Verkehrsunfall Ägypten: Mindestens 14 Tote

Kairo. Bei einem Verkehrsunfall im Süden Ägyptens sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden mindestens 14 Menschen getötet worden. Ein Minibus und ein Pickup-Truck seien in der Nähe des abgelegenen Dorfs Abu Minkar in der südwestlichen Provinz Al-Wadi al-Dschadid am Dienstag zusammengekracht, hieß es in einer Mitteilung der Behörden.

Noch nicht alle Opfer identifiziert

Mahmud Abu al-Lali, der Sicherheitschef der Provinz, sagte, 14 Leichen seien in die Leichenhalle der Stadt Dachla gebracht worden. Zum Zeitpunkt seiner Stellungnahme waren noch nicht alle Opfer identifiziert. Berichten verschiedener ägyptischer Medien zufolge ereignete sich der Unfall am Abend.

Viele Unfälle in Ägypten

Verkehrsunfälle kosten in dem nordafrikanischen Land jedes Jahr Tausende Menschen das Leben. Häufige Gründe sind zu schnelles Fahren, schlechte Straßen und die mangelhafte Durchsetzung von Verkehrsgesetzen. In der vergangenen Woche war im Norden Ägyptens ein Bus in einen Kanal gestürzt - mindestens 21 Menschen starben dabei. Im Juli krachte ein Bus im Süden des Landes in einen geparkten Lastwagen, dabei starben 23 Menschen.

