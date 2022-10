477 Wale an zwei neuseeländischen Stränden verendet

Wellington. An zwei abgelegenen Stränden in Neuseeland sind in den vergangenen Tagen etwa 477 Grindwale verendet. Keines der Tiere konnte ins Wasser zurückgeschoben werden und alle starben entweder eines natürlichen Todes oder wurden eingeschläfert, wie die Schutzorganisation Project Jonah mitteilte.

Die Wale strandeten auf den Chatham-Inseln, rund 800 Kilometer östlich der neuseeländischen Hauptinseln. 232 von ihnen wurden nach Angaben der Umweltschutzbehörde am Freitag am Tupuangi Beach und weitere 245 am Montag in der Waihere Bay entdeckt. Erst zwei Wochen zuvor waren in Australien rund 200 Grindwale an einem Strand in Tasmanien verendet.

Kadaver sollen sich am Strand zersetzen

Der Geschäftsführer von Project Jonah, Daren Grover, sagte, wegen der abgelegenen Lage der Strände und Haien im Wasser habe man nicht versuchen können, die Tiere zurück ins Meer zu bringen, wie es bei früheren Strandungen getan worden sei. Die Kadaver werden nun nicht geborgen, sondern sollen sich am Strand zersetzen. „Die Natur ist ein großartiger Recycler, und die gesamte Energie, die in den Körpern der Wale gespeichert ist, wird der Natur recht schnell zurückgegeben“, sagte Grover.

Massenstrandungen von Grindwalen kommen in Neuseeland häufig vor, vor allem in den Sommermonaten. Wissenschaftler kennen den Grund nicht genau, aber es scheint, dass das Ortungssystem der Tiere durch sanft abfallende Sandstrände verwirrt werden kann.

RND/AP