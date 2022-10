Prozess vorerst geplatzt: Ist das ein Teilerfolg für Gil Ofarim?

Leipzig. Der Gerichtsprozess gegen den Sänger Gil Ofarim (40) wegen des Vorwurfs falscher Verdächtigungen am Landgericht in Leipzig ist vorerst geplatzt. Kurz bevor die Verhandlungen am kommenden Montag beginnen sollten, hob der Vorsitzende Richter alle bereits festgelegten Termine für noch unbestimmte Zeit auf. Einige Fragen und Antworten zu dem Fall.

Warum ist der Prozess geplatzt?

In den vergangenen Wochen hatte die Verteidigung mehrfach Beschwerde wegen Befangenheit gegen den Vorsitzenden Richter eingelegt. Nachdem das Oberlandesgericht in Dresden diese zuletzt abgelehnt hatte, erwägten Ofarims Anwälte den Gang zum Bundesverfassungsgericht. Zudem bemängeln sie, dass beim Prozess bereits ein übergeordnetes Gericht ausgewählt wurde – und somit ein künftiger Rechtsweg für ihren Mandaten ausgeschlossen ist. Unter anderem auch zu dieser Kritik gibt es bisher noch keine Entscheidung. Nicht zuletzt beantragte die Nebenklage kurzfristig, abgesehen von den strafrechtlichen Vorwürfen (falsche Verdächtigungen) auch gleich zivilrechtliche Ansprüche (mögliche Ehrverletzung) beim Prozess mit zu verhandeln. In der komplexen Gemengelage entschied sich das Gericht nun dafür, die Hauptverhandlung vorerst abzusetzen, bis alle offenen Fragen geklärt werden konnten.

Wie außergewöhnlich ist diese Verschiebung?

Dass die Eröffnungen von Hauptverfahren kurzfristig abgesetzt werden, ist nicht gänzlich ungewöhnlich. Dies passiert mitunter, wenn sich beispielsweise die notwendige Beweisaufnahme länger als gedacht hinzieht oder wenn Prozessbeteiligte erkranken. Zudem können auch Beschwerden dazu führen. Denn falls sich jene später als berechtigt herausstellen sollten, müssten laut Strafprozessordnung womöglich auch Verhandlungstage wiederholt werden.

Wird es allein durch die Verschiebung Änderungen auf der Richterbank geben?

Das ist unwahrscheinlich. „Richter können in Strafverfahren nicht beliebig ausgetauscht werden, auch nicht aus Termingründen“, sagt Elisa Hoven, Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig. Scheide ein Richter oder eine Richterin aus, müsse der Prozess aber generell von vorne beginnen. Dies kann beispielsweise aufgrund von Krankheit, aber eben auch nach berechtigten Beschwerden gegen die Richterinnen und Richter passieren. Danach sieht es in diesem Prozess aktuell aber nicht aus.

Spielt der Prominentenstatus im Prozess eine Rolle?

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, heißt es im Grundgesetz. Entsprechend werden auch vor Gericht keine Unterschiede gemacht. Allerdings finden Verhandlungen eben nicht in einem Vakuum statt. „Die breite öffentliche Debatte über den Fall und die gesellschaftliche Bedeutung der Antisemitismusvorwürfe hat natürlich auch Einfluss auf das Gerichtsverfahren“, sagt Elisa Hoven. Der Prozess habe dadurch eine andere Aufmerksamkeit erhalten, die Richter und Richterinnen stünden unter großer Beobachtung. „Sie werden sehr genau aufpassen, sich nicht angreifbar und keinen Fehler zu machen“, schätzt die Juristin ein. In diesem Zusammenhang sei womöglich auch die Entscheidung zu sehen, den Auftakt der Hauptverhandlung noch einmal zu verschieben.

Ist der geplatzte Auftakt ein Teilerfolg für Gil Ofarim?

Die Verteidigung reagierte am Montag mit Genugtuung auf die abgesetzte Hauptverhandlung und sieht sich in ihrer Kritik an Richter und Verfahren bestätigt. Aus Sicht von Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven ist allein die Aufhebung des geplanten Auftakts aber noch kein Sieg für die Verteidigung – denn der Auftakt wurde ja nur verschoben. „Ob das für den Angeklagten wünschenswert ist, kann ich nicht sagen. Klar scheint aber: Die Verteidigung setzt offenbar auf eine Konfliktverteidigung und das Gericht wird sehr genau darauf achten, sich abzusichern“, so Hoven.

Wäre eine außergerichtliche Einigung möglich?

Tatsächlich hat dies der Vorsitzende Richter bei der Aufhebung der Termine auch angeregt – allerdings nur hinsichtlich der zivilrechtlichen Ansprüche des vermeintlichen Opfers aus der Nebenklage. Wie Elisa Hoven erklärt, könne das Gericht aber auch das gesamte (Straf-)Verfahren zu jedem Zeitpunkt einstellen, wenn die Beteiligten dem zustimmen. „Das wäre zum Beispiel möglich, wenn es zu einem Täter-Opfer-Ausgleich kommt und der mutmaßliche Täter etwa eine Geldzahlung oder eine Entschuldigung leistet.“ Eine solche Einstellung sei allerdings nur bei Vergehen möglich, nicht bei Verbrechen. Ein Verbrechen wird Gil Ofarim nicht vorgeworfen. „Falsche Verdächtigung und Verleumdung sind Vergehen, weil sie mit einer Mindeststrafe von weniger als einem Jahr bedroht sind“, so Elisa Hoven.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

Von Matthias Puppe/RND