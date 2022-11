Universal macht Film über das Leben von Rapper Snoop Dogg

Universal Pictures will einen Film über das Leben von Rapper Snoop Dogg in die Kinos bringen. Der 51-jährige Musiker werde bei dem Biopic als Produzent mitwirken, teilte das Filmstudio am Mittwoch mit. Das Drehbuch kommt von Joe Robert Cole, der auch Autor der „Black Panther“-Filme aus dem Marvel-Universum war. Regie führen soll Allen Hughes („Book of Eli“, „Menace II Society“).

Snoop Dogg teilte mit, er habe lange auf die richtigen Leute gewartet, um mit ihnen dieses Projekt zu verwirklichen. „Es war die perfekte Ehe. Es war der heilige Bund der Ehe, nicht heilige Macaroni. (It was holy matrimony, not holy macaroni).“

Universal hatte bereits die Geschichte der Westküsten-Hip-Hop-Gruppe N.W.A. 2015 mit dem Film „Straight Outta Compton“ erfolgreich verfilmt, in dem auch Snoop Dogg vorkommt. Bereits 2002 hatte Universal mit dem Eminem-Film „8 Mile“ ein erfolgreiches Rapper-Biopic in die Kinos gebracht.

RND/AP