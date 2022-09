Krawall und Liebe

Westerland. Von den vielen Geschichten, die dieser Sylter Punk-Sommer schrieb, Geschichten von Saufgelagen, Protestcamps, Minister-Traumhochzeiten, findet man die vielleicht verrückteste in einem Eckrestaurant am Wilhelminen-Brunnen in der Fußgängerzone von Westerland.

Hier nahmen die Sylter „Chaostage“ im Juni ihren Anfang. Mit dem Start des 9-Euro-Tickets besiedelten mehr als 50 Punks den kleinen Platz am Brunnen: ein schwarzes Meer aus Nieten, bunten Haaren, Fuck-Nazis-Aufnähern. Es roch nach Bier und Urin. Der Umsatz der Läden rundherum stürzte ein, auch der des Eckrestaurants. Hinter der Theke steht jemand, der das alles durch das große Schaufenster ansehen musste – und den die Punks dennoch überzeugt haben.

Sebastian Nissen, 26, guckt auf den sonnigen, leeren Platz und sagt: „Die haben ganz schön Randale gemacht“. Er schweigt kurz. Aber das sei persönlich nicht so einfach für ihn, sagt er. Denn: Er gehöre sozusagen dazu.

Nissen kommt aus Niebüll, einer nahegelegenen Kleinstadt auf dem Festland, seit zehn Jahren lebt er auf Sylt. Er trägt eine Cap mit dem Logo des Bistros, die Haare hinters Ohr geklemmt, zwei kleine Tunnelringe in den Ohrläppchen. Nissen trägt keine typischen Punkinsignien, aber antikapitalistischen Unmut in sich. Er sagt, alles werde teurer, mehr Gehalt bekomme er aber nicht. Die Punks seien gegen steigende Lebenshaltungskosten. „Wenn man denen ruhig entgegenkommt, sind das die liebsten Menschen.“

Nachdem die Punks Anfang August aus der Fußgängerzone in ein Camp am Rathauspark zogen, schaute Nissen bei ihnen vorbei, informierte sich über ihre Positionen. Er nahm am Camp-Plenum teil, übernachtete auch dort, erzählt er. Einmal habe er zwei Punks in seine Sylter Wohnung eingeladen. Sein Vermieter sah den Besuch über die Überwachungskameras im Hausflur und stellte Nissen zur Rede – er befürchtete Verwüstungen.

„Das ist Rassismus. Ein Iro hat gereicht, dass er sie rauswerfen wollte“, sagt Nissen. Seine Augen schimmern. Nachdem er sich im Camp blicken ließ, habe sein Chef ihm untersagt, die Firmenmütze dort zu tragen. „Ich mag die Camp-Leute mehr als die Einwohner hier. Wenn die Punks von der Insel gehen, gehe ich auch von der Insel“, sagt Nissen. „Und wenn ich aus der Wohnung geworfen werde, schnorre ich hier vor dem Laden.“

Nissens Geschichte steht für die Ambivalenz dieses Sommers. Es war nicht alles derart schwarz und weiß, wie es dargestellt wurde: Die Punks feiern, die Sylter stöhnen. Das Camp am Rathaus gibt es nicht mehr, es wurde am Mittwoch nach einigem juristischen Hin und Her aufgelöst – friedlich. Jetzt, da die allermeisten Punks abgereist sind, fragt sich die Insel: Was hat ihnen die Punkbelagerung gebracht?

Ein gut organisiertes Chaos

Vor einer Woche, am Samstag, sitzen im Punkercamp im Rathauspark noch rund 20 Leute zwischen zwei Dutzend Zelten, Einkaufswagen, Campingstühlen, Holzpaletten. Zwischen den Bäumen sind Laken gespannt: „Bezahlbarer Wohnungsraum für alle“, „Sommer, Sonne, Mietenwahn“, eine Antifa-Flagge. Die Punks holten sich eine offizielle Genehmigung für ihr Protestcamp bei den Behörden ein.

Nimbus, 29, blond-rosa-grün gefärbter Scheitel, wache blaue Augen, stromert über den braunen Rasen. Er kam Mitte Juni nach Sylt. „Die ersten Tage waren Party und Sightseeing.“ Nimbus hat sich das rote Kliff angeschaut. Eine Robbe gesehen. Am Strand und in verlassenen Häusern geschlafen. Er sagt, die Gruppe sei in den letzten Wochen immer mehr zusammengewachsen.

