Haus des schnellen Geldes

Die Frau schiebt einen pinken Kinderwagen über die Türschwelle. Sie holt einen rechteckigen Karton aus der Tasche, öffnet ihn, packt eine weiße Spielekonsole aus. Styropor-Schützer fallen zu Boden, sie bückt sich, seufzt, „immer dieses Gedöns“. Ihre Tochter guckt aus der Karre auf die Frau hinter der Theke und dem Schutzglas.

Playstation 5? Das wären dann wieder 125 Euro, sagt die Frau.

Erst muss die Konsole an den Fernseher an der Wand angeschlossen wurden. Die junge Frau stöpselt das Kabel rein, nimmt einen Controller zur Hand, das Hersteller-Emblem erscheint. Funktioniert. „Sehen Sie?“ Sie lächelt.

Die Frau hinter der Theke schiebt die bunten Scheine über den Tresen.

Wenn die Krise um sich greift

Ein Nieselregentag in Bremerhaven-Lehe. Nach ihrem Besuch steht die junge Frau vor dem Pfandleihhaus und sagt: „Ich komme gar nicht mehr über die Runden, seitdem die Preise steigen. Mit zwei Kindern – allein die Haushaltssachen, Klopapier, Essen. Die Kinder haben Wünsche, bald ist Weihnachten. Das sind alles Sorgen.“

Sie trägt eine Jeansjacke, einen blonden Dutt. Ihre beiden Kinder sind zwei und bald ein Jahr alt, sie ist 26. Das Pfandhaus sei ihr „Notnagel“. Früher hat sie im Verkauf gearbeitet, durch die Pandemie verlor sie ihren Job. „Ich wüsste sonst nicht, wo ich Geld herbekommen sollte, um einkaufen zu gehen.“ Deshalb kommt sie jeden Monat her, „dieses Mal sogar schon Mitte des Monats“. Und nicht gegen Ende, wie die meisten, wenn das Konto leer ist. Jetzt ist erst mal Geld da. Und die Erleichterung.

So wie ihr geht es vielen im Moment, zumal in Bremerhaven, einem der ärmsten Städte Deutschlands. Jetzt, wo Energie- und Lebensmittelpreise steigen, bringen immer mehr Menschen ihren Schmuck, ihre Handys, Uhren, Konsolen zu den Pfandtheken des Landes. Die Krisen trifft jene besonders hart, die vorher schon mit Armutssorgen kämpften. Knapp ein Drittel der Bevölkerung hat kaum Rücklagen, warnte das statistische Bundesamt jüngst. Dazu zählen alle, die bei ungeplanten Ausgaben von mehr als 1150 Euro blank dastehen. Doch was, wenn die Inflation auch diesen Notgroschen frisst? Und man längst nicht mehr an Kredite kommt? Die Tafeln und Kleiderkammern berichten von immer mehr Zulauf. Auch der Zentralverband des Deutschen Pfandkreditgewerbes (ZDP) teilt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit, dass das Geschäft bei seinen 250 Mitgliedern spürbar angezogen habe.

„Man kommt zum ersten Mal, zum zweiten – und dann immer wieder“, sagt die Mutter mit dem Kinderwagen. „Mir ist es unangenehm, jedes Mal. Man hat Kinder, deshalb steht die Scham hinten an. Ist eigentlich nichts, wofür man sich schämen muss, aber man hat da sein eigenes Empfinden.“

Transparenz soll gegen Vorurteile helfen

Hinter dem Schutzglas an der Theke steht Dennis Zobel, 46, gelernter Elektriker, er arbeitet seit 2015 im Pfandhaus Schumachers. Er beobachtet derzeit „viele frische neue Gesichter“. Allein an diesem Vormittag kamen rund 50 Leute. Gegen Ende des Monats sind es auch mal 450 am Tag. Die Schlange reicht dann bis um die Ladenecke, erzählt ein Kunde.

Zobel und seine Kollegen haben hinter dem Tresen ein kleines Labor aufgebaut. Auf den Schreibtischen stehen Waagen, eine UV-Lichtanlage, Fläschchen mit Tinkturen. 80 Prozent der Kunden verpfänden ihren Schmuck. Aus dem Vorraum können sie Zobel dabei zusehen, wie er die Echtheit ihrer Ketten, Ringe, Creolen mit seinen Instrumenten prüft. Zuallererst mit der Lupe. Die Höhe des Kredits, den die Kunden bekommen, hängt von den Börsenwerten ab, etwa für Feingold. Bei Technik schätzt Zobel das Darlehen anhand der Neu- und Gebrauchtpreisen ein.

