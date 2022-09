Staatsbegräbnis für die Queen: Was geplant ist und welche Gäste da sein werden

London. Die Tage nach dem Ableben von Queen Elizabeth II. bis zu ihrer Beisetzung sind schon seit langem genau durchgeplant. Das Protokoll schreibt elf Tage nach dem Tod der Königin einen Staatsakt und ihre Beisetzung vor. Elizabeth II. starb am 8. September, das Staatsbegräbnis findet also am Montag, 19. September, statt.

Beerdigung der Queen: Was ist geplant?

Der Staatsakt für Queen Elizabeth II. am 19. September dürfte das größte internationale Ereignis in der jüngeren britischen Geschichte werden. Das Staatsbegräbnis findet in der Westminster Abbey statt. Von der Westminster Hall, wo der Sarg mit dem Leichnam der Queen am Mittwoch ankam, wird er bei einer Prozession in die nahe gelegene Westminster Abbey gebracht. Die Trauerfeier beginnt anschließend um 11 Uhr britischer Zeit (12 Uhr deutscher Zeit).

Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. Mit dem königlichen Leichenwagen geht es dann weiter zur St. Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Dort wird die Queen in der King George VI. Memorial Chapel neben ihrem Ehemann Prinz Philip, ihrem Vater George VI., ihrer „Queen Mum“ genannten Mutter und ihrer Schwester Prinzessin Margaret beigesetzt.

Im ganzen Land wird es mittags zwei Schweigeminuten geben. Der 19. September markiert das Ende der offiziellen Trauerzeit für die verstorbene Königin und ist ein Feiertag in ganz Großbritannien.

Wer kommt zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II.?

Aus den meisten Ländern ist das Staatsoberhaupt mit einer Begleitperson eingeladen. Insgesamt werden zur Trauerfeier am 19. September etwa 500 Staats- und Regierungschefs, Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger in der britischen Hauptstadt erwartet.

Neben der Königsfamilie haben sich unter anderem angekündigt:

US-Präsident Joe Biden mit Ehefrau Jill Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau Elke Büdenbender EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel Die britische Premierministerin Liz Truss und weitere hochrangige britische Politiker Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mit einer sechsköpfigen Delegation Der König der Maori Tuheitia Paki Australiens Premierminister Anthony Albanese mit zehn „verdienten“ Bürgerinnen und Bürgern Spitzenpolitiker aus Papua-Neuguinea, Tuvalu, den Salomonen und Samoa Japans Kaiser Naruhito und seine Frau Kaiserin Masako Spaniens König Felipe VI. mit seiner Frau Königin Letizia und Altkönig Juan Carlos und seine Frau Sofía Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan

Der Queen die letzte Ehre erweisen werden auch Mitglieder anderer europäischer Königsfamilien aus Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark und den Niederlanden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird wegen des Krieges in seinem Land nicht teilnehmen.

Neben den Genannten wurden viele weitere Staats- und Regierungschefs eingeladen. Nicht alle machten aber bislang ihre Zusage öffentlich bekannt.

Staatsgäste sollen auf Privatjets verzichten

Die Staatsgäste sollen einem Bericht zufolge nicht mit dem Privatjet oder Helikopter zum Staatsbegräbnis der Queen anreisen. Die Repräsentanten aus aller Welt sollten – wenn möglich – mit Linienflügen anreisen, berichtete das Nachrichtenportal „Politico“ am Sonntag unter Berufung auf interne Dokumente des britischen Außenministeriums.

Der Londoner Flughafen Heathrow stehe nicht für Privatjets zur Verfügung. Gäste, die auf Privatflugzeugen beharrten, sollten auf andere Flughäfen rund um London ausweichen. Helikopterflüge zwischen Flughäfen und Veranstaltungsorten sollen mit Blick auf die hohe Zahl an Flügen den Dokumenten zufolge an dem Tag verboten werden.

Am Tag des Staatsbegräbnisses sollen die Staatsgäste aufgrund von Straßensperrungen und hohen Sicherheitsstandards nicht ihre eigenen Autos benutzen dürfen, um von A nach B zu kommen. Stattdessen müssen sie diese an einem Treffpunkt im Westen Londons abstellen, bevor sie in Bussen gemeinsam zur Westminster Abbey gefahren werden.

Empfang am Vorabend

Der neue König Charles III. plant laut Medienberichten für den Vorabend einen Empfang im Buckingham-Palast für die Staatsgäste. Diese sollen die Möglichkeit bekommen, den aufgebahrten Sarg mit dem Leichnam der Queen zu besuchen, sich in ein Kondolenzbuch einzutragen und ein Tribut an die im Alter von 96 Jahren gestorbene Königin vorzutragen, das für die Medien aufgezeichnet werden soll.

Wer ist zur Queen-Beerdigung nicht willkommen?

Russland und Belarus, gegen die Großbritannien wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zahlreiche Sanktionen erlassen hat, sowie das südostasiatische Myanmar haben keine Einladung zu der Zeremonie erhalten, wie die Nachrichtenagentur PA am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise in London meldete. Der Iran, zu dem die diplomatischen Beziehungen belastet sind, werde lediglich auf Botschafterebene vertreten sein.

Wo wird das Staatsbegräbnis der Queen live im TV übertragen?

Das ZDF plant eine Berichterstattung in einem „ZDF spezial“ ab etwa 9 Uhr live aus London. „Direkt im Anschluss an das ‚ZDF-Morgenmagazin‘ sendet das ZDF live von den Trauerfeierlichkeiten und dem Staatsbegräbnis in London“, teilte der Mainzer Sender mit. ZDF-Chefredakteur Peter Frey moderiert das „ZDF spezial“ live von der Beerdigung aus London. Als Experten stehen ihm die ZDF-Royal-Expertin Julia Melchior, ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann sowie die Historikerin Karina Urbach zur Seite.

Die ARD plant offenbar ebenfalls, das Staatsbegräbnis live zu übertragen. Nähere Infos dazu gibt es aber noch nicht. Es wird zudem erwartet, dass auch RTL eine Sondersendung zum Staatsakt ausstrahlen wird.

In Großbritannien gibt es am 19. September nur ein Thema. So werden neben den britischen Sendern BBC und ITV viele weitere, auch internationale TV-Sender wie CNN aus London senden.

Britische Kinos zeigen Staatsakt

Mehrere britische Kinoketten haben zudem angekündigt, das Staatsbegräbnis der Queen in ihren Sälen kostenlos zu übertragen. Beim Betreiber Vue Cinemas erhalten Zuschauer eine Flasche Wasser, müssen aber auf Popcorn, Snacks und andere Getränke verzichten, wie der Sender Sky News am Mittwoch berichtete. Alle anderen Übertragungen fallen aus Respekt vor der Königin aus. Auch die Kinoketten Curzon und Arc wollen die Beisetzung zeigen. Andere Unternehmen wie Cineworld, Odeon und Showcase schließen ihre Säle während des Staatsbegräbnisses.

