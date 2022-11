„Für jedes Kilo Obst muss ich zurzeit das Portemonnaie aufmachen“

Alles beginnt Mitte Oktober mit der Lust auf einen ersten Apfelkuchen. Es ist Zeit der Ernte – der frisch gepflückte saure Boskoop liefert alle Jahre um diese Zeit die ideale Fruchtschicht zwischen süßem Hefeteig und Streuseln. Aber die Boskoop-Schütte fehlt in diesem Herbst im Supermarkt des Vertrauens. Und auch bei der Konkurrenz wird man nicht fündig. „Keine Ahnung“, „Kommt später“, heißt es dort vage. Ein paar Wochen später hört man es dann im Radio. Die Kosten der Apfelerzeuger übersteigen 2022 bei weitem die Erlöse, heißt es da. Zig Tonnen Prachtobst seien deswegen an Bäumen im Alten Land hängen geblieben. Gefallene Äpfel faulten auf dem fruchtbaren, schweren Marschboden. Etwas, das es dort nie zuvor gegeben hatte, etwas, das die Erzeuger früherer Zeiten als Gotteslästerung bezeichnet hätten. Vielleicht ja auch der Grund für den fehlenden Boskoop.

Die Deutschlandernte liegt über einer Million Tonnen

An einem grauen Novembertag, an dem die Flügel der Windräder beim Aufschwung im Nebel verschwinden, kommt man in der Marsch an, im fruchtbaren Urbett des Elbstroms, dem größten geschlossenen Obstanbaugebiet Europas. Man will sich ein Bild von der Misere im Alten Land machen und ist doch erstmal betört. Die Landschaft ist auch bei tief hängendem Himmel anheimelnd, das Hansestädtchen Stade ist eine alte Schönheit, die auch ohne Sonne auf den Fachwerk- und Ziegelfassaden anmutig wirkt. Der Hofladen von Henning Ramdohr im nahen Hollern-Twielenfleth hat montags geschlossen, aber der Hofherr schließt kurz auf, und in dem Moment, in dem man eintritt, will die Nase nie mehr woandershin. Zwischen Bränden, Säften, mehr als 100 selbstgemachten Marmeladensorten, zwischen Keksen, Bonbons und Weihnachtsschmuck stehen viele schwere Holzkisten voller Äpfel.

Und diese Äpfel riechen unbeschreiblich. Dass der wissenschaftliche Namen des Kulturapfels „malus“ (lateinisch für „böse“) ist, muss biblischen Bezug haben. Wahrscheinlich war gar keine teuflische Schlange zwischengeschaltet, als Eva unterm Baum der Erkenntnis nach dem verführerisch duftenden Apfel griff. „Die Bäume haben in diesem Jahr sehr reich getragen“, sagt Ramdohr. Noch liegen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes über den deutschlandweiten Gesamtertrag nicht vor, aber die Destatis-Prognose spricht von 1,05 Millionen Tonnen, mehr als in den letzten drei Jahren. 2022 war warm und trocken.

Was in anderen Anbaugebieten zum Problem für das Obst werden kann, ist hier im Alten Land, wo der Boden die Feuchtigkeit gut hält, ein Segen. Normalerweise müsste Ramdohr, der auf 60 von 80 Hektar seines Lands Obst anbaut – 80 Prozent davon Äpfel in 25 Sorten, dazu Zwetschgen und Pflaumen, Birnen, Süß- und Sauerkirschen - froh sein über so ein Jahr. Aber Ramdohr wirkt besorgt. Der Hofladen immerhin sei ein Garant für gutes Geld, hier fänden sich fürs Laufpublikum auch alte Sorten, Frühäpfel und Attraktionen wie der Glockenapfel. „Aber hier werden meine Riesenmengen nicht abgesetzt.“

