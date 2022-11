Alte Synagoge in Essen: Einschusslöcher am Rabbinerhaus entdeckt

Essen. Am Rabbinerhaus bei der Alten Synagoge in Essen sind Einschusslöcher gefunden worden. Es bestehe keine Gefahr, niemand sei verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Es sei aber ein Sprengstoffspürhund im Einsatz und eine Ermittlungskommission eingesetzt worden.

Zeugen hatten demnach die Einschusslöcher gemeldet. Wann geschossen wurde und wie viel Schüsse abgegeben wurde, war der Polizeisprecherin zufolge zunächst unklar.

Angriffe auf Synagogen

In ganz Deutschland gibt es immer wieder derartige Angriffe auf Synagogen. Anfang Oktober warfen so Unbekannte während des Gottesdienstes zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur die Scheiben einer Synagoge in Hannover ein. Im Juni 2021 kam es in Ulm zu einem Brandanschlag auf das örtliche Gotteshaus. Zwar wurde der Täter von der Polizei identifiziert, konnte aber nicht festgenommen werden, weil er sich in der Türkei befindet.

Am 9. Oktober 2019 hatte in Halle ein schwer bewaffneter rechtsextremer und antisemitischer Attentäter versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde ein Blutbad anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine 40-jährige Passantin.

Wenig später tötete er einen 20-Jährigen in einem Döner-Imbiss. Auf seiner Flucht verletzte der damals 28-Jährige mehrere Menschen ehe er von der Polizei gefasst wurde. Das Oberlandesgericht Naumburg verurteilte den Attentäter Stephan Balliet 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

