„Harry Potter“-Star Robbie Coltrane mit 72 Jahren gestorben

Der britische Schauspieler Robbie Coltrane („Harry Potter“, „Für alle Fälle Fitz“) ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Agentur gegenüber verschiedenen US-Medien und der britischen Nachrichtenagentur PA.

Coltrane wurde 1950 im schottischen Rutherglen geboren, nach seiner Ausbildung an der Glasgow School of Art sammelte er erste Bühnenerfahrung. In den 1980er-Jahren folgten TV-Engagements und kleinere Rollen in Kinofilmen wie „Hilfe, die Amis kommen“ und „Henry V.“.

Seinen endgültigen Durchbruch feierte Coltrane als Kriminalpsychologe Eddie Fitzgerald in der mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Krimiserie „Für alle Fälle Fitz“. Später war er in der Rolle des Wildhüters Rubeus Hagrid in den „Harry Potter“-Filmen zu sehen und wurde endgültig einem Millionenpublikum weltweit bekannt.

