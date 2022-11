Eingesperrtes Mädchen in Attendorn: Zwei Jahre vom ersten Hinweis bis zur Befreiung

Attendorn. Der Brief, der am 1. Oktober 2020 im Jugendamt Attendorn landet, sieht aus wie das Erpresserschreiben aus einem „Tatort“: Die Worte sind aus ausgeschnittenen Buchstaben zusammengeklebt. Es geht aber nicht um Lösegeld – sondern um das Schicksal eines Mädchens. Der mysteriöse Brief ist formuliert, als hätte das Kind ihn selbst aufgesetzt. Er beschreibt das Martyrium einer Sechsjährigen, die im Haus ihrer Großeltern in Attendorn gefangen lebt.

Die Sachbearbeiterin kümmert sich, fragt bei der Krankenkasse an. Und tatsächlich: Die Mutter des Mädchens ist weiter in Deutschland versichert, zahlt regelmäßig ihre Beiträge. Obwohl sie sich 2015 samt der Tochter beim Einwohnermeldeamt abgemeldet hatte. Sie sei nach Kalabrien (Italien) ausgewandert. Eine erste Unstimmigkeit. Und doch wird es noch ziemlich genau zwei Jahre dauern, bis das Kind – inzwischen acht Jahre alt – befreit wird.

Kindsmutter ist in Deutschland krankenversichert – lebt aber angeblich in Italien

Ganz Deutschland kennt plötzlich Attendorn. Hansestadt, Heimat der Attahöhle – und jetzt Ort eines erschütternden Verbrechens. Das Schicksal des Mädchens bewegt auch die Politikerinnen und Politiker im Düsseldorfer Landtag. Dort stand der Fall am Donnerstag auf der Tagesordnung des Innenausschusses. Der ist eigentlich für die Polizei zuständig – die hier aber nur eine Nebenrolle spielt.

Im Zentrum steht das Jugendamt, bei dem der zuständige Kreis Olpe diese Woche bereits „Defizite“ festgestellt hatte. Unter anderem gehe es um eine löchrige Dokumentation. Was damit gemeint sein könnte, sieht man schon bei dem Brief mit den ausgeschnittenen Buchstaben. Denn das anonyme Schreiben und die Auskunft der Krankenkasse waren nicht die ersten Hinweise auf Zweifel an der Italien-Ausreise von Mutter und Tochter.

Hinweise des Vaters: Mutter ging in Attendorn Windeln kaufen

Der uneheliche Kindsvater hatte im Sorgerechtsstreit schon 2015 mitgeteilt, dass seine Ex-Freundin gar nicht in Italien sei. Vielmehr sei sie immer wieder in Attendorn gesehen worden. Zum Beispiel beim Kaufen von Windeln. Das Kind war damals etwa anderthalb Jahre alt.

Wurden die Hinweise von damals nicht mit den neuerlichen Hinweisen zusammengebracht? Unklar. Fest steht: Das Jugendamt fragt 2020 noch bei Kinderärzten und Kinderärztinnen an, ob sie das Mädchen zu Gesicht bekommen hätten. Nein. Sechs Wochen später geht zwar ein erneutes anonymes Schreiben ein – diesmal angeblich von Freunden und Bekannten verfasst – die Sache versandet aber offenbar. Genau ein Jahr später landet eine dritte anonyme Meldung beim Jugendamt. Wieder heißt es, die Mutter sei nie aus Attendorn weggezogen und lebe mit der Tochter im Haus der Großeltern. Eine Mitarbeiterin greift zum Hörer – und ruft die Polizei an.

