Mr Gay Germany in Katar: „Okay, was mache ich hier eigentlich?“

Benjamin Näßler, 33, engagiert sich seit Jahren gegen Diskriminierung im Fußball. Im vergangenen Jahr startete er eine Petition gegen Homophobie in Katar. Vor allem wegen seines Engagements gewann er 2020 und 2021 den Titel „Mr Gay Germany“ und repräsentiert seitdem die Community in Deutschland. In Katar traf Näßler auf die katarischen WM-Organisatoren, diskutierte mit Fifa-Präsident Gianni Infantino über LGBTQ-Rechte und mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf über die WM-Kapitänsbinde.

Eine Woche nach seiner Rückkehr bezeichnete der WM-Botschafter Katars, Khalid Salman, Homosexualität in einer ZDF-Doku als einen „geistigen Schaden“ – und löste so Empörung in der ganzen Welt aus.

Herr Näßler, was haben Sie gedacht, als Sie von den Aussagen von Khalid Salman gehört haben?

Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Wenige Tage vorher waren wir selbst im Land, dort hat die Bundesinnenministerin von Katars Premier die Zusage bekommen, dass es für LGBT-Fans eine Sicherheitsgarantie geben wird – die ist wegen dieser Aussage nun obsolet. Salman ist offizieller WM-Botschafter und sieht uns als krank an, als minderwertig? Das widerspricht allem, was wir vom Premier, vom WM-Organisationskomitee und der Fifa als Zugeständnis bekommen haben. Salman muss uns nicht lieben, aber zumindest als gleichwertig respektieren.

Salman sagte außerdem über die homosexuelle Community: „Jeder wird akzeptieren, dass sie herkommen – aber Sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.“

Das ist ein Widerspruch an sich: Wenn er sagt, jeder sei willkommen, muss aber unsere Regeln akzeptieren, dann hieße das, dass wir verhaftet werden. Die Gesetze sehen ganz klar eine Gefängnisstrafe vor. Sogar die Todesstrafe ist möglich – wahrscheinlich nicht für uns Europäer, aber für die arabische Bevölkerung.

Ich widerspreche Salman nicht, wenn es darum geht, dass wir eine gewisse Kultur respektieren müssen, beispielsweise die Religion. Aber Menschenrechte haben aus meiner Sicht nichts mit Kultur zu tun; Menschenrechte gelten für alle Menschen.

Wie haben Sie sich im Vorfeld der Reise gefühlt – Sie wussten, dass es in ein Land geht, in dem Homosexualität per Gesetz verboten ist.

Ich war schon nervös. Vor Ort wusste ich, dass ich mich mit der Delegation in einer sichereren Blase bewegen werde. Ich habe mich eher gefragt, wie die Leute darauf reagieren würden, wenn ich den Regenbogen trage. Davor hatte ich Respekt.

Haben Sie den Regenbogen offen gezeigt?

Ich hatte mir auf einen Fingernagel einen Regenbogen lackiert – am Ringfinger, wo ich auch meinen Ehering trage. Außerdem ist ein Träger meines Rucksacks regenbogenfarben.

Wie haben Ihre Gesprächspartner darauf reagiert?

Man hat schon gemerkt, dass man als Regenbogen-Träger eine gewisse Aufmerksamkeit erregt hat. Gerade bei denen, denen ich die Hand gegeben habe – da wurde schon zweimal hingeschaut, als sie den Fingernagel gesehen haben. Es hat mich aber niemand offen darauf angesprochen.

Haben Sie sich auch mit Ihrem Titel „Mr Gay Germany“ vorgestellt?

Alle von uns haben sich mit Namen vorgestellt, aber ohne Titel. Die anderen aus der Delegation haben beispielsweise nicht erzählt, von welcher Partei sie sind. Ich wollte vermeiden, wie ein bunter Vogel rumzulaufen. Es ging darum, möglichst subtil Farbe zu bekennen und nicht provokativ aufzutreten.

Wussten ihre Gesprächspartner denn um Ihren Hintergrund?

Beim Treffen mit der Fifa habe ich deutlich gesagt: Ich bin mit einem Mann verheiratet, ich liebe Fußball als schwuler Mann. Und dass Leute im Freundes- und Familienkreis mich vor dieser Reise gewarnt haben. Was macht die Fifa, damit meine Familie keine Angst zu haben braucht, wenn ich zur WM fahren würde?

Bei welchen Terminen waren Sie vor Ort dabei?

Bei fast allen: bei Treffen mit Gewerkschaftern, beim Organisationskomitee, bei der Fifa – da saß auch deren Präsident Gianni Infantino mit am Tisch. Nur mit Katars Premierminister hat Nancy Faeser allein unter vier Augen gesprochen.

Konnten Sie Herrn Infantino direkt auf Ihre Themen ansprechen, als Sie zusammensaßen?

