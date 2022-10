October 11, 2022, Nong Bua Lamphu, Thailand: A Buddhist monk walks past rows of funeral pyres in a field outside of Wat Rat Samakee in Nong Bua Lamphu province, Thailand as Buddhist funeral rights for the victims of the tragedy take place. An assailant used a combination of guns and knives to kill 35 people in total, with at least 22 child victims at the day care center, before killing his wife and son and then committing suicide, bringing the total body count to 38. Thailand - ZUMAt128 20221011_zap_t128_025 Copyright: xAdryelxTalamantesx Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Thailand: Kita-Opfer nach Bluttat in Tempeln eingeäschert Bangkok. In drei buddhistischen Tempeln sind am Dienstag Opfer des Massakers in einer Kindertagesstätte im Nordosten Thailands eingeäschert worden. Mönche zündeten die eigens dafür gebauten Vorrichtungen an, wie auf Fotos etwa aus der Tempelanlage Wat Rat Samakee in der Gemeinde Na Klang zu sehen war. Mit der Einäscherung gingen die religiösen Bestattungsriten zu Ende, die unter der Schirmherrschaft des thailändischen Königshauses organisiert worden waren und am Samstag mit der Waschung der Toten begonnen hatten. Vor der Einäscherung hatten Menschen Abschied von den Opfern genommen. Ex-Polizist tötete 23 Kinder Ein wegen Drogendelikten aus dem Dienst entlassener Polizist hatte am Donnerstag die Kita in der Provinz Nong Bua Lamphu gestürmt und mit einer Schusswaffe und einem Messer 23 Kinder und mehrere Betreuer getötet. Danach brachte der 34‑Jährige bei sich zuhause seine Frau, deren dreijährigen Sohn und schließlich sich selbst um. Der Vorfall mit insgesamt 36 Toten hatte weit über das südostasiatische Land hinaus für Erschütterung und Entsetzen gesorgt. Unter den Opfern sind nach Polizeiangaben 23 Kleinkinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren, von denen die meisten zum Tatzeitpunkt gerade Mittagschlaf in der Kita hielten. Fast ein Dutzend weitere Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Das Motiv des 34‑Jährigen ist weiterhin nicht klar. Er war im Juni nach einem Drogenfund bei ihm aus dem Polizeidienst entlassen worden. Kurz vor der Bluttat soll eine Anhörung vor Gericht stattgefunden haben. RND/dpa