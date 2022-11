„Leichengeruch vergisst man nie wieder“ – Was ein echter Tatortreiniger bei der Arbeit erlebt

Die Siedlung liegt am Dresdner Stadtrand. Ruhig und grün ist es hier. Vor den mehrgeschossigen Wohnhäusern weht Laub über die Gehwegplatten. Und dann beginnt es wie immer – mit dem Tod. Jemand ist gestorben. Ein schwarzer Mercedes-Van fährt vor. Es ist kein Leichenwagen. „Tatortreiniger“ steht auf der Seite. Ein Mann steigt aus.

Thomas Kundt, hochgegelte Haare und klare, blaue Augen, 44 Jahre. Er ist gelernter Finanzberater. Aber seit zehn Jahren hat er einen anderen, völlig anderen Job.

Ein Passant guckt interessiert. Was macht der Tatortreiniger hier? „Es ist nicht schlimm, wenn die Nachbarn jetzt tuscheln“, sagt Kundt, während er seine Desinfektionsmittel sortiert. Einige wüssten ja eh Bescheid. Dass ein Ende-50-jähriger Mann, alleinstehend, sich in seiner Wohnung in den Tod getrunken hat. „Multiples Organversagen“ sagt Kundt.

„Sonst riechen die Nachbarn was“

Der Tatortreiniger Thomas Kundt kümmert sich, wenn Menschen gestorben sind. Wenn jemand wochenlang tot in seiner Wohnung lag. Wenn sich jemand das Leben genommen hat. Wenn jemand ermordet wurde. Man könnte auch sagen: Kundt kommt, wenn der Tod Spuren hinterlassen hat, die außer ihm niemand wegmachen will. Oder kann.

Der Fahrstuhl hält im zweiten Stock. Drei Türen, aber eine ist mit rotem Klebeband isoliert. „Sonst riechen die Nachbarn was“, sagt Kundt und zieht das Band ab. Dann drückt er die Tür auf.

Vor einigen Jahren war der Tatortreiniger außerdienstlich in einem Wohnhaus – und hielt kurz inne. Lag da nicht Leichengeruch in der Luft? Also: Diese säuerliche, leicht süße Note. So beschreibt er ihn. „Wie vergorene Butter“, sagt er. Er rief die Hausverwaltung an. Vier Wochen später rief sie ihn zurück: „Ja, Sie haben recht.“ Im Erdgeschoss war ein 58-Jähriger verstorben. Kundt bekam den Job. Es gehe ihm oft so, sagt Kundt. Draußen auf der Straße. Im Park beim Joggen. In einer Tiefgarage. In einem Wohnhaus. „Wer das einmal gerochen hat, vergisst das nie wieder“, sagt er. „Wenn irgendwo jemand gestorben ist, rieche ich das.“

Thomas Kundt hat einen Sohn und eine feste Freundin. Trotzdem führt er ein Leben mit dem Tod. Das merkt man schon, wenn man mit ihm durch die Stadt fährt. Alle paar Hundert Meter zeigt er auf ein Fenster oder eine Tür. Dort war er schon, hier und da auch. Er schätzt, dass hinter mehr als 100 Fenstern bereits Arbeit auf ihn wartet. „Es weiß nur noch niemand“, sagt er.

Ein reicher Mann, der an Mangelernährung stirbt. Warum?

Aber Thomas Kundt macht nicht nur sauber. Mit jeder Wohnung sammelt er auch eine neue Geschichte. Selten ist es Mord. Manchmal Suizid. Am Häufigsten geht Kundt in Wohnungen, in denen Menschen verwahrlost sind. Sie sind jung und alt. Sie sind reich und wohlhabend. Manche trinken, andere nicht. Einige sind nicht einmal einsam, sondern haben draußen Freunde, denen sie ein glückliches Leben vorspielen. Es gibt die Fälle, sagt Kundt, die er selbst nicht sofort versteht.

Ein anderes Haus im Leipziger Westen. Eine kleine, dunkle Wohnung im Erdgeschoss. Die Rollläden sind heruntergelassen. Der Geruch würde sonst auf die Straße drängen. Wer Leichengeruch kennt, wüsste sofort Bescheid. Die Hausverwaltung möchte die Wohnung gern bald wieder vermieten. Vorher braucht sie Kundt.

