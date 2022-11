So wird Erdöl in Mecklenburg-Vorpommern gefördert

„Erdöl, hier im Dorf?“ Die Frau guckt irritiert. „Davon habe ich noch nie gehört.“ Sie schüttelt den Kopf und geht weiter zum Kindergarten von Mesekenhagen in Mecklenburg-Vorpommern.

Das Dorf durchzieht eine kerzengerade Schnurstracksstraße mit Kopfsteinpflaster. Links und rechts Einfamilienhäuser, Gemeindehaus, Senioren-Landhaus, Kirchhof, Kita, Kippenautomat, 1072 Einwohner. Und dieser verlassene Fleck Erde soll das Katar von Mecklenburg-Vorpommern sein?

Zwei Standorte in Mecklenburg-Vorpommern

Na ja, beim Thema Erdölförderung hat man eher Rolls Royce im Persischen Golf oder die eisernen Pferdeköpfe und Bohrtürme der Tiefenpumpen, wie man sie aus James Deans Erdöl-Klassiker „Giganten“ in Texas kennt, vor Augen. In Mesekenhagen biegt man im Dorf rechts ab und kommt zu einem abgezäunten Gelände – so groß wie zwei Sportplätze.

Unscheinbar findet sich hier einer der beiden Erdölbetriebsplätze, die das Energieunternehmen Neptune Energy in Mecklenburg-Vorpommern betreibt. Der zweite liegt auf Usedom. Ein paar weiße und gelbe Tankbehälter, Leitungen und Ventile, Container für Mitarbeiter und Feldlabor, eine Art Tankstelle für den Abtransport des Erdöls per Tankkraftwagen – so sieht die Erdölförderung in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Schlicht, unscheinbar, Hightech! Seit 1991 holt Neptune Energy, das 1888 mal von Carl Deilmann gegründet wurde, rund 32 Kubikmeter reines Erdöl pro Tag aus dem Sandstein aus einer Tiefe von etwa 2200 Metern in Mesekenhagen. 32 Jahre lang unfallfrei. Technik, die begeistert.

Unternehmenssprecherin Sandra Finger (40) sagt: „Die Entwicklung eines Erdölfelds ist ein kostenintensives technologiebasiertes Verfahren. Eine Bohrung kann um die 15 Millionen Euro kosten. Wenn man als Unternehmen eine solche Investition tätigt, muss sie sich idealerweise über einen langen Zeitraum rentieren – damit wir mittel- und langfristig investieren und das Feld weiterentwickeln können.“ Doch wie funktioniert die Erdölförderung auf dem flachen Lande?

Andreas Köhn (47), Betriebsleiter in Mesekenhagen, erklärt: „Wir fördern hier mit dem Eigendruck der Lagerstätte das Öl durch die Rohre aus 2200 Meter Tiefe zutage. Ohne Hilfsmittel. Solche Tiefenpumpen, wie zum Beispiel der berühmte Pferdekopf, werden erst eingesetzt, wenn der Lagerstätteneigendruck nicht mehr ausreicht, um das Öl nach oben zu befördern.“

Es ist leise am Bohrloch. Ein leichtes Rauschen ist zu hören. Dabei herrschen im Inneren der Rohre mächtige Verhältnisse. Das Erdöl erreicht die Oberfläche mit einem Druck, der das 50-Fache eines Autoreifens beträgt. Die Anlage selbst reduziert diesen auf drei Bar. In der Tiefe sind es 340 Bar.

Das Verfahren ist sicher. Das Öl gelangt über das grüne Eruptionskreuz, das den Druck mindert, in den Separator, einem Druckbehälter mit 20 Kubikmeter Inhalt. Dort wird das Öl vom Begleitgas getrennt. Für eine regionale Verwendung dieses Begleitgases arbeitet Neptune Energy an einem Konzept. Das Öl wird dann in zwei graue Tanks mit je 90 Kubikmetern überführt.

Täglich fahren Tanklaster vor, zapfen das Öl wie an einer Tankstelle ab und fahren pro Tag 32 Kubikmeter Last zur Mitteldeutschen Verbundleitung nach Schwedt. Von dort wird das Erdöl in die Raffinerie gepumpt, in seine Bestandteile zerlegt und weitergeleitet: für Energie, Chemie, Kosmetik.

Die zwei Standorte von Neptune Energy sind zwei Puzzleteile in der Energieversorgung des mitteldeutschen Großraums rund um Berlin. Der Betriebsstandort könnte mit seiner Jahresproduktion einen Ort wie Mesekenhagen 24 Jahre lang mit Energie versorgen. Das entspricht dem jährlichen Energiebedarf einer Kleinstadt mit 6000 Haushalten.

Erdölvorkommen weltweit reichen 40 Jahre

Alexander Steigerwald (50) ist als Bergbauingenieur und Produktionstechniker Leiter der Betriebe östlich von Hannover. Er sagt: „Wenn wir die Produktion einstellen würden, würde die Versorgung in Deutschland nicht zusammenbrechen. Aber im Moment ist die Situation so komplex, dass jeder geförderte Barrel einen wichtigen Bestandteil in der Energieversorgung darstellt.“

In Mesekenhagen werde mindestens noch zehn Jahre gefördert werden. Weltweit wird die Förderdauer des fossilen Brennstoffs auf 40 Jahre geschätzt. Sandra Finger ergänzt: „Wir dürfen nicht einen Energieträger gegen den anderen ausspielen. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess. Neue Energieträger und Rohstoffe, die industriell skalierbar und ausreichend für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind, befinden sich in der Entwicklung. Daran forschen wir mit und investieren. Aber für den Übergang benötigen wir grundlastfähige Energieträger.“

Mesekenhagen sei Teil regionaler Wertschöpfung, sagt sie. Sieben Mitarbeiter hat Neptune Energy in Vorpommern. Sandra Finger: „Ein regional agierendes Unternehmen wie Neptune Energy ist nicht nur Teil der heimischen Energieversorgung, sondern leistet mit seinem Wissen über Lagerstätten und Geologie und Fachexperten einen Beitrag in der Entwicklung alternativer Energien und Rohstoffe.“

Erdöl- und Erdgasförderung sei ihr Kerngeschäft. „Aber auch wir entwickeln uns weiter – in fachlicher Nähe zum geologischen und technologischen Wissen. Warum sollten wir in die Wind- oder Solarenergie einsteigen? Das können andere besser. Wir leisten unseren Beitrag rund um unsere Kernkompetenzen und haben auch Geothermie oder Lithiumgewinnung im Blick.“ Ihr Motto: regionale Rohstoffe für regionale Wertschöpfung und energetische Versorgung.