Das war ein wichtiger Punkt für die Bundesministerin, dass jeder offen kritischen Fragen stellen kann. Wir haben ihn auf den jüngsten Human-Rights-Watch-Bericht angesprochen: Was lässt sich daraus für die Sicherheit der Menschen vor Ort ableiten? Auch im Hinblick auf den Aktivisten Peter Thatchell, der nach seinem LGBT-Protest festgenommen wurde. Und wir haben ihn gefragt, wie es nach der WM weitergehen soll.

Was waren seine Antworten?

Die Frage zu dem Human-Rights-Watch-Bericht hat er erst mal außen vor gelassen. Auf unsere Nachfrage hat der Menschenrechtsbeauftragte der Fifa geantwortet: Der Bericht sei noch nicht bearbeitet worden. Da hätte ich mehr erwartet von jemandem, der sich im Grunde mit nichts anderem beschäftigt. Der Bericht war schon eine Woche alt.

Und die Frage, was nach der WM passieren wird?

Da kam von ihm die Aussage: Wenn die Türen der Freiheit einmal geöffnet sind, sind sie schwer wieder zu schließen. Da stimme ich ihm grundsätzlich zu. Ich glaube, wenn Menschen eine gewisse Freiheit erlebt haben, ist es schwierig, die Uhr wieder zurückzudrehen. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher: Wenn ein Großteil der Bevölkerung der Meinung von Khalid Salman ist, ist klar, dass die Türen relativ schnell wieder geschlossen werden.

Wie haben Sie Infantino persönlich erlebt?

Als einen sehr zuvorkommenden Mann, der natürlich schon Antworten auf die kritischen Fragen hatte - es war nicht so, dass er vor Schreck vom Stuhl gefallen ist. Beim Thema Gastarbeiter hat er beispielswese immer wieder wiederholt, dass es nur drei Todesopfer auf den WM-Baustellen gab. Wenn man bei ihm Punkt A drückt, kommt halt Antwort A von ihm. Es waren viele Standardphrasen dabei, aber er war nicht abwehrend.

Mit welchem Gefühl sind Sie aus dem Termin rausgegangen?

Ich war etwas positiver gestimmt, weil sich ein klein bisschen was getan hat. Eine Sicherheitsgarantie für LGBT-Fans hatten wir in dieser Form noch nicht. Was wir vorher hatten, war eine Garantie für die Stadien: dass man dort Regenbogenfarben zeigen kann – aber nicht außerhalb der Arenen. Es war auch nicht die Rede davon, dass man Händchenhalten darf, dass man sich in der Öffentlichkeit küssen darf. Das waren für uns neue Sachen.

Das heißt, dass Personen aus der LGBT-Community während der WM offen zu ihrer Sexualität stehen können?

Seitens der Fifa ist uns das klar kommuniziert worden. Wir haben die Garantie, dass die Polizei nicht einschreiten wird. Das klingt für uns selbstverständlich, ist es in Katar aber nicht.

Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen?

Zumindest haben wir für vier Wochen diese Sicherheit für die Community erreicht. Zufrieden wäre ich gewesen, wenn sich an der Gesetzeslage etwas ändern würde, aber davon sind wir leider noch sehr weit weg. Aber auch dieser kleine Erfolg wurde durch die Aussagen des WM-Botschafters nun wieder zunichte gemacht. Es fühlt sich an, als ob man gerade Fahrradfahren lernt und jemand schmeißt einen Stock zwischen die Räder. Man fällt so auf die Fresse, dass man sich denkt: Okay, was mache ich hier eigentlich?

Konnten Sie vor Ort mit katarischen Bürgern oder Menschen aus der LGBT-Szene sprechen?

Leider nicht. Wir hatten nicht die Möglichkeit, auf eigene Faust auf die Straße zu gehen. Wir sind Montagfrüh losgeflogen und Dienstagabend zurückgekommen. Insgesamt waren wir nur knapp 24 Stunden da. Man bewegt sich dort in einer Blase, es standen immer Autos vor der Tür, die uns von A nach B gefahren haben. Ich würde deshalb nicht von mir behaupten, dass ich Katar als Land kennengelernt habe.

Gibt es in Katar überhaupt Menschen, die sich zu ihrer queeren Sexualität bekennen?

Vor Ort niemanden, nein. Es gibt einen offen schwulen Katari, Nas Mohamed, er lebt in den USA. Der Human-Rights-Watch hat gezeigt, dass in Katar auf homosexuelle Menschen Jagd gemacht wird, dass sie eingesperrt und Konversionstherapien an ihnen vollzogen werden. Das sind krasse Anschuldigungen, in solch einem Klima bekennt sich keiner.

Haben Sie diesen Umgang Katars mit Homosexuellen offen kritisiert?

Wir haben kritische Fragen gestellt. Wir haben nicht gesagt: das macht ihr schlecht, schlecht, schlecht und wir sind der Oberlehrer. Ich zeig ungern mit dem Finger auf Leute. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Man muss den Dialog und das Miteinander suchen, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen.

Angesichts der Sicherheitsgarantien: Würden Sie sich mit Ihrem Mann vor Ort offen als Liebespaar zeigen?

