Pink-Tour 2023 – vier Konzerte in Deutschland

Pink („Just Give Me A Reason“, „So What“) will im kommenden Jahr vier Konzerte unter dem Motto Summer Carnival in Deutschland geben. Am 7. Oktober teilte der US-Popstar auf Twitter mit: „Großbritannien und Europa, ich komme zu euch! Kann es kaum erwarten, eure schönen Gesichter im nächsten Sommer zu sehen!“

Damit kehrt die 43-Jährige zum ersten Mal seit ihrer Beautiful Trauma World Tour 2019 nach Deutschland zurück.

Wie viel ein Ticket kostet, wo und ab wann man es kaufen kann und in welchen Städten Pink in Deutschland auftreten wird – wir haben alle Infos kurz und knackig zusammengefasst.

Pink-Tour 2023: Wo und wann kann man Tickets für die „Summer Carnival 2023″-Tour kaufen?

Inzwischen gibt es bei nahezu allen Tourneen exklusive Vorvorverkäufe. So konnten etwa bei der „Summer Carnival 2023″-Tour o2-Kundinnen und -Kunden bereits fünf Tage vor dem allgemeinen Vorverkauf Konzerttickets ergattern. Alle Vorverkäufe und Pre-Sales im Überblick:

Montag, 10.10.2022, 10 Uhr: Exklusiver Vorverkauf über o2 Priority Mittwoch, 12.10.2022, 10 Uhr: Exklusiver Vorverkauf für alle bei Eventim Freitag, 14.10.2022, 10 Uhr: Start offizieller Vorverkauf bei anderen Plattformen

Wer noch Tickets haben will, sollte sich beeilen, denn die Nachfrage scheint hoch zu sein. Ticketverkäufer eventim.de warnte vor dem Pre-Sale bereits vor längeren Wartezeiten aufgrund der erwarteten hohen Nachfrage: „Durch die Kombination aus sehr hoher Nachfrage und der Ticketreservierungszeit wird es entsprechend viel Bewegung in unserem Ticketshop geben. Ist dieser Traffic zu hoch, das heißt, greifen zu viele unserer Kunden auf das vorhandene Ticketvolumen zu, wird automatisch unser Warteraum aktiv, um den Andrang zu kontrollieren.“ In Hannover sei der Vorverkauf für das erste Konzert so gut gelaufen, dass man einen zusätzlichen Termin vereinbart habe, teilte der Veranstalter Hannover Concerts am Mittwoch mit. Wo und wann Pink auftreten wird, finden Sie weiter unten.

Pink-Tour 2023: Was kostet ein Ticket?

Neben dem gewöhnlichen Ticket gibt es auch verschiedene VIP-Packages, bei denen zusätzlich zur Reservierung je nach Paket etwa VIP-Merchandise, früher Einlass oder eine Parkplatzreservierung sowie Zugang über einen separaten VIP-Eingang enthalten sind.

„Summer Carnival 2023″-Tour Ticketpreise:

Normales Ticket ab 95 Euro VIP-Package ab 386,50 Euro

„Summer Carnival 2023″-Tour: In welchen deutschen Städten tritt Pink auf?

In diese deutschen Städte kommt Pink bei ihrer Europatour:

Berlin, Olympiastadion – 28. Juni München, Olympiastadion – 5. Juli und 6. Juli (Zusatzshow) Köln, Rhein-Energie-Stadion – 8. Juli und 9. Juli (Zusatzshow) Hannover, Heinz-von-Heiden-Arena – 12. Juli und 13. Juli (Zusatzshow)

Außerdem wird ein weiteres Konzert am 1. Juli in Wien stattfinden.

Alle Angaben ohne Gewähr!

RND/tr