Manche der Camperinnen und Camper lebten vorher in WGs, manche auf der Straße. Sie alle haben hier ein temporäres Zuhause gefunden. Nimbus sagt, es gebe zwei Gruppen: „Den einen ist alles egal, die haben aufgegeben, wollen saufen und Party machen. Die anderen wollen versuchen, was besser zu machen für unsere Gesellschaft.“

Nimbus heißt bürgerlich Victor Lange, er hat einen Bachelor in Chemieingenieurwesen, wohnt in Berlin bei einer Freundin. Er lebt von Hartz IV, organisiert eine Konferenz, bei der es um Nachhaltigkeit und Digitalisierung geht, „Bits und Bäume“. Die Rettung der Erde sei sein Ziel, sagt Nimbus. Er spricht über den Demokratieindex und Umweltprobleme. „Ich mache mir um die nächsten 500 Jahre Gedanken.“

Aktuell aber vor allem um Sylt, „die Insel der Reichen und Bösen“, wie er sie nennt. Für seine Anliegen eigne sie sich perfekt. „Weil globale, deutschlandweite Probleme hier konzentriert auftreten.“ Eine sinkende Einwohnerzahl, steigende Mieten, die Versiegelung der Natur. Und: „Dass wir den Leuten durch unser Dasein auf den Sack gegangen sind, hat mir gezeigt, dass wir am richtigen Ort sind.“

Dabei wirkt das Chaos hier gut organisiert. Es gibt im Camp ein Orgazelt, ein Sanitätszelt, ein Vorratslager, ein Barzelt mit Thekendiensten. Es gibt Nachtwachen und ein wochentägliches Plenum. Um zehn Uhr trifft sich die Campleitung wie jeden Tag mit Ordnungsamt und Polizei. Sonntags besuchen einige Punks den Gottesdienst. Von einem Supermarkt haben sie den Code für die Abfallcontainer bekommen, um sich Essensreste zu holen. Im Sommer besuchten Gregor Gysi und Wolfgang Schäuble das Camp, eingeladen von Nimbus, um über den Kapitalismus zu diskutieren.

Der harte Kern hat sich eingelebt. Akzeptiert werden sie von den meisten aber nicht.

Ein Plakat vermittelt zwischen Punks und Passanten

„Das ist kein Zustand. Wie kann man so hausen?“, fragt sich zum Beispiel Wolfgang Kopman. Um das Camp stehen an diesem Samstag Marktstände, der Westerländer Wochenmarkt. Kopman lehnt an einem roten Renault Kangoo, schwarze Hosenträger, Hände in den Taschen, vor ihm ein Tisch mit Honiggläsern. „Die Kundschaft bleibt weg, vor allem alte Leute, die haben Angst. Das ist geschäftsschädigend.“ Kopman hat beste Sicht auf das große Plakat vor dem Camp. „Weswegen sind wir hier!?“ steht darauf. Darunter antikapitalistische Parolen und ein Forderungskatalog, zugeschnitten auf die Insel: die Schaffung eines Kreißsaals, Ende des Zeltverbots, ein Mietendeckel. „Bezahlbarer Wohnraum? Da warten wir hier schon seit 40 Jahren drauf. Was soll das Camp bringen?“, sagt Kopman.

Immer wieder bleiben Leute vor dem Plakat stehen. Es fungiert als stilles Medium zwischen Punks und Passanten. „Kann ich komplett nachvollziehen, bin ich dabei“, sagt Frauke, 53, Touristin aus Rendsburg. Sie zeigt auf einen Eintrag in hellblauer Schrift. „Es sind die ‚Reichsten‘ unserer Gesellschaft, welche die Hauptverantwortung für unnötigen Ressourcenverbrauch tragen.“ Und die Form der Kritikausübung, das Protestcamp? „Wie kriegt man die Bewohner sonst dazu hinzugucken?“ Eine ältere Frau mischt sich ein, keift von hinten: „Die leben auf Kosten der Allgemeinheit. Ich hab‘ 47 Jahre eingezahlt. Mit meinen Steuern halte ich die am Kacken.“

Zumindest das haben die Punks bewirkt – jeder hat eine Meinung zu ihnen; sei sie noch so derb.

Ein Sylter mit Hund, Campinghut und Rauschebart sagt: „Nicht die Punks sind das Problem, sondern die Tausenden von Autos, die hier auf die Insel kommen.“

Die Käsehändlerin schnaubt: „Wir müssen uns als Sylter nicht sagen lassen, wie unsere Insel funktioniert.“

Die Meinung eines Senioren-Paars aus Bayern am Fischstand von Gosch: Die Insel habe doch ganz andere Probleme als die Punks. Steigende Mieten, explodierende Immobilienpreise.

So viel wird bei der kurzen Inselstreife klar: Inhaltlich liegen Punks, Sylter und sogar Urlauber gar nicht weit auseinander – weniger Tourismus, mehr bezahlbaren Wohnraum für Insulaner.

Overtourism auf Sylt

Eine von der Sylter Gemeinde beauftragte Agentur rechnete jüngst vor, wie stark der Tourismus überhandgenommen hat. Demnach gibt es auf Sylt 7400 Ferienunterkünfte – bei 11.000 Dauerwohneinheiten. Das Verhältnis nähere sich einem Wert von 1:1 an, warnten die Stadtplaner. Am Dienstag beschloss der Sylter Bauausschuss ein neues Beherbergungskonzept, das den Neubau von Ferienunterkünften stoppen soll.

