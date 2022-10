Britische Krankenpflegerin streitet Vergiftung von Babys ab

Manchester. Eine Krankenschwester hat vor einem Gericht in Großbritannien bestritten, mehrere Babys vergiftet zu haben. Die 32-Jährige wies am Montag in Manchester alle Anklagepunkte zurück, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Der Frau wird vorgeworfen, innerhalb eines Jahres fünf Jungen und zwei Mädchen umgebracht zu haben. Zudem muss sie sich wegen versuchten Mordes an fünf weiteren Jungen und fünf Mädchen verantworten.

„Babys, die überhaupt nicht instabil waren, ging es auf einmal schlechter. In manchen Fällen waren die Babys schon krank, aber auf einmal verschlechterte sich ihr Zustand ohne erkennbaren Grund“, beschrieb Staatsanwalt Nick Johnson die Vorgänge, die sich 2015 und 2016 im Countess-of-Chester-Hospital in der nordwestenglischen Stadt Chester zugetragen haben. In vielerlei Hinsicht sei das Haus ein Krankenhaus wie jedes andere gewesen - bis dort „eine Giftmörderin am Werk“ gewesen sei, sagte Johnson. Teilweise soll den Babys Insulin oder zu viel Milch gegeben worden sein.

Das Countess-of-Chester-Hospital hatte im Juli 2016 erstmals eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben, nachdem es einen auffälligen Anstieg von Todesfällen auf der Neugeborenen-Station gegeben hatte. Der Gerichtsprozess könnte bis zu sechs Monate dauern.

RND/dpa