Mindestlohn und Energiekosten bringen die Obstbauern ins Minus

Die Riesenmengen für die Supermärkte sind aber genau das Problem. Der neue Mindestlohn von 12 Euro und Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine haben die Erlöse der Obstbauern in diesem Herbst eklatant ins Minus rutschen lassen. „Das Geld läuft uns weg“, sagt Ramdohr. „Die Stromkosten steigen, der Dieselpreis explodiert, Pflanzenschutzmittel sind doppelt so teuer.“ 60 Cent muss ein Erzeuger pro Kilogramm Äpfel nach Hause , das hat Matthias Görgens, der bei der Obstbauversuchsanstalt in Jork Estebrügge für die betriebswirtschaftlichen Analysen zuständig ist, ermittelt. Die bekommt er aber nicht bezahlt. „Für die Äpfel in Plastiktaschen, die für 2 Euro verkauft werden, erhalte ich 20 bis 30 Cent“, so Ramdohr. „Und das ist die Masse.“

Am besten laufen zurzeit sogenannte Clubäpfel, für die 50 bis 55 Cent erlöst werden können. Die knackigen neuen Sorten wie Pink Lady (aus Neuseeland), Kanzi oder Fräulein erzielen höhere Preise, weil sie bei Frauen und jüngeren Konsumenten den Hip-Nimbus haben. Der Sortenrechteinhaber vergibt Lizenzen und tritt für die „Clubmitglieder“ gegenüber dem Einzelhandel als einziger Anbieter auf - Erzeuger können also nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ramdohr ist im Kanzi- und Fräulein-Club, mit fünf Cent pro Kilo muss er sich am Marketing beteiligen. Pferdefuß: Club-Exemplare, bei denen Größe, Ausfärbung, Festigkeit und Zuckergehalt nicht dem Ideal entsprechen, dürfen nicht etwa im Hofladen angeboten werden, sondern müssen in die Mosterei. Die Club-Regeln sind da strikt.

Apfelanbau in der neunten Generation - Ramdohr will nicht der Letzte sein

In neunter Generation bewirtschaftet der gelernte Gärtner - Fachrichtung Obstbau - und Diplom-Agraringenieur den Traditionsbetrieb, den er 2004 von seinen Eltern übernommen hat. 1500 bis 2000 Tonnen Äpfel werden bei Ramdohrs pro Jahr geerntet, rund 300 Jahre familiäre Obstanbaugeschichte sind dokumentiert – alles, was davor war, liegt im Dunkeln. Der zweifache Vater wird bald 50 – und er will nicht der Letzte in der Reihe sein. „Wir haben einen 13-jährigen Sohn, der ist Feuer und Flamme, der kann Trecker, Stapler und Auto fahren.“ Er seufzt. „Aber man muss auf die Bäume eben auch seine Existenz gründen können. Im Moment muss ich für jedes Kilo Äpfel das Portemonnaie aufmachen.“

Die Bäume im Alten Land sind nicht die Riesen, die man von Streuobstwiesen und Grünstreifen her kennt. Es sind zarte Bäume, die wie Spalier stehen - veredelt auf schwach wachsenden Unterlagen, von der Anmutung her eher große Sträucher. Die Wurzel bestimmt, wie groß ein Apfelbaum wird: So schwache Wurzeln haben die Bäumchen hier - 3500 sind es pro Hektar - dass sie nicht alleine stehen können und Hilfe von Stellagen aus Draht und Stangen brauchen. Ramdohrs Eltern begannen diese Umstellung vor etwa 40 Jahren. „Die kleinen Bäume tragen nicht erst nach zehn, sondern schon nach zwei bis drei Jahren“, nennt Ramdohr den Hauptvorteil. „Und die Fruchtqualität ist besser, weil alle Äpfel draußen an der Sonne sitzen.“ Blickt man in die Baumreihen, zeigt sich ein malerisches Szenario. Keine faulenden Äpfel hängen hier zwischen herbstbuntem Blattwerk, kein brauner Matsch am Boden. Wo ist das Obstdesaster, von dem im Radio die Rede war?

