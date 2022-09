Zeigte Melanie Müller bei Auftritt den Hitlergruß? Polizei ermittelt nach neuem Video

Leipzig. Nach dem Skandal um rechte Parolen und Gesten bei Besuchern eines ihrer Auftritte gerät nun auch Reality-TV-Star und Partysängerin Melanie Müller in den Fokus polizeilicher Ermittlungen. Wie die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtete, ist ein neues Video des Auftrittes am 17. September in Leipzig aufgetaucht, der Clip liegt inzwischen auch der Polizei vor. Der 34-Jährigen wird vorgeworfen, darin mehrfach selbst den Hitlergruß gezeigt zu haben.

Das Video zeigt die Sängerin aus Leipzig auf einer Bühne umringt von Gästen, die lautstark „Ost-, Ost-, Ostdeutschland“ grölen – eine Parole, die in vergangenen Wochen immer wieder auf von den rechtsextremen Freien Sachsen unterstützten Demonstrationen ertönte, zuletzt am Montagabend in Leipzig. Im Rhythmus mit dem Sprechgesang der Besucher hebt Müller insgesamt achtmal ihren rechten Arm schräg nach oben, das Mikrofon hält sie dabei in der linken Hand.

Das Video ist nach Angaben der „Bild“-Zeitung am 17. September entstanden, als die frühere Dschungelcamp-Gewinnerin beim Oktoberfest des Leipziger Motorradclubs Rowdys Eastside auftrat. Der Club hat seinen Sitz im ehemaligen KZ-Außenlager HASAG Leipzig im Leipziger Stadtteil Schönefeld, das als Szenetreffpunkt von rechtsextremen Gruppen gilt.

Melanie Müller spricht von „unberechtigten Vorwürfen“

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei hat infolge des neuen Videos seine Ermittlungen ausgeweitet, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage der „Leipziger Volkszeitung“ mit. Wegen des Anfangsverdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sei unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhalts eine Anzeige von Amts wegen gestellt worden.

Melanie Müller reagierte am Mittwoch nicht auf eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), veröffentlichte am Abend jedoch einen Post auf Instagram. Darin schrieb sie, „mediale Feuer“ und „die unberechtigten Vorwürfe“ hätten sie hart getroffen. „Ich habe mit Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut“, so Müller weiter. Zu dem Video oder dem Vorwurf, bei dem Auftritt den Hitlergruß gezeigt zu haben, äußerte sie sich nicht konkret.

Die Sängerin war in den vergangenen Tagen in die Kritik geraten, nachdem ein erstes Video des Auftritts am 17. September aufgetaucht war. Darin ist zu sehen, wie Besucher „Sieg Heil“ riefen, einige sollen auch den Hitlergruß gezeigt haben. Daraufhin leitete die Polizei Ermittlungen ein.

Am Dienstag sagte Müller bereits ein geplantes Konzert in Dresden ab. Sie hätte dort bei einer Oktoberfest-Veranstaltung am Mittwoch auftreten sollen. „In der aktuellen Situation kann ich nicht so einfach in Feierstimmung übergehen“, schrieb die frühere Dschungelkönigin auf Instagram. „Fakt ist: In mein Publikum gehören keine Nazis.“

Zuvor hatte sich Müller bereits von den Geschehnissen bei einem Auftritt in Leipzig Mitte September distanziert. Sie sei „bestürzt und empört“, sagte sie in einem Instagram-Video. „Ich möchte mich von derartigen Personen und Gedankengut klar und deutlich distanzieren und verurteile dieses auch aufs Schärfste.“ Mit Nazis und Rechtsradikalen habe sie nichts zu tun. Den Auftritt am 17. September habe sie abgebrochen.

Mit dpa

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

Von Fabienne Küchler/RND