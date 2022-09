Bier statt Corona-Sorgen: Das Oktoberfest in München ist feierlich zurück

München. Bier spritzt durch die Luft und hinterlässt Flecken auf Dirndln und Lederhosen, als um Punkt 12 Uhr die ersten Maß verteilt werden. Doch das scheint hier keinen zu stören. Und ist bei dem Gedränge kaum zu vermeiden. Auch Valentin Schiller und seine Freunde stoßen über den Biertisch hinweg miteinander an. Die Schafkopfkarten wurden zur Seite gelegt, jetzt wird gefeiert.

Es ist die erste Maß in diesem Jahr für sie, zumindest die erste Wiesn-Maß. Und eine wohlverdiente: Die Gruppe aus dem Landkreis Starnberg hat rund fünf Stunden darauf gewartet. Seit kurz vor sieben Uhr reihten sie sich vor dem Gelände des Oktoberfestes ein, erzählt der 22‑jährige Schiller. Um 9 Uhr wurde geöffnet, die Massen rannten auf die Zelte zu, um einen Platz im Zelt zu ergattern – und dann weitere vier Stunden auf das erste Bier zu warten.

Oberbürgermeister benötigt drei Schläge nach Pandemiepause

Doch nun ist es endlich so weit. Gerade hat Münchens Ober­bürger­meister Dieter Reiter mit drei Schlägen – einem mehr als noch 2019 – das erste Bierfass des Oktoberfestes angezapft und damit den Startschuss für das größte Volksfest der Welt nach zwei Jahren Pandemie­zwangspause gegeben.

Rund zwei Wochen lang werden nun auf der Theresienwiese in Bayerns Landes­hauptstadt wieder Menschen aus aller Welt zusammen­kommen und feiern, Bier trinken – auch wenn der Preis für eine Maß auf 12,60 bis 13,80 Euro gestiegen ist, 15,77 Prozent teurer als 2019 –, schunkeln, auf den Tischen tanzen und Schlagersongs mitgrölen.

Maske trägt im Zelt kaum einer

So wie Tanja Heise (53), die gegen 12.30 Uhr schon auf der Bierbank tanzt und begeistert zur Musik mitklatscht. Sie hat sich besonders auf diese Wiesn gefreut: „Wir sind alle total aufgeregt“, sagt sie kurz vor Anstich. Die Pandemiepause hat bei ihr die Vorfreude gesteigert, auch vor Corona war sie oft auf der Wiesn. Angst vor einer Corona-Infektion haben sie und einer ihrer Begleiter, Michael Schwartz, nicht. „Corona ist für mich hier kein Thema“, sagt der 60‑Jährige. Er selbst sei schon infiziert gewesen. „Es ist schon verrückt, dass manche mit Mundschutz im Taxi hierherfahren und dann hier ohne Maske feiern“, findet er aber.

Tatsächlich: Mit Maske ist im Schottenhamel-Zelt kein Gast zu sehen. Allein ein paar Bedienungen und Journalisten tragen hier noch Maske, bei manchen baumelt ein Mundschutz schuldbewusst am Handgelenk. Doch unter der Menschenmasse ohne Masken fällt das kaum auf.

Lust aufs Feiern überwiegt offenbar die Angst vor Ansteckung

Wie das Schottenhamel-Zelt sind auch die meisten anderen Zelte, in die zum Teil bis zu 10.000 Menschen passen, um diese Zeit schon rappelvoll. In den Jahren vor der Pandemie waren es im Schnitt zwischen 5,7 bis 6,7 Millionen Besucherinnen und Besucher. Wie viele es dieses Jahr werden, wird sich erst noch zeigen. Doch die Lust aufs Feiern überwiegt offenbar die Angst vor Ansteckung. Das ließ sich schon im Voraus an den Reservierungen ablesen: „Wir sind voll“, sagt etwa Thomas Vollmer, Wirt des Augustiner-Zeltes auf der Wiesn, im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Ähnliches hat auch Michael Käfer, in dessen Zelt sich besonders gern Promis tummeln, zu berichten: „Wir sind für die 17 Tage voll ausgebucht“, berichtet er dem RND. Es gebe immer wieder Stornierungen, auch wegen Corona-Infektionen oder der Angst davor, aber dafür rückten schnell Menschen von einer Warteliste danach, und zwar aus aller Welt. Fast überall wurden die Pandemie­reise­vorkehrungen in diesem Sommer aufgehoben.

Corona-Regeln gibt es auf dieser Wiesn nicht – „dafür gab es auch gar keine gesetzliche Grundlage“, sagt der Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner, und auch der Oberbürgermeister Reiter hatte dieses Argument bereits angebracht. Er appellierte an die Eigen­verantwortung der Besucherinnen und Besucher und ließ bereits im Voraus durchblicken, dass er selbst sich dieses Jahr nicht allzu oft auf der Theresienwiese tummeln wird.