Einlagern oder verrotten lassen - Ein langfristiger Stromvertrag sichert den Betrieb der Kühlhallen

„Wenn man Äpfel hängen lässt, schwächt das den Baum, und wenn man sie am Boden liegen lässt, wächst die Mäusepopulation und es gibt Fäulnispilze“, erklärt Ramdohr. Auch die Obstbauern, die das bislang noch nicht getan haben, müssten die Äpfel in jedem Fall noch vor dem Winter abschütteln, müssten ihr Fallobst aus den Reihen ziehen. Er selbst habe seine Anlage von seiner 25-köpfigen Crew aus Polen und Rumänien sauber pflücken lassen, obwohl es sich nicht gerechnet habe, erzählt der Firmenchef in seinem muckeligen Büro im Reet-gedeckten Bauernhaus der Ramdohrs.

„Glück, nichts als Glück“, habe er dennoch gehabt. Ein Langzeit-Stromvertrag gibt ihm noch zwei Jahre Sicherheit bezüglich der Kühlhallen. Viele Kollegen hätten diese Preisgarantie nicht, sie hätten nun Angst vor unwägbaren Energiekosten. Deshalb haben sie die Früchte nicht eingelagert, haben sie verrotten lassen oder versuchen, schon gleich zu Beginn der Vermarktung den Markt mit so viel Ware wie möglich zu beschicken. Was hilft, die Preise zu verderben.

Behutsamkeit ist Trumpf - für Legeware wie für Tütenäpfel

Einlagerung ist der Kern des deutschen Apfelwunders. Die gewaltigen Kühlhallen der deutschen Obstbauern sorgen dafür, dass übers Jahr immer Äpfel vorhanden sind. In den gasdicht beschichteten Lagerräumen stellt das Lieblingsobst der Deutschen - 24 Kilogramm werden pro Kopf und Jahr im Schnitt verzehrt - das „Atmen“ ein. Der Sauerstoffgehalt wird von den normalen 21 Prozent auf ein Prozent heruntergeregelt. Was für Menschen tödlich wäre – ein Totenkopf-Schild warnt an den Stahltüren vor versehentlichem Betreten – hält die Äpfel frisch bis tief in den nächsten Sommer. Überall sind Sensoren, alles ist Computer-überwacht - damit der Sauerstoffgehalt nicht zu tief abrutscht. „Gehe ich unter ein Prozent, bekomme ich alkoholische Gärung“, erklärt Ramdohr. „Das wäre schlecht“.

„Behutsamkeit“ ist bei den empfindlichen Früchten überhaupt das A und O. Die Blüten werden im Frühjahr durch nächtliche Beregnung und einen Schutzpanzer aus Eis vor Bodenfrost geschützt, die Ernte erfordert Pflücktechniken, die eigens erlernt werden müssen, um kleinste Ditscher zu vermeiden. In den Sortierungsanlagen werden die gepolsterten 350-Kilo-Kisten unter Wasser gedrückt, Kameras scannen jeden der zahllosen schwimmenden Äpfel auf dem Weg in die Sortierbahnen bis in sein Gehäuse hinein auf etwaige Mäkel. Der Drei-Euro-pro-Kilo-Apfel im Supermarktregal, die Legeware, muss makellos schön sein, aber auch in die billigen Tüten dürfen sich keine schadhaften Äpfel finden. Oberstes Obst-Gebot.

Gründe für die Apfelnot: Krieg, Inflation und die vollen Bäume der Hausgärten

Die Angst unter den Obstbauern wächst, weil durch den Krieg auch der Exportmarkt durcheinandergeraten ist, meint Hilke Ehlers, Geschäftsführerin des Fruchthandelsverbands Nord (Fhv Nord) am Telefon. „Mehr als fünfzig Prozent des Apfelbedarfs in Deutschland werden normalerweise importiert. Jetzt müssen aber Überseeäpfel, die sonst nach Russland gegangen sind, auch irgendwohin. Wenn die schon verladen oder unterwegs sind, ist der Druck auf die Verkäufer natürlich groß und niedrige Preise werden akzeptiert“, sagt die Juristin, die ehrenamtlich als Richterin am Sozialgericht Stade arbeitet.

