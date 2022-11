Zwei Menschen sterben bei Hubschrauber-Absturz in Norwegen

Oslo. Bei einem Hubschrauber-Unglück in Norwegen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine dritte Person sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die zuständige Polizei in der mittelnorwegischen Provinz Trøndelag am Dienstag auf Twitter mit. Der Helikopter sei am Vormittag in der Gemeinde Verdal verunglückt.

Der Notruf sei von einem Flughafen in der Nähe abgesetzt worden. Hintergründe des Unglücks blieben zunächst unklar. Aufnahmen norwegischer Medien zeigten, dass in dem Gebiet dichter Nebel herrschte. Verdal liegt in der Nähe von Trondheim und etwa 500 Kilometer nördlich von Oslo.

