handelt, die sie ihrer Kundschaft nicht geben möchte.

„Kinder aus randständigen Gebieten haben eine um acht bis zehn Jahre verkürzte Lebenszeit“, sagt sie – und redet sich geradezu in Rage. „Das liegt auch an der Ernährung. Das kann einem doch nicht egal sein! Ich höre nicht auf, mir ist das nicht egal.“

„In meinem Umfeld höre ich öfter: ‚Wie? Du gehst zur Tafel?‘“

Philipp trägt zwei prall gefüllte Taschen für seine Familie aus dem Gebäude. Ein paar Frauen streiten gerade, weil eine zu spät kam. „Wir bekommen fast gratis Essen, da kann man auch pünktlich sein“, meint eine ältere Dame. Eine andere ermahnt: „Wir sind doch alle Menschen!“ Philipp, der seinen Nachnamen nicht nennen will, glaubt, dass das erst der Anfang ist. Die Armut steigt. Menschen können sich Lebensmittel und Strom nicht mehr leisten, Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht und müssen versorgt werden. „Man sieht, dass die Menschen überfordert sind“, sagt der 37-Jährige.

Er habe einst lange überlegt, ob er zur Tafel kommen könne. Durch eine schwere Erkrankung verlor er seinen Job. „In meinem Umfeld höre ich schon öfter: ‚Wie? Du gehst zur Tafel?‘“ Aber er sei zufrieden und dankbar. Er bekommt einen Teil seiner Lebensmittel hier, den anderen Teil aus seinem Garten.

Supermärkte liefern deutlich weniger Lebensmittel als noch vor einigen Jahren

Jede Tafel hat eigene Regeln. In Hildesheim kostet jeder Besuch ein wenig Geld, dafür gibt es einmal die Woche pro Person Lebensmittel. Man spricht von Kundinnen und Kunden. In Hannover hingegen nennt man sie Gäste. Die Gäste zahlen nichts, bekommen dafür aber nur alle zwei Wochen Waren – in einer Kiste, pro Einheit, unabhängig von der Anzahl der Personen, die im Haushalt leben. Und: „Wir können keine Gesamtversorgung gewährleisten“, sagt Nicole Balschun, Leiterin der Hannöverschen Tafel.

Gemüse und Obst, Nudeln und Reis, Joghurt und Milch, Butter und Fleisch, aber auch Pflegeprodukte, Blumen und Konserven gibt es. Doch die Menge sinkt stetig, in Hildesheim wie in Hannover oder anderswo. Es sind überall ähnliche Probleme: Weniger Ware für mehr Menschen. „Heute kam ein Wagen mit 130 Kilogramm Waren aus fünf Läden an – ich kann mich an Zeiten erinnern, da bekamen wir von einem Laden 200 Kilogramm“, sagt Verena Winkelmann, von der Tafel in Hannover.

Tafel Hannover hat seit Anfang Juni Aufnahmestopp

Während Corona stieg die Zahl der Gäste in Hannover um ein Viertel, die ukrainischen Geflüchteten machen noch einmal 25 Prozent mehr aus. Gleichzeitig fiel – bei einem Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen von mehr als 80 Jahren in Hildesheim wie Hannover – Personal aufgrund der Pandemie aus.

Seit 14 Wochen ist Aufnahmestopp in Hannover. „Diejenigen, die wegen Inflation und Energiekrise in die Armut abrutschen, sehen wir noch gar nicht bei uns“, sagt Balschun. Zurückkommen können nur die, die schon einmal bei der Tafel waren, sich beispielsweise mit einem Zusatzjob aber wieder selbst versorgen konnten. Sie kommen nun zurück. Dem Team der Tafel bleibt dann nur übrig, die vorhandene Ware auf mehr Menschen zu verteilen – die Kisten werden kleiner.