Der Handel spüre zudem deutlich, dass die Deutschen ob der Inflation ihr Geld zusammenhielten. Stärker als sonst fällt in diesem Jahr zudem ins Gewicht, dass auch in den Hausgärten die Bäume vollhingen. „Die Leute essen erst einmal ihre eigenen Äpfel auf.“

Großhändler Lührs fordert Selbstversorgung bei Obst und Gemüse

Ralf Lührs kann aus seinem Büro ganz oben im Firmengebäude über den Deich auf die Elbe blicken. Ein Containerschiff zieht langsam in Richtung Hamburg. Unten im „Johann Lührs Obstversand“, werden Äpfel sortiert, auf Lkw geladen und ausgefahren. Den Betrieb gibt es seit 1904, der Urgroßvater transportierte die Kisten noch mit dem Pferdefuhrwerk. Auch dem Großhandel macht die Erhöhung der Lohn- und Energiekosten zu schaffen, ab 1. Januar wird zudem die Maut teurer. Lührs‘ Satz „Ich glaube an die Zukunft des Obsthandels im Alten Land, weil der Obstbau im Alten Land über gutes Wasser verfügt“ kommt da immer wieder im Gespräch wie ein Mantra der Selbstermutigung. Man sieht sich auf Seiten der Erzeuger – Lührs‘ Mutter Helga baut selbst auf 72 Hektar Äpfel an – und man versucht für die Bauern gute Angebote aufzuspüren. Aber einen Euro pro Kilo gibt es selten, „meist ist es viel, viel weniger“.

Lührs hat so einige Ideen für die Zukunft der Branche: Die Mehrwertsteuer vom Obst zu nehmen wäre für ihn ein erster Schritt, die Doppelnutzung der Anbaufläuchen durch acht Meter hohe Photovoltaik sei bereits für andere Obstsorten erfolgreich erprobt worden. Aber am Ende läuft es für ihn immer wieder auf zwei grundsätzliche Dinge hinaus. Erstens: Die Regierung müsse dafür sorgen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Obst und Gemüse zu 100 Prozent gewährleistet wird. Das sei für ihn die Lehre aus dem Gasdebakel dieses Jahres. Und davon sei man weit entfernt. Die jüngsten Zahlen des Statistikportals Statista weisen für 2020 bei Gemüse einen Selbstversorgungsgrad von 37 Prozent aus, bei Obst sind es knapp 20 Prozent. „Die kommenden politischen Rahmenbedingungen für den Apfelanbau werden die Selbstversorgung eher noch sinken lassen. Bei Ernährung gibt es aber kein Ausweichen“, mahnt Lührs, „Die Anarchie ist immer nur drei Mahlzeiten entfernt.“

Wohl noch schwieriger: Lührs wünscht sich, dass sich der Kunde wieder für den heimischen Apfel interessiert, „für Regionalität, statt für das Billigste – und das heißt auch für Gesundheit“. Lührs legt Laborberichte auf den Tisch, in denen von den eingesetzten Pflanzenschutzmitteln gegen Pilze nur ein Dreißigstel des Erlaubten im jeweiligen Altes-Land-Apfel nachgewiesen wurde. „Alles was im Ausland produziert wird, wird zu schlechteren Bedingungen produziert als bei uns – von Sozialstandards und Löhnen bis hin zu CO2-Abdruck und Pflanzenschutz.“ In Deutschland längst verbotene Mittel kämen heutzutage über die Apfelimporte wieder auf den Tisch. Großer Seufzer.

