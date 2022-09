Synthetische Bahn: So funktioniert Schlittschuhlaufen auch ohne Eis

Ostholstein. „In ganz Deutschland wird in diesem Winter keine echte Eisbahn aufgebaut“, ist sich Ulfert Georgs sicher – sie seien zu energieintensiv angesichts enorm gestiegener Strompreise. Im vergangenen Jahr hat der Unternehmer in Schleswig-Holstein noch acht dieser Bahnen betrieben, mitten in der Energiekrise mit seiner Georgs Event GmbH aber längst umgesattelt. Georgs setzt jetzt auf Synthetikeisbahnen. In Ostholstein wird er sie in Scharbeutz und Bad Schwartau aufbauen. Den Besucherinnen und Besuchern verspricht er: „Es ist beim Schlittschuhfahren das gleiche Gefühl – man braucht nur minimal mehr Kraft, was im Prinzip aber kaum wahrnehmbar ist.“ Die Gäste können mit normalen Schlittschuhen auf dem synthetischen Eis laufen. Der leichte Abrieb, der beim Bremsen auf der Fläche entstehe, werde abends abgesaugt.

Auch wenn es wirtschaftlich für ihn eine Herausforderung ist – die Anschaffung sei etwa doppelt so teuer wie eine Echteisbahn –, sieht Georgs momentan keine Alternative. „Es ist moralisch nicht zu vertreten, für ein Freizeitangebot so viel Strom zu verbrauchen, während die Menschen zu Hause die Heizung runterdrehen und sparen sollen.“ Die Eisbahn ohne Eis, die aus Hightechkunststoff besteht, braucht hingegen keinen Strom, kein Wasser, keine Chemikalien und ist von der Umgebungstemperatur unabhängig.

„Grömitzer Eiszeit“ auf der Synthetikeisbahn

Beim Tourismusservice in Grömitz ist die Freude über die Synthetikeisbahn groß. Tourismuschef Manfred Wohnrade: „In diesen Zeiten war es uns wichtig, dass wir eine Alternative zur ‚echten‘ Eisbahn finden, die wir auch energiesparend umsetzen können.“ Beginn der „Grömitzer Eiszeit“ ist am 11. November. Ein letztes Mal aufs Eis können Gäste am 15. Januar 2023. Die überdachte Eisbahn hat eine Fläche von 15 mal 30 Metern (450 Quadratmeter).

Mit bis zu 20.000 Euro Energiekosten habe man ursprünglich für zwei Monate Eisbahnbetrieb kalkuliert, sagt Thuan Nguyen vom Tourismusservice. Ausgaben, die jetzt entfallen. Georgs sieht mit Blick auf die aktuellen Strompreise die Kosten eher bei bis zu 30.000 Euro – und das pro Monat. „Um eine wirtschaftliche Grundlage zu haben, hätten die Eintrittspreise viel zu hoch angesetzt werden müssen“, erklärt der Betreiber.

Scharbeutz und Neustadt auf der Zielgeraden

„Auf der Zielgeraden“, wie es Vorstand André Rosinski von der Tourismusagentur Lübecker Bucht (Talb) umschreibt, sind die Eisbahnprojekte für Scharbeutz und Neustadt. Der Zeitraum und Absprachen mit dem Ordnungsamt seien noch in der Diskussion. Eines steht laut Rosinski aber schon fest: Nur die Kunststoffalternative ist eine Option für die beiden Orte. „In den nächsten zwei Wochen werden wir abschließend entscheiden“, bekräftigt der Talb-Chef.

Die neuen Bahnen befinden sich schon seit einiger Zeit im Einsatz: Das Verfahren sei in der Schweiz entwickelt worden, Glice habe in Luzern seinen Hauptsitz. „Die Paneele werden aber in Deutschland produziert und müssen hohen Anforderungsprofilen standhalten“, sagt Köhler. Sie sind einen mal zwei Meter groß, eine wiegt 39 Kilo. „Verlegt werden die Paneele mit Nut- und Federsystem, sie sind mit kleinen Bolzen verbunden“, beschreibt Köhler. „Auf unserem Eis laufen professionelle Eishockeyspieler und Eiskunstläufer. Wir exportieren in über 94 Länder, unsere Hauptmärkte sind Europa sowie die USA und Kanada“, ergänzt er.

Nach dem Profisport habe Glice sich dem Freizeitsport zugewandt. „Die Synthetikeisbahnen benötigen für den Betrieb keinen Strom, kein Wasser, keine Chemikalien.