Hat der Protest also doch etwas bewirkt? Schon vor dem Punker-Einfall hatte sich eine Bürgerinitiative gegen den Bauboom gegründet. Viele Sylter sehen die Punks als politische Trittbrettfahrer, die sich populäre Themen zu eigen machen, um einen Grund zu haben, auf der Insel zu bleiben. Zu Dialogen zwischen Syltern und Punkern kommt es auf dem Wochenmarkt kaum. Viele Insulaner stören sich an den Erscheinungs- und Umgangsformen der Punks: das Wildpinkeln, der Müll, Pöbeleien.

Als die Punks Anfang Juni vor dem Wilhelminen-Brunnen kampierten, dachte der Besitzer eines angrenzenden Crêpes-Stands, „dass die Welt untergeht. Es ging wirklich gar nichts, wir hatten null Komma null zu tun, keine Kunden mehr.“ Die Punks hätten neben seinen Laden „gepinkelt, gekotzt, es war abartig“. Um ihn zu schützen, ließ die Gemeinde extra eine Mauer vor dem Fußgängertunnel neben seinem Stand errichten.

Daneben erschweren Vorurteile zwischen beiden Gruppen die Kommunikation. Nimbus bezeichnet einige auf der Insel als „spießbürgerliche Leute, die für Urlaub und Auto arbeiten und für horrende Preise Strandkörbe mieten.“ Andere werfen den Punks vor, sie arbeiteten nicht, erbettelten sich aber Hunderte Euro jede Woche.

Um mit den Menschen vor Ort zu diskutieren und seine Standpunkte zu teilen, ist Nimbus verschiedenen lokalen Facebook-Gruppen beigetreten. Er zeigt Screenshots von Nachrichten an ihn. Nachdem er ein Statement gepostet hat, schreibt ihm ein Gruppen­-Administrator: „Sehr gut, dass du in meiner Gruppe bist. Gut geschrieben.“ „Verpiss dich, du stinkst bis nach List“, schreibt ein anderer.

Fortsetzung folgt?

Auch die Inselpolitik stellt sich größtenteils gegen die Punks. Von seinem Rathausfenster hatte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) vermutlich die beste Sicht auf das Camp. Den Facebook-Beiträgen, die er dort tippte, konnte man wachsende Verzweiflung ablesen. „Leider wird sich also nicht an die Zusage gehalten – bedauerlich und beschämend“, schrieb er, nachdem ein freiwilliges Ultimatum zum Rückzug ausgelaufen war. „Diese den Rechtsstaat vorführende ‚never-ending-story‘ muss endlich beendet werden.“ Den Punkerauszug am Mittwoch am Rathauspark begleitete Häckel mit einem Megafon.

Einen Ansprechpartner in der Gemeindevertretung haben die Punks trotzdem. Lars Schmidt, von der Partei Zukunft, 52, Ur-Sylter und nach eigener Aussage „der Punkversteher hier.“ Zumindest ist er eine der wenigen Lokalpolitiker, die den Kontakt zum Camp gesucht haben.

Sylt, sagt Schmidt, habe diesen Sommer „Großstadtrealität“ gespürt. Den Umgang mit den Punks hält er teils für unreflektiert, bösartig. Die Versammlungsfreiheit sei ein Grundrecht. Und auch das Argument, die Berichterstattung über die Punks habe Sylt geschadet, versteht er nicht. „Ich tippe mal, das Sylt so häufig wie nie zuvor in Social-Media-Posts erwähnt wurde. Jede Nennung ist gut.“

Schmidt bemängelt, dass Sylt abhängig sei von der „Monokultur Tourismus“. Gegen den ausufernden Markt sei auch das Camp gewesen – nur hätten die Punks ihre Botschaft schlecht kommuniziert. „Dieser Sommer ist ein guter Anlass zu überlegen: Wohin geht die Reise? Wir können enorm viel aus der Geschichte lernen, auch für den Umgang miteinander“, sagt Schmidt.

Doch ist die Geschichte überhaupt schon zu Ende? Nimbus ist sich sicher, dass es weitergehen wird mit den Punks auf der Insel. Auch der Winter hielte sie nicht ab. Einige hätten sich auf der Insel obdachlos gemeldet. Sie schauten bereits nach Decken, Gasheizern, auch nach Wohnungen, sagt er. „Kuscheln geht auch.“

Die Anmeldung eines neues Protestcamps in Keitum scheiterte vorerst jedoch. Trotzdem werden Verbindungen bleiben: Sebastian Nissen zum Beispiel, der Restaurant-Kellner und Punk-Sympathisant. Ein Punk ist zudem mit einer Sylter Strandkorbwärterin liiert, wie der öffentliche Facebook-Status der beiden verrät. Es scheint so, als müssten sich die Sylterinnen und Sylter daran gewöhnen: Die Punks gehören jetzt dazu.

Von Maximilian König/RND