Für eine Hausdurchsuchung reichen die Hinweise 2020 laut Polizei nicht

Wie die Polizistin von damals den Ermittlern und Ermittlerinnen aus ihrer Erinnerung berichtete, sprach die Jugendamtsmitarbeiterin von einem „ominösen“ Hinweis auf das Mädchen. Nach Aktenlage war es das erste Mal, dass die Polizei überhaupt von dem Gerücht hört. Für die Behörde war es aber eben auch nur das – ein Gerücht. Für eine Hausdurchsuchung, wie die Frau vom Jugendamt vorschlug, reichte das nicht. Die Polizisten empfahlen dem Amt, doch erst mal selbst an der Adresse vorbeizufahren. Danach – so die Polizistin – habe sie nie wieder etwas gehört.

Tatsächlich schauen nach aktuellem Ermittlungsstand im Oktober 2020 zwei Mitarbeitende des Jugendamts an dem Einfamilienhaus vorbei. Die Großmutter lässt sie aber nicht rein und bestreitet, dass ihre Tochter und Enkelin dort leben. Im Haus sei es ruhig gewesen, heißt es in einem Vermerk. Hinweise auf ein Kind habe man nicht bemerkt.

Feuerwehreinsatz Ende 2020 – von Mutter und kleinem Mädchen keine Spur

Die Mitarbeitenden ziehen wieder ab. Kurz nach Weihnachten taucht dann die Feuerwehr bei dem Haus auf. Es gibt einen kleinen Brand, die Großeltern und ein weiterer Verwandter stehen vor der Tür. Von der Frau und dem Mädchen offenbar keine Spur. Ob sie sich im verrauchten Haus verstecken? Auch das ist zurzeit noch unklar.

Im Juni 2022 meldet sich schließlich ein Ehepaar, das über Umwege vom Schicksal des Mädchens gehört hat. Erstmals wird jetzt bei den italienischen Behörden nachgehakt, ob die Frau aus Attendorn mit ihrer Tochter dort vor sieben Jahren aufgeschlagen sei. Acht Wochen braucht die Behördenantwort aus Kalabrien: Nein, die beiden wurden an der angeblichen Adresse nie gesehen.

Nun wird wieder die Polizei kontaktiert. Und jetzt endlich passiert was: Ermittler und Ermittlerinnen fahren zu dem Haus, dürfen wieder nicht rein – aber sie bohren weiter. Befragen Zeugen und Zeuginnen. Am 23. September haben sie genug Verdachtsmomente zusammen und bekommen einen Durchsuchungsbeschluss.

Die Polizeikräfte finden das Kind in einem Zimmer mit der Mutter. Die Achtjährige wirkt nicht verwahrlost oder ausgehungert, hat ordentliche Kleidung an und kann sich gut ausdrücken. Als das Mädchen in dem mehrstöckigen Haus die Treppe runter muss, hat es Probleme. Vermutlich war das Kind nie im Erdgeschoss.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Jugendamt und stellt Akten sicher

Als der Fall Wochen später publik wird, ermittelt die Staatsanwaltschaft schon längst nicht nur gegen die Mutter und die Großeltern – sondern auch gegen das Jugendamt. Eine Woche nach der Befreiung des Mädchens hatte man dort schon Akten beschlagnahmt. Es steht unter anderem der Verdacht der Freiheitsberaubung durch Unterlassen im Raum.

Im besagten Familienausschuss des Landtags sorgte das Schicksal des Mädchens am Donnerstag für viele Fragen seitens der Opposition. So hakte die FDP nach, warum man nicht früher die italienischen Behörden kontaktiert habe. Die SPD wollte wissen, warum es so lange dauerte, bis das Haus endlich durchsucht wurde. Antworten gab es zunächst nicht – man müsse die Ermittlungen abwarten, betonte Familienministerin Josefine Paul (Grüne).

Wie der aktuelle Stand der Nachforschungen ist, wurde am Nachmittag im Innenausschuss besprochen. Hinter verschlossenen Türen. Auch und vor allem zum Schutz des Mädchens. Denn in einem Punkt waren sich gestern alle Fraktionen einig: Das Wohl des Kindes steht über allem. Es soll nun lernen, in Freiheit zu leben.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Siegener Zeitung“.

Von Oliver Auster/RND