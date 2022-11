Rekordpreis: Ausgelatschte Sandalen von Steve Jobs versteigert

Los Angeles. Ausgelatschte Sandalen des Apple-Mitgründers Steve Jobs sind in den USA für fast 220.000 Dollar versteigert worden. Das Auktionshaus Julien‘s Auctions teilte mit, die „gut genutzten“ Birkenstocks aus braunem Wildleder hätten 218 750 Dollar erzielt, was der höchste jemals für ein paar Sandalen gezahlte Preis sei.

Inklusive Abdruck von Steve Jobs‘ Füßen

Das Fußbett aus Kork und Jute enthalte noch „den Abdruck von Steve Jobs‘ Füßen“, geformt durch jahrelangen Gebrauch, hatte das Auktionshaus die Schuhbekleidung potenziellen Käufern auf seiner Webseite schmackhaft gemacht. Mit zu dem Angebot gehörte ein NFT. Erhofft worden war ein Erlös von 60 000 Dollar, wie das Auktionshaus mitteilte. Der Name des Käufers oder der Käuferin wurde nicht bekanntgegeben.

Jobs und Steve Wozniak hatten Apple 1976 im Haus von Jobs‘ Eltern in Los Altos, Kalifornien, gegründet. Die nun versteigerten Sandalen soll Jobs dort in den 1970er Jahren getragen haben. Er starb 2011 an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

RND/AP

USA, New York: Auf diesem von Julien's Auctions zur Verfügung gestellten Bild sind Steve Jobs Birkenstock-Sandalen zu sehen, die bei der Idols & Icons Rock N' Roll-Auktion im Hard Rock Cafe in New York verkauft wurden. Das kalifornische Haus, in dem Steve Jobs Apple mitbegründete, steht unter Denkmalschutz. Nun wurden die Sandalen, die er trug, als er auf dem Boden herumlief, für fast 220.000 Dollar versteigert, wie das Auktionshaus mitteilte.