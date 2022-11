Taylor Lautner ist nun Mann von Taylor Lautner: „Twilight“-Star heiratet gleichnamige Partnerin

Los Angeles. Ein Ehepaar, zweimal derselbe Vorname: „Twilight“-Star Taylor Lautner (30) und Taylor Dome haben erstmals öffentlich von ihrer Hochzeit in Kalifornien berichtet. „Es hätte nicht perfekter sein können“, sagte der Schauspieler, der in der Vampir-Saga den Werwolf Jacob Black spielte, der amerikanischen „Vogue“. Auf Instagram postete Lautner Bilder der Hochzeit und schrieb dazu: „Mr. and Mrs. Taylor Lautner“. Zuvor hatten US-Medien über die Hochzeit berichtet. „Ich fühlte mich wie in einem Märchen“, sagte Taylor Dome. „Alles war so wunderschön, ich war absolut überwältigt.“

Das Paar heiratete demnach am Freitag mit 100 Familienangehörigen und Freunden auf einem Weinberg in Kalifornien. Als sie die Ringe tauschten, habe sie nur gedacht: „Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich tun! Wir haben so lange von diesem Tag geträumt - und es war perfekt!“

Genau ein Jahr vor der Hochzeit hatte sich das Paar am 11.11.2021 verlobt. Numerologie sei Lautners Frau schon immer wichtig gewesen. „Später an diesem Abend schlug ich ihr vor, dass wir heute in genau einem Jahr, am Freitag, dem 11. November 2022, heiraten sollten - und das taten wir auch!“, sagte Lautner.

Der 30-Jährige hatte erstmals im Herbst 2018 gemeinsame Bilder des Paares auf Instagram veröffentlicht. Seine Schwester habe ihn mit Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht, erzählte der Schauspieler in einem Interview. „Ich bringe deine zukünftige Frau mit!“, habe seine Schwester vor der Veranstaltung zu ihm gesagt.

RND/dpa