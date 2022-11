Achtjährige jahrelang eingesperrt: „Ohne Bezugsperson verkümmert ein Kind körperlich und emotional“

Siegen/Attendorn. „Kann sich ein Kind über viele Jahre, im Falle des Attendorner Mädchens ja letztlich fast die gesamte Kindheit hindurch, nur mit einem so begrenzten Teil der Welt auseinandersetzen, wird es sicherlich nicht die gleichen Fertigkeiten und Kompetenzen entwickeln wie ein Großteil seiner Altersgenossinnen in dieser Entwicklungsperiode“, erklärt die Siegener Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Sabine Prüser. Zugleich aber macht sie Hoffnung: Auch unter äußerst schwierigen Bedingungen könnten Menschen wachsen und reifen. Sehr wichtig sei, ob das Kind eine stabile Bindung zu einer erwachsenen Bezugsperson aufbauen konnte.

Ohne erwachsene Bezugsperson verkümmert ein Kind

In dieser werden wichtige Grundbedürfnisse befriedigt. Dies sei überlebenswichtig für ein kleines Kind. „Steht eine solche Bezugsperson nicht zur Verfügung, dann verkümmert ein Kind – körperlich und emotional.“ Dies, so die Expertin, hätten beispielsweise Erfahrungen mit rumänischen Heimkindern nachgewiesen. „Die Forschung hat aber auch gezeigt, wie für viele dieser Kinder ein Nachreifen und eine Weiterentwicklung möglich waren, nachdem förderliche Entwicklungsbedingungen hergestellt waren.“

Das Mädchen aus Attendorn hat das Haus nie verlassen, lief also nie barfuß über eine Wiese oder wurde im Regen nass. Doch welche Bedeutung haben verschiedene (sinnliche) Anreize für die Entwicklung eines Kindes? Sabine Prüser: „Vielfältige sensorische Erfahrungen sind wichtig, damit sich ein Kind sensomotorisch gut entwickeln kann. Es gibt aber eben vielfältigste Formen sensorischer Erfahrungen, die die Reifung des Kindes anregen und Lernerfahrungen ermöglichen. Wichtig ist, dass es überhaupt ausreichend sensorische Reize gibt. Gibt es (fast) gar keine, dann verkümmert ein Kind, der Organismus kann sich nicht entwickeln.“

Kein Kontakt zu Gleichaltrigen: Welche Folgen hat das?

Das menschliche Nervensystem verfüge aber über die wunderbare Eigenschaft einer großen Plastizität. Das heißt, dass nutzungsabhängig während der gesamten Lebensspanne der Ausbau neuronaler Netzwerke möglich ist – „sobald entsprechende Umweltreize angeboten werden“.

Das Mädchen, das inzwischen in einer Pflegefamilie lebt, besuchte keinen Kindergarten und ging nicht zur Schule. Der Kontakt zu Gleichaltrigen fehlte also. Welche Auswirkungen hat das? Für die kognitive Entwicklung und Sozialisationserfahrungen sei Kontakt zu Gleichaltrigen grundlegend sehr wichtig, daran lässt die Expertin keinen Zweifel. „Auch für die Bereiche sozialer Fertigkeiten, Bindungserfahrungen, Sprache, motorische Fertigkeiten, Lernen am Modell.“

Vorwiegend von Erwachsenen umgeben, hatte das Kind keine Lernmöglichkeiten bezüglich seines Spielverhaltens. „Es hat kein Lernumfeld, um die Reaktionen von anderen Kindern einschätzen zu lernen sowie die Fremd- und Selbstwahrnehmung von Gleichaltrigen. Im Spielen mit anderen Kindern entwickelt sich aber Kreativität. Im Rollenspiel lernt das Kind, sich mit dem, was es erlebt, im So-tun-als-ob probeweise auseinanderzusetzen.“

Was das Mädchen jetzt brauche, so Sabine Prüser, sei die geduldige, zuverlässige und sichere Begleitung durch erwachsene Bezugspersonen auf seinem Weg in „unbekannte Räume“. „Menschen, die feinfühlig wahrnehmen, wie es dem Kind geht, und es sozusagen an die Hand nehmen“, konkretisiert sie. Wichtig sei, eine Alltagsstruktur und eine gewisse Normalität herzustellen und zu schützen. „Eine ganz wichtige Voraussetzung für Lernen ist, dass keine Überforderung entsteht dadurch, dass sich das Kind in einem emotionalen Dauerstress befindet.“

Nach dem, was die Achtjährige in ihren bisherigen Lebensjahren erlebt hat – ist eine vollständige Entwicklungsangleichung überhaupt möglich? Im Allgemeinen gesprochen, kann die Therapeutin, die in der Kinderklinik die Traumaambulanz leitet, mit einem erneuten Verweis auf die Plastizität des zentralen Nervensystems in dieser Frage durchaus Mut machen: „Diese ist ganz besonders in den Phasen kindlicher Entwicklung extrem ausgeprägt.“

Eine pauschale Antwort bezogen auf den Einzelfall sei aber nicht möglich. Sabine Prüser abschließend: „Ganz sicher kann man aber sagen, dass Entwicklung in manchmal ganz überraschender Weise dann stattfindet, wenn ein Kind in einem Umfeld lebt, in dem für seine körperlichen, emotionalen und geistigen Bedürfnisse gut gesorgt ist, so dass Unter- und Überforderung vermieden werden. Einem Umfeld, in dem es sich wohlfühlt und das Vorbild von Menschen hat, mit denen es neugierig sein und die Welt entdecken kann.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Siegener Zeitung“.

Von Nicole Klappert/RND