Der Mann, der hier vor wenigen Wochen noch lebte, ist auf dem Teppich im kleinen Flur verstorben. Im Rest der kleinen Wohnung war auch kein Platz mehr. Alles stand voll mit seltsamen Geräten. Feinsäuberlich geordnete Werbeprospekte. Unmengen an Keksen, offenbar die einzige Nahrung. Aber Alkohol? Keiner.

Kann man auch an Einsamkeit sterben? Manchmal glaubt Kundt das. In dieser Wohnung gab ihm noch etwas zu denken. Er fand Geld, Gold, Aktien. Grob überschlagen eine halbe Million Euro. Ein reicher Mann, der an Mangelernährung stirbt.

Deutschlandweite Tournee, Podcast und Instagram

Es gibt Geschichten, die man eigentlich nur nachts einem Fremden erzählen kann. Sie handeln von Einsamkeit, falschen Entscheidungen, Enttäuschung. Und oft werden sie nie erzählt – weil die, denen sie passieren, leise und unbemerkt sterben. Thomas Kundt kennt diese Geschichten. In vielen Fällen ist er der Einzige. Vielleicht fragten ihn deshalb immer mehr Freunde nach seiner Arbeit. Und er erzählte. Anfangs noch an einem privaten Abend im engen Kreis. Dann dachte Kundt, das könnte noch mehr interessieren. Er fragte den Leipziger Kupfersaal – und bekam seinen ersten eigenen Auftritt.

An einem anderen Tag steht Thomas Kundt irgendwo im Leipziger Land mit seinem Team in einer verwahrlosten Küche. Er macht diesen einen Scherz, den er gern machte: „Ich brate uns jetzt noch ein paar Eier, wer will?“, fragt er. Lachen gehört dazu, auch wenn es um den Tod geht. „Ich glaube, sonst wäre es nicht zu schaffen“, sagt Kundt.

Nach dem Auftritt im Kupfersaal ging alles ganz schnell. Eine Kölner Agentur nahm Kundt unter Vertrag. Sie stellten ihm einen Comedy-Profi zur Seite. Zusammen verfeinerten sie sein Programm. Er ging deutschlandweit auf Tournee. Amazon gab ihm seinen eigenen Podcast, in dem er seine Geschichten erzählt. Er schrieb ein Buch, das Spiegel-Bestseller wurde. Auf Instagram, wo Kundt seine Arbeit in Echtzeit dokumentiert, hat er mehr als 100.000 Follower.

26 Tour-Termine, noch dieses Jahr

Zurück in der Dresdner Wohnung mit dem roten Klebeband. Hier ist niemand verwahrlost. Abgesehen vom Geruch wirkt alles normal. Ein paar Bierkästen stehen herum. Zwei Jacken hängen an der Garderobe, als wäre gerade jemand nach Hause gekommen. Erst dann sieht man den länglichen, bräunlichen Fleck. Die Fliegeneier, die den Boden bedecken. Eine weißliche Made kriecht entlang. „Hier lag er, so fünf Wochen“, sagt Kundt. „Niemand wird ihn vermisst haben.“

Kundt nimmt einen Plastikspachtel und schabt ein wenig getrocknete Leichenflüssigkeit vom Laminat. Sie kräuselt sich zähflüssig wie getrocknete Marmelade. Gut, sagt Kundt. Später wird sein Team den Boden reinigen, ihn komplett rausreißen und entsorgen. Die Leichenflüssigkeit muss vorher weg. Dafür ist er jetzt da. Er macht ein Video, das er seiner Agentur schickt, für Instagram. Dann fährt er zurück nach Leipzig.

Wenn es um True Crime geht, ist Thomas Kundt einer von Deutschlands Größten. YouTuber mit Millionenreichweite wollen mit ihm drehen. Ein Rapper schreibt gerade einen Song über ihn. Demnächst will ihn ein Fußballprofi treffen. Allein dieses Jahr will Kundt noch 26 Tour-Termine absolvieren. In Luxemburg, Schwerin, Dortmund, Wien. Große ausverkaufte Säle, Stadthallen. Und am 7. Dezember, das ist Kundt am Wichtigsten, tritt er im Leipziger Gewandhaus auf. Er wirkt aufgeregt, wenn er davon spricht. Seine Oma, sagt er, habe das Gewandhaus verehrt.

