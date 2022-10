„Ich werde euch nie vergessen“: Ehemaliger afghanischer Minister Sadaat verlässt Leipzig

Leipzig. Ein letztes Mal hat er seine unglaubliche Geschichte zu Gold gemacht. Diesmal war es ein Fernsehteam aus Dubai. Zwölf Personen, Kameraleute, Journalisten, Tontechniker. Sie alle flogen extra nach Leipzig, um ihn zu interviewen.

Syed Ahmad Shah Sadaat, geboren am 3. Januar 1971 in Dschalalabad, drei Stunden östlich von Kabul. Dann Student in Oxford, später Minister in der Regierung Afghanistans. Und schließlich: Lieferando-Fahrer in Leipzig.

Der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) erzählte er vor einem Jahr erstmals seine Geschichte. Wie er in Kabuls Regierung aufstieg. Und wie er, nach seiner Flucht, in Leipzig ganz von vorn anfangen musste. Abermals veränderte sich sein Leben. Denn nun meldeten sich Medien aus der ganzen Welt bei ihm. „Spiegel“, „Bild“ oder die „Süddeutsche Zeitung“ wollten seine Geschichte erzählen. „Galileo“ drehte einen ganz Tag lang bei ihm zu Hause.

Und Sadaat ließ sich manchmal für die Termine entlohnen. Weil er so viele Anfragen hatte, verlangte er Hunderte, manchmal Tausende Euro für ein Gespräch. Das Fernsehteam aus Dubai zahlte ihm 500 Euro.

Seine Lieferando-Jacke liegt mittlerweile im Museum

Mit der „LVZ“ trifft sich Sadaat schon immer einfach so. Für ein wohl letztes Gespräch hat er bei Cappuccino und Schokocroissant in einer Bäckerei genommen. Er berichtet von dem Dubaier Fernsehteam. „Sie fragten, ob ich noch einmal die orangene Lieferando-Jacke anziehen kann“, sagt er. Viele wollen noch einmal den Ex-Minister sehen, der in Deutschland Essen ausfuhr. Aber Sadaat ist längst ein anderer. Er hat die Jacke auch gar nicht mehr: Im Mai übergab er sie dem Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig.

Die 500 Euro gab es trotzdem. Sadaat kann das Geld gut gebrauchen – für seinen Umzug. Im November will er die Stadt, in der er berühmt geworden ist, verlassen. Die Stadt, von der er sagt, dass er sich in sie „verliebte“. Deren Parks und deren saubere Luft er so schätzt. Dinge, die er aus Afghanistan so nicht kannte. „Ich werde euch nie vergessen“, sagt er. Warum also will er gehen?

Der Anruf, sagt er, kam vor einigen Wochen. Sadaat hatte schon seit einem Jahr seinen Lebenslauf bei einem Onlinejobportal hochgeladen. „Ich hatte das schon wieder ganz vergessen“, sagt er. Nun war der Abteilungs­leiter eines großen, bayrischen Autoherstellers dran. Man suche jemanden, der sich mit Kommunikation auskenne, habe er gesagt. Und da sei man auf den ehemaligen Kommunikationsminister aus Kabul aufmerksam geworden.

Sein Lieferando-Gehalt hat er inzwischen verzehnfacht

Sadaat soll nun in einem Münchner Büro arbeiten. Er soll, so erzählt er es, dabei helfen, dass Autos verschiedenen Typs besser miteinander kommunizieren können. Er wird seine Familie mit nach Bayern nehmen. Seine Frau und den kleinen dreijährigen Sohn. Ein Stück von München entfernt hat er ein kleines Haus für sie angemietet. Ein Garten, vier Zimmer. Dass viel Platz ist, war ihm wichtig. Seine Frau ist gerade ein zweites Mal schwanger. Es wird wieder ein Sohn, diesmal ein Bayer.

In Leipzig lieferte Sadaat monatelang Pizza aus. Aber dann hatte er schon hier einen neuen Job gefunden. Bei Simplebreath in Großlehna, westlich von Markranstädt, einem von Deutschlands größten Maskenherstellern. Zwischenzeitlich wurden dort neun Millionen Masken pro Tag gefertigt. Und Sadaat half zunächst bei der Produktion, der Verpackung der Masken. Das Geld reichte zum Leben. In Bayern wird es ihm finanziell noch besser gehen. Mit dem neuen Job wird er sein altes Lieferando-Gehalt von 500 Euro etwa verzehnfachen.

Aber Sadaat geht nicht nur des Geldes wegen. Er geht auch, sagt er, weil er sich um seine Sicherheit sorge. 2013 sei in Afghanistan sein Bruder gekidnappt worden. Von wem, will er nicht sagen. Aber er sah ihn nie wieder. Inzwischen, sagt er, seien auch Verbündete und Teile der Kidnapper vor den Taliban geflohen. Viele von ihnen nach Europa. Und manche von ihnen, davon ist er überzeugt, trieben sich auch in Leipzig herum.

„Ich merkte, dass mein neues Leben begonnen hatte“

Ob das stimmt, lässt sich nicht überprüfen. „Ich möchte für mich und meine Familie ein sicheres Zuhause“, sagt er. Aus seiner Familie lebe niemand mehr in Afghanistan. Mutter, Geschwister, Cousins, seien in Großbritannien, Kanada oder Dänemark.

Kürzlich, erzählt Sadaat, bestellte er zum ersten Mal selbst etwas bei Lieferando. Ein paar Pizzen, Abendessen für Frau und Kinder. Und als der Lieferant dann vor seiner Tür stand, in der orangenen Uniform, wie er sie früher selbst trug, sagt Sadaat, da spürte er etwas. „Ich merkte, dass mein neues Leben begonnen hatte.“