„Der Kunde sieht, was wir hier machen, damit kein Unmut aufkommt“, sagt Zobel. Das Sicherheitsglas schützt sie, falls es doch mal zu Diskussionen kommt – „ist aber ganz, ganz selten.“

Transparenz, das ist Zobel und anderen Pfandleihern wichtig. Sie wollen die Aufmerksamkeit in der Krise nutzen, um den schlechten Ruf ihrer Branche zu polieren. Weg vom „Hinterhof-Image“, wie er es nennt. „Wucher-Zinsen“ oder „Abzocke“ sind weitere Vorwürfe, gegen die sich das jahrhundertealte Gewerbe wehrt, seitdem es exisitert. Wie zum Trotz hängt in der Bremerhavener Filiale eine riesiges Schild mit der Pfandleiherverordnung von 1961.

Darin ist gesetzlich festgelegt, dass ein Pfandkreditvertrag mindestens drei Monate gelten muss; das ist jene Laufzeit, die auch das Pfandhaus Schumachers anbietet. Pro Monat zahlen die Kunden Zinsen von einem Prozent des Darlehensbetrag. Daneben werden monatliche Gebühren fällig, die fest gestaffelt sind. Von einem Euro bei einem Darlehen bis 15 Euro, bis zu 6,50 Euro bei einer Kreditsumme von 300 Euro. Bei allen Krediten darüber sind die Gebühren frei verhandelbar. Wer etwas für 300 Euro verpfändet, zahlt am Ende der drei Monate 328,50 Euro, um seine Sachen wiederzubekommen. Also fast zehn Prozent mehr, das ist nicht wenig. Doch für viele ist der Anreiz: Das Geld gibt es sofort, ohne Schufa-Prüfung.

Der Kredit helfe den Menschen, schwierige Monate zu überbrücken, so sehen die Pfandleiher das. Manche kämen zwei bis dreimal am Tag, sagt Zobel. 15.000 bis 20.000 Kunden haben sie in ihrem System erfasst, fast ein Sechstel der Einwohnerzahl Bremerhavens.

„Manche suchen das Gespräch, manche kommen mit gesenktem Haupt. Ich verurteile das nicht, im Gegenteil: Wenn nichts zum Futtern im Kühlschrank ist“, sagt Zobel. Natürlich, Gebühren und Zinsen müssten auch bezahlt werden. Aber lieber auf diesem Weg, als aus der Not heraus zu hungern oder kriminell zu werden. „Für die Kunden ist es eine der tollsten Sachen, die sie haben.“

„Keep Smiling“ steht über dem Spiegel im Vorraum

Draußen vor dem Laden steht eine Altenpflegehelferin, 59, halber Job, derzeit krankgeschrieben. Das Krankengeld beträgt 60 Prozent ihres Lohns, 300 Euro fehlen ihr nun. „Fürs Autofahren, Einkaufen. Mir graut es vor dem Heizen.“ Deshalb hat sie eben Schmuck hergebracht, Anhänger und Ketten von Pandora, Geschenke von Tochter und Mann. 250 Euro hat sie dafür bekommen. „Ist ‚ne feine Sache, das zahlt ein paar Mark mehr. Die fragen nie nach. Und hier brauch‘ ich kein Danke dafür zu sagen.“

Das betonen fast alle Kunden: den ordentlichen Umgang. Als bekämen sie hier eine Art von Respekt, der ihnen im Alltag fehlt. Viele gehen zum Amt, beziehen Sozialhilfe. Im Pfandhaus müssen sie sich nicht für ihre Situation rechtfertigen so wie anderswo. Das zeigt gerade wieder die Debatte ums Bürgergeld, das vielen ab Januar 50 Euro mehr bringen wird, aber auch alte Ressentiments: „Mit dem Bürgergeld wird Nichtarbeit deutlich attraktiver“, polterte der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion.

Dennis Zobel und seine Kollegen geben sich dagegen Mühe, freundlich zu sein. Natürlich, sie wollen auch, dass ihre Kunden immer mehr Habseligkeiten herbringen. Im Pfandhaus-Vorraum hängt ein zwei Meter breiter Spiegel auf Kopfhöhe, darüber das Schild „Keep Smiling“.

Zobel nimmt einen Armreif entgegen, 530 Euro soll es dafür geben. Im Radio läuft „Kids in America“ von Kim Wilde, er pfeift die Melodie leise mit. Der Armreif-Besitzer schweigt die ganze Zeit über und nickt am Ende.

Es gibt diese zwei Stimmungen im Pfandhaus. Vor dem Tresen stehen jene, die Sorgen hergetrieben haben. Die oft nicht wissen, ob jeden Tag gut gegessen werden kann. Dahinter diejenigen, die trotz der Geldnot der anderen so etwas wie Normalität verbreiten wollen. Zobels Frau Corinna leitet das Pfandhaus. Sie sitzt am Schreibtisch und ruft die Google-Bewertung ihres Ladens auf – 39 Bewertungen, nur fünf Sterne. „Wir sind die Nettesten“, sagt sie stolz.

