40 .000 Euro an Betrüger gezahlt: Hat das Folgen für die Chefin des Grünen Gewölbes?

Dresden. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind um eine neue Posse reicher. Es geht – mal wieder – um das Grüne Gewölbe. Seit dem Einbruch Ende 2019 kommen in schöner Regelmäßigkeit neue Details ans Licht, die in der Öffentlichkeit für Verwunderung sorgen. Jetzt stellte sich heraus, dass die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) beim Bemühen einen Teil des gestohlenen Sachsen-Schatzes zurückzuerhalten, einem Betrüger aufgesessen sind. Die Staatsanwaltschaft Dresden machte den Fakt am Donnerstag öffentlich. Bei einem Treffen in Antwerpen am 27. Dezember 2021 wurden zwar 40.000 Euro in bar übergeben, der angebliche Diamantenhändler machte sich aber mit dem Geld aus dem Staub. Mittlerweile ist er in Haft. In der Landespolitik stellt man sich dennoch die Frage: Wie professionell agiert eigentlich die SKD-Führung?

Befeuert werden solche Fragen von Details zum Treffen in Antwerpen, die die Staatsanwaltschaft in ihrer Pressemitteilung nicht thematisierte. Dort war lediglich von „Vertretern der SKD“ die Rede, die beim Termin mit vor Ort waren. Wie „Bild“-Zeitung und „Dresdner Morgenpost“ zuerst berichteten, hatte sich unter anderem die SKD-Chefin Marion Ackermann persönlich auf den Weg nach Belgien gemacht. Auch der Kaufmännische Direktor der Kunstsammlungen Dirk Burghardt war dabei. Die SKD selbst äußern sich nicht zum Sachverhalt.

„Versagen und Verantwortungsflucht haben sich fortgesetzt“

Rico Gebhardt, Fraktionschef der Linken im Landtag, gehört seit dem Einbruch zu den schärfsten Kritikern der Kunstsammlungen. Viele Pannen sind nur öffentlich geworden, weil er über Kleine Anfragen Druck auf die Landesregierung ausgeübt hat. Eine öffentliche Aufarbeitung der Pannen hat es vonseiten der Kulturministerin oder des Museums – abseits des laufenden Strafprozesses gegen die mutmaßlichen Täter – nicht gegeben. Persönliche Verantwortung hat von der Museumsspitze niemand übernommen. Gebhardt formuliert inzwischen schärfer – auch wenn man ihn nach dem neuesten Vorfall fragt.

„Versagen und Verantwortungsflucht haben sich fortgesetzt: Warum waren die Sicherheitsbehörden in Antwerpen nicht präsent, haben den Täter also nicht observiert? Die Gefahr, dass er sich mit dem Geld aus dem Staub macht, lag doch auf der Hand“, sagt Gebhardt. „Hat Frau Ackermann nicht um Hilfe gebeten oder hat sie keine bekommen? Sie selbst und das Innenministerium müssen diese Fragen dringend beantworten. Sollte Frau Ackermann komplett auf eigene Faust gehandelt haben, sollte sie überlegen, ob sie die richtige Person auf ihrem Stuhl ist.“

Ackermann genießt weiterhin Rückhalt in der Regierung

Auch die andere Oppositionspartei im Landtag, die AfD, fordert klare Kante: „Es hätte bereits direkt nach dem Jahrhundertraub im Grünen Gewölbe zu personellen Konsequenzen kommen müssen“, sagt der Abgeordnete Thomas Kirste. „Die Führung der Staatlichen Kunstsammlungen hat unzählige Male ihre Inkompetenz bewiesen und muss ausgetauscht werden.“

Marion Ackermann genießt allerdings weiterhin den Rückhalt in der Landesregierung und in der schwarz-grün-roten Koalition. Im Bündnis sind einzelne sicherlich irritiert, mit welcher Sicherheit die SKD immer neue Fettnäpfchen findet. Ihre Unterstützer finden aber, dass man Ackermann persönlich nicht anlasten dürfe, dass die SKD auf einen Betrüger hereingefallen sind: Den Versuch, einen Teil des Schatzes zurückzuholen, sei es wert gewesen. Zudem wird stets auf die Einbindung der Polizei hingewiesen. Die ist belegt: Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat offiziell mitgeteilt, dass die Schilderungen des mutmaßlichen Betrügers „auch aus polizeilicher Sicht zunächst plausibel klangen“.

Kulturministerin Klepsch: „Da gehört auch Mut dazu“

Die Landesregierung versucht deswegen, die Antwerpen-Episode eher zugunsten der SKD-Führung auszulegen: „Ich habe Respekt, dass Frau Ackermann und Herr Burghardt während der Weihnachtszeit nach Antwerpen gefahren sind“, sagt Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). „Da gehört auch Mut dazu. Das zeigt, dass die Leitung der SKD es sehr intensiv versucht, die Wunde im Historischen Grünen Gewölbe zu schließen.“

Vieles spricht also dafür, dass Ackermann also auch diese Episode rund um das Grüne Gewölbe überstehen wird. Ihre Kritiker schreckt das nicht. Linken-Chef Gebhardt wird nächste Woche per Kleiner Anfrage weitere Auskünfte von der Landesregierung zum Betrugsfall in Belgien verlangen. Die Antwort dürfte nicht nur ihn interessieren.

Von Kai Kollenberg/RND