Video von Demo: Frau fordert Putin zum Angriff auf Dresden auf

Dresden. Ein in den Sozialen Medien kursierendes Video sorgt derzeit für Wirbel: In einem etwa zehnsekündigen Clip fordert eine junge Frau Russlands Machthaber Wladimir Putin auf, Dresden anzugreifen.

In dem Video zu sehen sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine am Montagabend auf dem Dresdner Neumarkt. Zu der hatten sich zahlreiche Menschen in Reaktion auf die massiven Raketenangriffe auf verschiedene Städte in der Ukraine versammelt. Die Frau kommentiert die Bilder in Russisch mit der makabren Aufforderung an Putin, auch Dresden ins Visier zu nehmen.

Tatsächlich ist das Gesagte in dem Video nur schwer zu verstehen, die Frau redet sehr schnell, zudem lässt sich der genaue Kontext nicht umfassend erschließen. Sinngemäß lassen sich ihre Worte aber so übersetzen, dass die Angriffe auf die Ukraine noch nicht genug waren und Wladimir Putin es auch in Dresden probieren könne.

Inzwischen hat sich wegen des Videos auch die Polizei eingeschaltet. „Wir haben das Video gesichert und leiten den Sachverhalt an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen zur Prüfung weiter“, kommentierte das Social-Media-Team der sächsischen Polizei einen Tweet des Mediums „Nexta“, das das Video und die dort getroffene Aussage un­­ter anderem publik gemacht hatte.

Laut etlicher Kommentare verschiedener Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter handelt es sich bei der Verfasserin um eine junge Frau, die als Wolgadeutsche schon vor vielen Jahren in die Bundesrepublik kam und in Mittelsachsen eine Gastronomie betreibt. Eindeutig verifizieren werden konnten das bisher allerdings nicht.

