Flugzeuge kollidieren bei Flugshow in Dallas

Dallas. Bei einer Flugshow zum Weltkriegsgedenken in Dallas im US-Bundesstaat Texas sind zwei Flugzeuge während des Fluges kollidiert. Verschiedene in sozialen Medien verbreitete Videos zeigen den Zusammenstoß der historischen Maschinen, die daraufhin abstürzen, es sind zwei Explosionen am Boden zu sehen. Angaben über Opfer gab es zunächst nicht.

Nach Angaben der Zeitung „Dallas Morning News“ kam es zu dem Unglück am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) am Dallas Executive Airport außerhalb des Stadtzentrums. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte der Zeitung den Zusammenstoß der Flugzeuge. Über das Schicksal der Piloten oder mögliche Opfer am Boden war laut Feuerwehr zunächst nichts bekannt. Unklar war auch, wie viele Menschen an Bord der Maschinen waren. Augenzeugenberichten zufolge landeten Trümmerteile auch auf einem Highway.

Der Bürgermeister von Dallas, Eric Johnson, nannte den Absturz in einem Tweet eine „schreckliche Tragödie in unserer Stadt“ und fügte hinzu, dass viele Details über den Vorfall noch unbekannt seien. „Die Videos sind herzzerreißend“, schrieb er. „Bitte sprechen Sie ein Gebet für die Seelen, die in den Himmel aufgestiegen sind, um unsere Familien zu unterhalten.“

Laut dem Sender WFAA-TV war eine Boeing B‑17 Flying Fortress, der bekannteste Bomber der US-Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg, beteiligt. Am Freitag hatten die USA den „Veterans Day“ begangen, einen Feiertag zu Ehren der Veteranen, in dessen Rahmen auch die Flugshow in Dallas stattfand.

RND/seb