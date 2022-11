US-Polizei: Vier Tote nahe University of Idaho gefunden – Hintergründe unklar

Moscow. Nach dem Fund von vier Toten in der Nähe der University of Idaho hat die Polizei im US-Staat Idaho Ermittlungen aufgenommen. Die vier Personen waren am Sonntag (Ortszeit) tot aufgefunden worden. Die Polizei in Moscow hatte einer Pressemitteilung der Stadt zufolge auf einen Notruf wegen einer bewusstlosen Person reagiert und das Haus betreten, das nur einen Block vom Universitätscampus entfernt liegt.

Weitere Details gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. Auch ob es sich bei den Toten um Studenten handelte wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei verwies darauf, dass weitere Informationen erst nach Benachrichtigung der Angehörigen veröffentlicht würden. Die Universität reagierte auf die Entdeckung der Toten mit einer Warnung an ihre Studierenden, sich für etwa eine Stunde an einen sicheren Ort zu begeben, bis die Ermittler entschieden hätten, dass es keine aktive Bedrohung in der Region gebe.

RND/AP