Ich weiß nicht, ob ich nach den Aussagen von Khalid Salman überhaupt hinfahren würde. Das hat sich komplett gedreht bei mir. Von leicht positiv zu negativ, diese Aussagen waren einfach zu krass, zu indiskutabel.

Und unabhängig von Ihrer Person: Würden Sie Personen aus der Community raten, zur WM zu fahren?

Ich habe mir geschworen, keine Empfehlung auszusprechen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich würde Stand heute nicht hinfahren. Weil ich nach der Aussage einfach Angst hätte, das mir etwas passieren würde. Dass man vielleicht doch körperlich angegriffen wird, wenn man einen Regenbogen trägt und die Polizei wegguckt. Ich weiß einfach nicht mehr, ob die Sicherheitsgarantien, die wir bekommen haben, noch Gültigkeit haben.

Wie sollte es im Umgang mit Katar und der WM aus Ihrer Sicht nun weitergehen?

Es muss von Seiten der Fifa und des DFB eingegriffen werden, um die WM auf irgendeine Weise zu noch zu retten. Angesichts dessen, welches Echo Salman weltweit ausgelöst hat. Ich hoffe, dass der DFB die Aussagen öffentlich klar kritisiert. DFB-Präsident Bern Neuendorf hat sich dahingehend schon geäußert; es wäre schön, wenn man die Verurteilung mit einem Zeichen verbindet, zum Beispiel: Wir gestalten die One-Love-Kapitänsbinde um. Und nehmen den Regenbogen als neues Zeichen mit rein.

Sie sprechen die bunte Binde von Manuel Neuer an, die er seit September während der deutschen Länderspiele trägt. Im Gegensatz zu Kapitänsbinden in Regenbogenfarben, die auch in der Bundesliga getragen werden, kennt die „One-Love“-Version kaum einer. Als jemand, der sich seit Jahren gegen Diskriminierung im Fußball einsetzt: Haben sie sich eigentlich veräppelt gefühlt, als die Binde präsentiert wurde?

Veräppelt ist das falsche Wort. Die Idee war sicherlich gut. Ich finde es aber sehr schade, dass man eben nicht ein Zeichen genommen hat, dass jeder Mensch auf der Welt kennt. Stattdessen sollen die Farben der Binde die panafrikanische und die pansexuelle Flagge repräsentieren. Da muss man sich schon sehr gut auskennen, damit man weiß, wofür die stehen. Vom Gefühl her war das ein Kompromiss für Katar: Wir wollen was machen, aber wir wollen euch nicht verärgern. Da würde ich mir wünschen, dass vor Ort ein klareres Zeichen gesetzt wird.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf war auch Teil Ihrer Reise-Delegation. Haben Sie mit Ihm darüber sprechen können?

Wir haben ihn auf das Thema angesprochen. Da kam von ihm die Argumentation: Wir wollen innerhalb der UEFA alle unter einen Hut bringen, Kapitäne anderer Länder tragen auch genau diese Binde. Und die Niederländer nutzten das Design schon ewig, das sei dort sehr bekannt in der Gesellschaft. Gefühlt versucht man so beim DFB den Notausgang zu finden. So klang Neuendorf auch im Gespräch mit uns. Wir haben ihm gesagt: In der Niederlande ist die Optik vielleicht schon sehr verbreitet, aber die ganze Welt kennt dieses Farbspektrum nicht.

Ist er darauf eingegangen?

Er sagte, nur in Deutschland hätten wir diese Diskussion, in anderen Ländern sei die gar nicht so groß. Was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich immer wieder internationale Berichte zu diesem Thema sehe. Man merkt schon, dass die ganze Welt in dieser Hinsicht immer feinfühliger wird. Deshalb hätte ich mir hier auch mehr Offenheit gewünscht.

Auf der Homepage des DFB heißt es: „Wir treten Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus entschlossen entgegen und schützen und unterstützen Betroffene.“ Was wünschen Sie sich von den deutschen Nationalspielern vor Ort?

Ich würde mir einfach wünschen, dass die Spieler nicht mundtot gemacht werden, sondern frei ihre Meinung äußern dürfen. Aber man muss auch sehen: Die Spieler sind keine Außenpolitiker und nicht die Schuldigen dafür, dass die WM in Katar stattfindet. Die Außenpolitik macht die Führungsriege um Bernd Neuendorf und Oliver Bierhoff. Von denen erwarte ich, dass sie sich klar zu diesen Themen äußern.

Herr Näßler, die unausweichliche Frage zum Schluss: Wie werden Sie die WM verfolgen?

Das kann ich noch gar nicht beantworten. Gerade ist in mir eine Mischung aus Fust, Wut und Enttäuschung wegen der jüngsten Aussagen. Aber auch Ratlosigkeit. Ich bin auch Fußball-Fan und liebe den Sport. Ich muss da noch ein paar Nächte drüber schlafen. Und werde die kommenden Tage abwarten, welche Aussagen von Seiten der Fifa oder der katarischen Regierung kommen. Gerade kann ich noch nicht abschließend sagen, ob ja oder nein.

