Mitglied des Berliner Abou-Chaker-Clans in den Libanon abgeschoben

Berlin. Ein Mitglied des bekannten arabischen Abou-Chaker-Clans aus Berlin ist Medienberichten zufolge in den Libanon abgeschoben worden. Abdallah Abou-Chaker wurde nach Informationen des Magazins „Stern“ und der „Bild“-Zeitung am Donnerstagabend in Berlin-Charlottenburg festgenommen und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ausgeflogen. Nach der Ankunft am Flughafen in Beirut sei der 40-Jährige freigelassen worden, berichtet der „Stern“.

Gegenüber der Boulevardzeitung „B.Z.“ bestätigte die Polizei am Freitag eine Festnahme: „In der vergangenen Nacht kam es in der Windscheidstraße in Charlottenburg zu einer zwangsweisen Durchsetzung einer Ausreiseverpflichtung.“

Den Berichten zufolge saß Abdallah Abou-Chaker unter anderem wegen Drogenhandels, Körperverletzung, Zuhälterei und räuberischer Erpressung mehrere Jahre in Deutschland im Gefängnis. Zuletzt sei er Anfang des Jahres wegen des Verdachts der Zwangsprostitution kurze Zeit in Untersuchungshaft gewesen.

Laut „Stern“ waren Abschiebeversuche in der Vergangenheit wiederholt gescheitert, weil Abou-Chakers Staatsangehörigkeit offiziell lange als „ungeklärt“ galt und der Libanon eine Aufnahme verweigert habe. Dem Magazin zufolge könnten nun möglicherweise auch zwei seiner Brüder vor einer Abschiebung stehen.

RND/seb