Gesichert wie eine kleine Bank

Eine kleine Familie kommt aus dem Geschäft, Tochter, Vater, Mutter. Sie sagt: „ Es ist peinlich, gerade wegen der Kleinen. Ich bin froh, dass sie das noch nicht mitkriegt. Aber es hilft gerade echt in der Krise. In der Küche pinnen wir den Pfandschein an: Bis spätestens dann und dann muss es da wieder raus. Ich erinner‘ mich aber selbst jeden Tag daran. In letzter Zeit gehen auch viel mehr Bekannte ins Pfandhaus. Die Leute kommen, obwohl sie Arbeit haben.“

Es sind längst nicht mehr nur Menschen unter der Armutsgrenze, die aktuell zu kämpfen haben. Das zeigt etwa eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Gibt eine Person mehr als zehn Prozent des Nettoeinkommens für Energie aus, gilt er oder sie als „energiearm“. Zwischen 2021 und Mai 2022 verdoppelte sich der Anteil der energiearmen Personen in der Einkommensklasse der unteren Mittelschicht auf knapp 41 Prozent. Um ihre Strom-, Gas- und Ölrechnungen zu bezahlen, könnten viele dieser Haushalte zukünftig auf Unterstützung angewiesen sein, schrieb das IW schon im Sommer. Und gerade jetzt sind viele Nebenkostenabrechnungen erst kräftig gestiegen.

Genauso wie die Bestände der Pfandleihhäuser. Hinten im Geschäft führt Dennis Zobel in ihr Lager. 33 Regalmeter allein mit Handys, dazu zig Konsolen, 17 E-Scooter. Bluetooth-Boxen, Laptops, ein riesiger Fernseher, Kameras. Aber auch Bohrmaschinen, Flexgeräte, Schleifer. Die Gegenstände füllen zwei Räume mit deckenhohen Regalen. Alles sorgsam nummeriert. Dann gibt es noch den Safe, wo die Rolex- und Breitling-Uhren liegen. Überall im Laden hängen Überwachungskameras und Bewegungsmelder. Vor ein paar Monaten scheiterte ein Einbruch an den Panzerscheiben im Schaufenster, erzählt Zobel.

Aktuell stehen in der Auslage Fliegenpilze aus Holz und bärtige Zwerge, Herbstdeko. Dazwischen liegen Ohrringe, Halsketten, eine Armbanduhr – Preisschild: 2999 Euro. Alles, was die Kunden sich nach den drei Monaten Vertragslaufzeit und einem Monat Karenzzeit nicht wiederholen, müssen die Pfandhäuser auf Auktionen öffentlich versteigern. Dazu sind sie verpflichtet. Was auch dort nicht weg kommt, verkaufen sie in ihren Filialen. Das meiste gehe aber über den Online-Shop, sagt Dennis Zobel. Sie wollen nicht nur ein Pfandleihhaus, sondern auch „Juwelier“ sein, sagt er. Auch das hilft dem Image der Pfandhäuser - nicht nur Annahme-, sondern auch Verkaufsstelle sein.

Die meisten aber kommen für den schnellen Geldsegen. Ihre Spielekonsole, ihr Erbschmuck ist für viele Kunden wie eine Lebensversicherung. Sie bringen dieselben Sachen immer wieder her, nehmen Kredit um Kredit, um flüssig zu bleiben.

„Besonders, wenn Leute im Laden sind, die nicht abgeholte Sachen kaufen, ist es komisch“, sagt ein Familienvater, 33. Aus der Kapuze seines Pullis fällt eine rote Haarsträhne. „Und man selbst gibt gerade Pfand ab. Aber Familie geht vor. Das ist die einfachste Möglichkeit, um auf die Schnelle Geld zu bekommen.“

Verbraucherzentrale rät zur sorgsamen Prüfung

Doch ist sie auch die beste? Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) rät die Verbraucherzentale Bremen, andere Möglichkeiten zum Pfandkredit zu prüfen – etwa den Dispo des Bankkontos auszunutzen. Gerade bei kleineren Summen seien Pfandkredite wegen der Gebühren viel teurer als übliche Kredite. „Eine Alternative zum langfristigen Bankdarlehen ist die Pfandleihe auf keinen Fall. Der Weg ins Pfandleihhaus sollte immer nur der letzte Ausweg sein.“

Letzter Ausweg Pfandhaus, das erleben sie hier jeden Tag. Wie gehen sie damit um? In der Teeküche sitzt Corinna Zobel, die Frau und Chefin von Dennis Zobel, und macht Pause. „Natürlich denkt man über die Schicksale nach“, sagt sie, seit 23 Jahren im Geschäft. „Wir schlucken das auch nicht so weg. Manchmal ist es halt traurig. An Weihnachten zum Beispiel, wenn die Leute Geschenke brauchen.“ Manchmal, erzählt sie, fragten Kinder, was sie denn mit der Spielekonsole mache, die ihre Eltern gerade abgeben haben. „Ich reparier‘ die, sag‘ ich dann einfach.“

Von Maximilian König/RND