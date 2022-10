Feuer zerstört Flüchtlingsunterkunft: „Es so zu sehen, tut weh“

Fassungslos steht Jürgen Lentz vor der Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Er blickt auf eine Ruine, aus der Rauch dringt. Das Dach ist komplett zerstört. Nur das Mauerwerk steht noch. Er ist Hauseigentümer und kann nicht begreifen, was in der Nacht zu Donnerstag geschehen ist.

Vermutlich durch Brandstiftung ist die Flüchtlingsunterkunft fast vollständig zerstört worden. In ihr hatten 14 Ukrainer – darunter drei Männer und sieben Frauen – Schutz gesucht, nachdem sie aus ihrem Land geflohen waren. Unter den Bewohnern waren auch ein einjähriges und ein zehnjähriges Kind sowie ein 16- und ein 18-jähriger Jugendlicher.

Unterkunft war einst Hotel

Wenn sich der Verdacht der Brandstiftung bestätigen sollte, „wäre es das Schlimmste, was passieren konnte“, sagt Jürgen Lentz. Menschen, die aus ihrer Heimat flohen, sollten so etwas nicht erleben müssen. Schätzungsweise sieben Millionen Euro würde ein Wiederaufbau des Gebäudes kosten, meint er. Das will er nicht mehr auf sich nehmen. Dafür sei er zu alt, er gehe schließlich auf die 70 zu, begründet er.

Mit Schrecken erinnert er sich an den späten Mittwochabend. Kurz nach dem Ausbruch des Feuers gegen 21.30 Uhr sei er von ehemaligen Angestellten informiert worden, dass das Haus in Flammen steht. „Es so zu sehen, tut weh, weil viel Arbeit und Herzblut in das Hotel geflossen sind.“

Das 30 Jahre alte Gebäude hatte der Schleswig-Holsteiner jahrelang als Hotel betrieben und als solches zuletzt 2021 geöffnet. Danach stand es zum Verkauf. Mehrere Interessenten habe es gegeben, doch dann brauchte der Landkreis dringend eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine. Deshalb hatte es Jürgen Lentz an den Kreis vermietet.

Feuerwehrfrau verletzt sich an Schulter

Es ist früher Nachmittag. Es qualmt immer noch, Löschwasser tropft von dem, was vom Brand übrig geblieben ist. Der Rauch zieht durchs Dorf. Dreißig Kameraden sind noch im Einsatz und überwachen den Brandort. In der Nacht waren 120 Kameraden von insgesamt sechs Wehren im Einsatz.

Mit den Flammen gekämpft hatte auch Feuerwehrfrau Kati Lange. Verletzt musste sie den Brandort verlassen und im Krankenhaus behandelt werden. Sie war in ein Loch getreten, gestürzt und hatte sich die Schulter ausgekugelt.

Nun steht sie vor dem Haus. Sie wollte sich das Ganze noch einmal bei Tageslicht anschauen, sagt Lange, die sich seit zehn Jahren in der Feuerwehr engagiert. Ihr gehe es so weit gut, beruhigt sie. Auf dem Weg zur Arbeit fahre sie fast täglich an der Flüchtlingsunterkunft vorbei. „Da kommen einem die Tränen, das Haus jetzt so zu sehen.“ So einen großen Brand habe es in der Gemeinde noch nicht gegeben.

Das bestätigt auch Feuerwehr-Einsatzleiter, Marcel Bangel. Die Feuerwehr der Gemeinde habe in diesem Jahr bereits ungewöhnlich viel zu tun gehabt. 65 Einsätze zählt er – Brände von Strohmieten, Waldstücken, Carports und zuletzt eines unbewohnten Reethauses. Nun hat ein großes Reetdach gebrannt. Vor Ort wird gemutmaßt, dass es sich um eine Brandserie handelt. Außerdem heißt es, Brandstifter wollten sich immer weiter steigern.

Spielplatz sollte eingeweiht werden

In unmittelbarer Nähe zum Gebäude belädt Stefan Reggentin einen Transporter. Ein Spielhaus, eine Wippe und ein Federtier sind dabei. Alles sollte am Donnerstagabend eingeweiht werden. Das Loch, durch das Feuerwehrfrau Kati Lange zu Fall kam, war nicht ohne Grund ausgehoben. An Ort und Stelle sollten letzte Elemente für einen Spielplatz eingebuddelt werden.

Doch die lagert Stefan Reggentin von der Firma Kompan aus Flensburg nun erst einmal ein. Gedacht waren die Spielgeräte für Kinder aus der Ukraine und aus dem Dorf, damit sie und ihre Eltern sich besser kennenlernen können. „Das ist ärgerlich“, sagt Stefan Reggentin, während er seinen Transporter belädt. Im Hintergrund qualmt es weiterhin. Die Spielelemente werden nach seinen Aussagen erst einmal eingelagert.

Bürgermeister spricht von gutem Zusammenleben

Wie Tino Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde, berichtet, habe es ein gutes Zusammenleben der Dorfbewohner und Geflüchteten gegeben. Beschwerden seien ihm nicht bekannt. Im Gegenteil: Man habe sogar zusammen gefeiert.

Derweil rücken Bagger an. Eine Hauswand droht auf die Straße zu stürzen. Die ist seit Ausbruch des Brands gesperrt. Der Greifer des Gefährts kämpft sich durch das Gebälk, drückt es nach innen. Stück für Stück wird das obere Gebäudeteil abgetragen. Der Rest des Gebäudes ist fest verankert. Von ihm geht keine Gefahr mehr für vorbeifahrende Autos aus.

Beobachter zeigen sich geschockt. Gundula Richter hat gegenüber einst einen Pferdehof betrieben. „Mit dem Brand ist nun ein Stück Erinnerung verloren gegangen“, sagt sie traurig. Es sei nicht einmal zu erahnen, wie es den ukrainischen Flüchtlingen nun gehe. Sie wurden von Landkreismitarbeitern anderweitig untergebracht.

