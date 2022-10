Feierabendverkehr lahmgelegt: Erneute Klimaschutz-Blockaden in Berlin

Berlin. Klimaschutzdemonstranten haben in Berlin erneut mehrere Straßen blockiert. Diesmal sorgten sie am Freitag mit ihren Aktionen im Feierabendverkehr für Behinderungen. Nach Angaben der Polizei waren der Jakob-Kaiser-Platz in Charlottenburg, der Europaplatz am Hauptbahnhof und an der Stadtautobahn A100 die Abfahrt Spandauer Damm betroffen. Zuvor hatte der RBB berichtet. Die Polizei war vor Ort, um die Blockaden aufzulösen. Es kam zu längeren Staus.

Laut Verkehrsinformationszentrale war die A100 zwischen Spandauer Damm und Dreieck Charlottenburg in beide Richtungen gesperrt. Im Bereich des Hauptbahnhofs war demnach die Invalidenstraße dicht und mehrere Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wurden zeitweise umgeleitet.

In den vergangenen Tagen hatte die Klimaschutz-Protestgruppe „Letzte Generation“ mehrfach mit Blockaden für erhebliche Behinderungen auf Berlins Straßen gesorgt. So hatten Mitglieder am Mittwoch mehrere Schilderbrücken blockiert, am Donnerstagmorgen waren verschiedene Stellen an der Stadtautobahn A100 und die Kreuzung Frankfurter Tor betroffen.

RND/dpa