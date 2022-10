Nach Drohungen eingeknickt? Doch keine Flüchtlingsunterkunft in Leinefelde

Leinefelde. Wenn bei Christian Hunold das Handy klingelt, dann weil seine Kundinnen und Kunden wissen wollen, wie es um Baugenehmigungen steht, um Liefertermine. Hunold ist Ladenbauer, seine Firma plant und baut Verkaufsflächen, vor allem im thüringischen Eichsfeld. Schwerpunkt Fleischerei und Bäckerei. Doch in den vergangenen Tagen musste er auch mit Drohanrufen rechnen. Der Grund: Hunold hatte dem Landkreis eine Halle in Leinefelde überlassen, um darin bis zu 150 Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen.

Und in Zeiten, in denen die Solidarität angesichts steigender Energiepreise schwindet, Menschen bei Demonstrationen lieber über ihre eigenen Opfer reden wollen als die von Kriegsflüchtlingen, wird einer wie Hunold schnell zum Feindbild.

Seine Handynummer kennen mittlerweile nicht nur die Kunden, sondern auch die Follower einschlägiger Telegram-Kanäle. Ihm wurde vorgeworfen, Profit machen zu wollen. Je mehr Geflüchtete kämen, umso mehr Geld fiele für Hunold ab. Christian Hunold lebt selbst in Leinefelde. Er musste sich in den vergangenen Tagen viel erklären, im direkten Gespräch mit Nachbarn, aber auch am Telefon. 15.000 Euro netto monatlich habe er als Miete veranschlagt. Größter Kostenpunkt seien die Kosten für Strom und Heizkosten. „Ich bin nicht geldgierig – ich möchte helfen“, so Hunold.

Eingeknickt vor einer gezielten Stimmungsmache?

Doch daraus wird erst mal nichts. Der Landkreis hat den Mietvertrag zurückgezogen. Landrat Werner Henning begründete das mit heftigen Reaktionen in der Öffentlichkeit. Vor einigen Tagen tauchte in einer Telegram-Gruppe ein Brief auf, der angeblich auch an Anwohnerinnen und Anwohner in Leinefelde verteilt wurde. Darin heißt es, es kämen gar keine Kriegsflüchtlinge, sondern vor allem junge Männer, die in den „umliegenden Straßen rumlungern, Dreck und Müll verbreiten“. Man solle nun „Sturm laufen“. Statt eines Absenders steht unter dem Text der Name von Christian Hunold und der eines Mitarbeiters des Landratsamts. Henning begründete seine Entscheidung mit einer möglichen Bedrohungslage. Für die im Brief genannten Personen, aber auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der Halle unterkommen sollten.

Ist Henning eingeknickt vor einer gezielten Stimmungsmache?

Der Landrat von Eichsfeld ist Christdemokrat und einer, der klar Position bezieht. Als CDU-Politiker auf Landesebene zu sehr mit der AfD liebäugelten, verurteilte er das scharf – er sucht immer wieder die Auseinandersetzung mit dem rechtsextremen Björn Höcke, der auch im Kreistag von Eichsfeld sitzt.

Am Telefon möchte Henning auch erst mal darüber sprechen, dass er bereits 1700 Flüchtlinge untergebracht hat, die überwiegende Mehrheit kommt aus der Ukraine. „Ohne Unterstützung aus der Bevölkerung wäre mir das nicht gelungen“, sagt Henning und meint Menschen wie Christian Hunold, die bereit sind, Immobilien zur Verfügung zu stellen. „Aber ich kann nicht ignorieren, dass sich die Stimmung dreht“, so Henning. Es klingt, als könne er nicht mehr einschätzen, ob es in seinem Landkreis bei Drohbriefen bleibt – oder ob eben auch Übergriffe möglich sind oder sogar ein Brandanschlag wie vergangene Woche in der Nähe von Wismar.

Die Kommunen stehen künftig weiter unter Druck

Werner Henning hat für seine Entscheidung kaum Kritik, dafür viel Unterstützung erhalten. Die Landtagsabgeordnete der Linken, Katharina König-Preuss, nannte die Absage des Mietvertrags ein „Armutszeugnis“, sicherte dem Landrat aber ihre Solidarität zu. Man müsse jetzt parteiübergreifend zusammenstehen. Zu spät, findet Henning. Er hegt schon länger einen Groll gegen die rot-rot-grüne Landesregierung. Ministerpräsident Bodo Ramelow habe gegenüber dem Bund zugesagt, Flüchtlinge aufzunehmen – es aber den Städten und Gemeinden überlassen, die Unterbringung zu organisieren.

Und die Kommunen stehen künftig weiter unter Druck. Weil Russland in der Ukraine bei seinen Angriffen die Energieversorgung in den Blick nimmt, rechnet man mit einem weiteren Zuzug Geflüchteter. Auch in Thüringen. Die Landesregierung will nun Listen erstellen über mögliche Immobilien, die man anmieten könnte. Auch der Sicherheitsaspekt soll künftig eine stärkere Rolle spielen.

In Leinefelde steht die Halle des Unternehmers Christian Hunold erst mal leer. Doch trotz der ganzen Diskussionen kann er sich immer noch vorstellen, dass dort künftig Flüchtlinge aus der Ukraine einziehen. Über die Gründe könne man gern mit ihm reden, sagt er. Auch am Telefon.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

Von Antonie Rietzschel/RND