Abstand halten – das ist im Bierzelt nicht möglich

Doch wer hier feiert, hat offenbar keine Lust, freiwillig Maske zu tragen oder Abstand zu halten – wobei sich Letzteres sowieso als schwierig gestaltet. Eng an eng drängen sich die Menschen in den Zelten, es werden Hände geschüttelt, Umarmungen und Küsschen ausgetauscht. Und beim Tanz auf der Bierbank wird sich auch gern mal aneinander festgehalten.

Die, die hier sind, haben sich wohl größtenteils längst wieder gewöhnt an die Freiheit, vielleicht auch an den Gedanken einer Infektion danach. Festivals wie das Hurricane oder Wacken, Großkonzerte wie von Helene Fischer oder Robbie Williams mit bis zu 150.000 Besucherinnen und Besucher – es war der Sommer der Lockerungen. So sagt auch Christopher Büttner, einer der Freunde des zu Artikelbeginn erwähnten Valentin Schiller: „Kurz über das Thema nachgedacht habe ich schon, aber wir sind geimpft und genesen und waren auch schon den ganzen Sommer in Clubs.“ Warum also nicht zum Oktoberfest?

Bedürfnis nach Normalität, Zusammen­sein, Feiern

So fühlte es sich schon vor der Wiesn oft fast an, als gebe es diese Pandemie nicht mehr. Das Oktoberfest zeigt das nur noch mal in einer anderen Größenordnung. Während zu Anfang der Lockerungen noch viele beteuerten, etwa im Supermarkt oder bei Zusammen­treffen vieler Menschen noch Maske tragen zu wollen, wurde das nach und nach weniger. Das Bedürfnis nach Normalität, Zusammensein, Feiern ist groß. So betonte auch Bayerns Minister­präsident Markus Söder, der beim Anstich im Schottenhamel-Zelt ebenfalls – wie bereits vorher angekündigt – ohne Maske erschien: „Man darf die Wiesn auch genießen. Corona ist nicht vorbei, aber zum Glück anders als noch vor einem Jahr.“

Ganz folgenlos blieben die Menschen­ansammlungen der letzten Wochen und Monate aber nicht. Nach dem Gäubodenfest etwa, das vielen als Testlauf für die Wiesn galt und mit rund 1,3 Millionen Besuchenden das zweitgrößte Volksfest Bayerns ist, hatte Straubing die höchste Corona-Inzidenz Deutschlands. Auch nach anderen Volksfesten in Deutschland stiegen die Inzidenzen drastisch an, die Krankenhäuser waren aber nicht überlastet.

Kritiker prognostizieren Fallzahlen­anstieg

Kann uns die Inzidenz also egal sein? Müssen wir es einfach akzeptieren und aushalten, sollte das in ein bis zwei Wochen auch auf München zukommen, wie Kritiker es bereits prognostizieren? Der Meinung ist jedenfalls Wiesn-Chef Baumgärtner: „Das hat der Gesetzgeber mit seinen Regelungen so entschieden“, sagt er dem RND. Denn die ermöglichten die Wiesn ohne Corona-Maßnahmen. Und auch Söder sagte dem „Münchner Merkur“ kurz vor Wiesn-Start: „Wahrscheinlich wird die Zahl der Infektionen steigen, das ist die Erfahrung der bisherigen Feste. Gleichzeitig messen wir aber zum Glück nirgends eine übermäßige Belastung der Krankenhäuser. Das spricht dafür, dass wir bei Corona in einer neuen Phase sind.“

„Es fühlt sich an, als wenn gar keine Pause gewesen wär“, sagt auch Promiwirt Michael Käfer. Dass es die doch gab, blitzt auf dem Volksfest nur in wenigen kleinen Momenten durch. Wenn man wieder eine Maske am Armgelenk baumeln sieht oder ganz selten doch bei Besuchern im Gesicht. Wie bei Sevim Ögüt, die mit ihrer Maske draußen zwischen den Essens- und Getränkeständen sofort heraussticht. „Sie ist schon über 80 und will ihre Gesundheit nicht riskieren“, erklärt ihre Tochter Özlem Ögüt für ihre Mutter, die nur Türkisch spricht. Die beiden sind aus Istanbul angereist – und wollten sich das Oktoberfest trotz Sorge vor Ansteckung nicht entgehen lassen. Ob sie so auch ins Zelt gehen? „Vielleicht“, lässt Ögüt offen. Doch erst mal wollen sie ein Foto mit einer Gruppe junger deutscher Männer in Lederhosen machen. Auch wenn die keine Maske tragen.

Von Hannah Scheiwe/RND