Rentnerin, zwei Zimmer, eins beheizt – auf 17 Grad

„Natürlich merke ich die Preise. Wer merkt sie nicht?“, sagt eine Frau, die im Nieselregen darauf wartet, dass ihre Nummer aufgerufen wird. Sie ist heute Nummer 49, die von der Tafel in Hannover-Vahrenwald mit einer Kiste Lebensmittel versorgt wird. „Gewisse Dinge kann ich mir einfach nicht mehr leisten, Fisch, Huhn, Fleisch, das fällt alles weg“, sagt sie. Vor rund zwei Jahren wurde sie arbeitslos, eine Krankheit machte es ihr unmöglich, weiterhin selbstständig zu arbeiten. Arbeitsagentur, Jobcenter, seit dem 1. September ist sie Rentnerin.

„Ich lebe sparsam, schon immer“, sagt sie, „aber ich habe Existenzangst, bei all dem, was gerade passiert.“ Nur eines ihrer beiden Zimmer wird sie heizen, auf 17 Grad, sagt sie. „Ich bin es gewohnt, dass man mal friert.“ Sie geht früh morgens in den Supermarkt, um noch Angebote zu bekommen, sie kauft Rettertüten mit Waren, die nicht mehr im normalen Angebot verkauft werden können. „Man merkt das schon, die Leute sind auf der Jagd nach günstigen Lebensmitteln.“

Lebensmittelkisten in Supermärkten: Auch nicht Bedürftige schlagen zu

Solche Sonderangebote sind Teil des Problems, das die Tafeln inzwischen haben. Genau wie Essensretter, die aus vermeintlich schlechtem Gemüse und Obst Suppen, Eintöpfe oder Marmeladen kochen und teurer verkaufen, oder über Apps wie Foodsharing oder To Good To Go Reste bei Bäckereien günstig abgreifen. „Die Zielgruppe ist da eine ganz andere“, sagt Balschun.

Supermärkte prüfen nicht, ob Rabatte nur an jene gehen, die bedürftig sind, stattdessen haben Menschen ein gutes Gewissen, wenn Lebensmittel statt vermeintlich auf dem Müll zu landen noch verwertet werden. Diese Lebensmittel sind allerdings vorher nicht auf dem Müll gelandet, sondern bei den Tafeln. „Wir bekommen dann die Reste von den ‚Rettertüten‘, das, was wirklich nicht mehr verkauft werden kann.“ Dabei gilt in der Tafel: Angenommen und weitergegeben wird nur, was man zu Hause auch noch nutzen würde. Das Problem: Die Tafeln dürfen als Einrichtungen keine Lebensmittel kaufen – sie sind zu 100 Prozent auf Spenden angewiesen.

Abgewiesen von der Tafel: „Wir wissen, in welches Loch die Menschen dann fallen“

Lebensmittel, die seien heute Gold wert, sagt Balschun. Zumal in einer Zeit, in der selbst Grundbedürfnisse von Menschen wie Wohnen, Heizen und eben Essen für einige nicht mehr bezahlbar seien. Sie fordert, dass auf politischer Ebene ein Umdenken stattfindet. Die Tafeln werden häufig erwähnt und vorgeschoben, um zu zeigen, dass niemand hungern müsse. Aber: Der Staat, der die Tafeln nicht bezuschusst, wälzt dadurch eben auch Verantwortung ab. „Wir sind in ein System eingebunden, in das wir gar nicht gehören“, sagt Balschun.

Täglich, erzählt sie, riefen Menschen an, oder stünden einfach vor der Tür, die dringend Hilfe benötigen. „Wir würden gerne allen helfen. Wer sich an uns wendet, ist in der Regel in einer außerordentlichen Situation.“ Dann müsse man erklären, was alles nicht geht. Dass derzeit keiner neu aufgenommen wird. Dass es kein Recht auf die Tafel gibt. „Wir wissen, in welches Loch die Menschen dann fallen. Wir sind oft der letzte Strohhalm.“

Von Miriam Keilbach/RND