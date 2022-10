Spott über DDR-Schulessen: Ehemaliger Großküchenleiter zeigt die andere Seite

In Erinnerung an ihr Schulessen in der DDR berichten viele von mehr und weniger traumatischen Geschmackserlebnissen in der großen Pause. Zurück blieb der Eindruck: In den Großküchen, die die Schulen belieferten, waren Amateure am Werk. Oder?

Zehn Jahre lang Großküchenleiter in Dresden

Nein, meint Joachim Hönisch, der von 1969 bis 1979 Leiter einer Großküche in Dresden war. Bis zu 8000 Mahlzeiten für bis zu 40 Schulen bereiteten er und sein rund 15-köpfiges Team an einem Tag zu. „Eine Knochenarbeit“, sagt der 80-Jährige heute.

Sein Dienst begann um 5.30 Uhr mit der Kontrolle der in der Nacht angelieferten Zutaten. „Oft haben wir 90 Säcke Kartoffeln à 20 Kilogramm bekommen, die wir dann in die Kessel zum Kochen packen mussten. Das war Hochleistungssport.“ Sportlich ist Joachim Hönisch auch noch 45 Jahre später. Zum Interview rollte er auf dem Mountainbike heran, mit dem er erst diesen Sommer bei Gluthitze eine Tour von Nordhausen bis Leipzig gefahren ist.

„Wer kann schon 8000 Schnitzel zubereiten?“

Wie er heute die Langeweile in der Rente vertreiben will, versuchte es der Dresdner schon damals in der Großküche. „Wir haben immer geschaut, dass wir einen abwechslungsreichen Speiseplan aufstellen“, beteuert der ehemalige Koch, der als Vater eines Sohnes auch von der Einfältigkeit der kindlichen Genusswelt weiß. „Wenn es nach den Kindern gegangen wäre, hätte es natürlich dreimal die Woche Nudeln gegeben, oder Schnitzel. Aber wer kann schon 8000 Schnitzel zubereiten?“

Der Handel diktierte den Speiseplan

Anders als heute, wo in den Supermärkten Lebensmittel aus Spanien bis Jordanien herumliegen, war die Zutatenauswahl zu DDR-Zeiten gelinde gesagt eingeschränkt. Spinat, Kartoffeln, Fleisch, manchmal Hering – viel mehr hätten er und seine Kollegen damals nicht zur Auswahl gehabt, erzählt Joachim Hönisch. Zumal die Versorgungslage über die Jahre immer prekärer geworden sei.

Speisepläne habe er damals bei seinen Vorgesetzten zum Teil „durchkämpfen“ müssen. „Nichts war einfach zu kriegen“, sagt der Mann in Lederjacke und mit Baskenmütze. Und gewürztechnische Verfeinerungen waren nicht drin. „Wir hatten Salz und Pfeffer.“ Hinzu kam der Kostenfaktor. 40 Pfennig durfte ein Schulessen laut dem ehemaligen Küchenleiter kosten. Rouladen seien da eben nicht drin gewesen, „auch wenn ich die gern für die Kinder zubereitet hätte“. Stattdessen: Grünkohl, „tote Oma“, Flecke, Milchreis.

Zwei Stunden Zeit für 8000 Schulessen

Doch nach den Zutaten kommt die Zubereitung. Dass viele Mahlzeiten, die seine Großküche Richtung Schulkantinen verlassen haben, eher breiig als bissfest waren, weiß Joachim Hönisch. „Wenn wir zum Beispiel Gulasch bekommen haben, dann konnten wir das aus Zeitgründen nicht mit der Hand schneiden, sondern jagten es durch die Maschine, wodurch es natürlich faserig wurde.“ Gute zwei Stunden hatten Joachim Hönisch und seine Kollegen Zeit, bis die Mahlzeiten gegen 9 Uhr in Kübeln abgeholt wurden. Das Arbeitsmotto: Fertigwerden statt Finesse.

Was nicht heißt, dass man sich nicht bemüht hat. „Wir hatten eine Köchin im Team“, erzählt Joachim Hönisch, „die wirklich Sinn für Geschmack hatte.“ Ohne ihr Okay habe damals kein Essen die Küche verlassen. „Aber wir hatten auch Jungköche, wo dann auch mal was schief gegangen ist, dass Rührei grün und blau war.“ Schimmel? „Nein, einfach nur zu lange gestockt.“ Wenn Joachim Hönisch von Essen spricht, schwingt eine gute Portion Pragmatismus mit. Was er und seine Kollegen zubereitet haben, sei zum Mittag schließlich auch auf ihren Tellern gelandet. Das Fazit: Es hat schon gepasst.

Kritik am DDR-Schulessen: „Rückblickend schimpft man immer mehr“

„Rückblickend schimpft man ja immer mehr“, sagt der Mann mit schmalem Schnauzer und hat auch die passende psychologische Erklärung parat: „Weil das Negative eher hängen bleibt.“ Zehn Jahre lang versorgte der gelernte Fleischermeister und Koch Kinder mit Schulessen, das mal mehr und mal weniger warm war. „Die Kübel waren ja oft nicht dicht“, erzählt der Dresdner. „Da schwappte der Eintopf beim Verladen in den Transporter auch mal raus.“

Nach der Großküche leitete Joachim Hönisch die Gaststätte im Kulturpalast, danach arbeitete er für verschiedene Catering-Anbieter. Und heute? Da kocht er nur noch für sich und seine Frau, mit der in Gompitz lebt. „Am liebsten Eintopf, Rouladen und Forelle“, sagt der 80-Jährige. „Aber ich esse eigentlich alles.“

Es berichteten zu erst die Dresdener Neueste Nachrichten.

Von Laura Catoni/RND