Kundt wuchs ohne Eltern auf. Mit seiner Schwester lebte er bei seiner Oma in Leipzig. Seine Mutter führte ein Leben ohne ihn, in München. In seinem Buch „Nach dem Tod komme ich“ schreibt er: „Im Nachhinein kann ich nachvollziehen, dass meine Mutter ihre Freiheit brauchte. (…) Trotzdem konnten weder meine Oma noch ich das Loch füllen, das meine Mutter hinterlassen hatte.“

Gestorben wird schließlich immer

Dann, nach Jahrzehnten, meldete sich die Mutter. Sie war jetzt fast 60. Sie hatte Krebs. Auf seinen ersten Fall begleitete sie Kundt. Da war er Anfang 30 und noch Finanzberater, im feinen Zweiteiler. Auf einer Grillparty lernte er einen Polizisten kennen. Er erzählte ihm von seiner Leidenschaft für alte Dinge. Da solle er auf Tatortreiniger umsatteln, habe der Polizist gesagt. Die Welt der Toten ist ein Königreich der alten Dinge. Denn meistens, wenn jemand stirbt, interessiert sich niemand für den Kram. Ein Erbe, wenn es nicht um Geld geht, ist schnell ausgeschlagen. Und manchmal seien unter dem Kram interessante Dinge dabei.

Kundt witterte seine Chance. Er druckte sich Visitenkarten. Und der Polizist verteilte sie im Kollegium. Und an Hausverwaltungen. Es vergingen Wochen und Kundt hatte die Karten schon wieder vergessen, als der erste Anruf kam. Der Polizist war dran. Er hatte einen Fall, ein Suizid. Die Leiche sei fort. Aber auf dem Boden seien noch Blut und einzelne Hirnteile verstreut. Er, Kundt, könne dann kommen. Er sei doch Tatortreiniger.

Kundt erzählt die Anrufszene in seiner Bühnenshow. Sie ist einer der großen Lacher. „Ich war völlig überfordert“, sagt Kundt dann vor Publikum. „Und was macht man, wenn man überfordert ist? Man ruft seine Mama an.“ Das Publikum lacht, später gruselt es sich. Manchmal kommt es auch vor, dass Menschen in Kundts Shows vor Rührung weinen.

Mit seiner Mama fuhr Kundt damals zum Tatort. Er hatte im Baumarkt Schutzanzüge gekauft. Sie hatte Eimer und Lappen zum Blutaufwischen dabei. Vor Ort ließen sie sich nichts anmerken. Die Kripo muss gedacht haben, Kundt würde den Job schon ewig machen. Es war sein letzter Termin mit seiner Mama. Die nächsten Aufträge kamen schneller und schneller. An die 60 Tatortreiniger gibt es in Deutschland. Kundt war nun einer von ihnen. Er kündigte seinen alten Job. Ein großes Risiko, sagt er, war das nicht. Gestorben wird schließlich immer.

Ein Mann (60) – in seiner letzten feinen Jacke ging er am Wochenende noch aus

Anfang November ist es noch ein Monat bis zum großen Auftritt im Gewandhaus. Aber Kundt probt nicht. Er geht arbeiten, ganz normal. „Wovon soll ich denn sonst erzählen?“, sagt er. Ein Haus kurz vor Leipzig. Gepflegte Vorgärten, viele grelle Farben. Aber dieses hat grauen Putz. Drinnen ist alles voller Vogelfedern und Spinnenweben. Säuerlicher Geruch liegt in der Luft. Im Arbeitszimmer verwest eine Wanderratte vor sich hin. Ein Anblick wie seit Jahrzehnten verlassen. Aber nein, eben hat er hier noch gelebt. Der Mann war keine 60 Jahre alt. In seiner letzten feinen Jacke ging er am Wochenende noch aus: Ins Stadion, oder zu seiner Tochter. In das Haus durfte niemand. Eines Tages schlief er für immer in seinem Sessel ein. Kundt steckt das Handy in die Hosentasche. Er zieht den Reißverschluss seines gelben Anzugs hoch.

Denkt er dabei an das Schicksal des Mannes? Fragt er sich, warum sich niemand um ihn kümmerte? Ob er noch leben könnte?

Kundt streift die blauen Handschuhe an. Die Küche will er zuerst machen. Kundt lächelt. „Ich brate uns schnell ein paar Eier“, sagt er. Dann geht er hinein.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der Leipziger Volkszeitung .

Von Josa Mania-Schlegel/RND