Abgewandert - dem Alten Land fehlen die Verwertungsbetriebe

Fehler sieht Verbandschefin Ehlers durchaus auch vor der eigenen Haustür. „Im Alten Land gibt es keine einzige Großmosterei mehr, die sind alle wegen der billigeren Herstellung nach Polen und in die Ukraine gegangen.“ Eine große Brennerei gab es auch mal in der Marsch – die ging kaputt, als 2017 das Steuermonopol für Branntwein fiel. „Bis auf zwei Schälbetriebe für die Bäckereien haben wir eigentlich keine Verwertungsbetriebe mehr.“ Die Großmostereien würden derzeit, wie Ehlers weiß, mit Äpfeln geflutet. Mit dem Ergebnis, dass die Preise weiter sinken. „Der Mostpreis ist die untere Basis“, sagt Henning Ramdohr. „Da gibt es fünf Cent.“

„China gibt den Preis für Apfelsaftkonzentrat vor“, erklärt Ramdohr. Das größte Apfelerzeugerland der Welt (etwa 42 Millionen Tonnen pro Jahr), stellt auch das meiste Konzentrat her. Das ist zu süß, muss mit deutschen Äpfeln „aufgepimpt“ werden, denn Apfelsaft braucht Säure. Ist also in den Apfelsaftmarken chinesisches Konzentrat? Ramdohr zuckt mit den Achseln. „Keine Ahnung. Kann gut sein, da ja alles billig-billig sein muss. Ich finde, es sollte auf den Flaschen stehen, was drin ist.“ Seine Säfte lässt er in der kleinen Hofmosterei ein paar Häuser weiter herstellen.

Der Klimawandel verlegt das Apfeljahr nach

Auch der Klimawandel macht sich im Alten Land bemerkbar – er lässt das Apfeljahr früher beginnen, was die Gefahr von Bodenfrost erhöht und zur Kollision mit Überseeäpfeln führt. Vier Wochen vor der Zeit blüht der Rote Boskoop inzwischen. „Seit ich vor 20 Jahren angefangen habe, hat sich eigentlich alles um mindestens 14 Tage verschoben“, weiß Ehlers. Eine Chance liege darin, dass so auch Sorten angebaut werden könnten, für die es früher zu kalt war im Alten Land. „Aber damit kommen auch andere Schädlinge - hoffentlich auch andere Nützlinge.“ Manche Erzeuger bauten sogar schon Pfirsiche und Aprikosen an, verweist man auf eine entsprechende Wikipedia-Notiz. „Nischenprodukte“, kommentiert Ehlers. „Dass man davon schon leben kann, glaube ich nicht.“

„Die Stimmung ist schlechter denn je“, resümiert Ramdohr, der wie Ehlers eine neue Bankrottwelle unter den Erzeugern erwartet. In den letzten 30 Jahren sind – auch wegen der immer komplexer und teurer werdenden Technik - schon die Hälfte der kleineren Höfe im Dorf pleite gegangen, den Nebenerwerbsobstwirt gibt es praktisch nicht mehr. „Und jetzt werden wieder Betriebe rausfallen – und nicht nur Obstbauern sondern auch Handwerker oder der Landmaschinenhandel. Ich werde im nächsten Jahr nach Möglichkeit nichts reparieren lassen und auch gewiss keine neuen Fahrzeuge kaufen.“ Bislang sei die Gesamtanbaufläche des Alten Lands von 10.700 Hektar gleich geblieben, Größere hätten das Land derer, die aufgeben, übernommen. Ramdohr ist einer der Großen. Dieses Jahr könne er durchstehen, vielleicht noch ein zweites, „dann muss sich was drehen.“

Traumjob Obstbauer - „Mit nichts zu vergleichen“

Dabei sieht er seinen Beruf als Traumjob, auch wenn viel Bürokratie im Spiel ist und Freizeit knapp bemessen. „Ich bin mein eigener Herr, und die Kinder sind ganz oft mit mir draußen – keiner meiner Freunde in anderen Jobs hat das.“ Ramdohr verweist auf die Baumreihen hinter den Hallen. „Und es ist mit nichts zu vergleichen, zu sehen, wie die Natur wächst, wenn alles in Blüte steht. Dann geht man im Herbst raus – und beißt in seinen eigenen Apfel. Das ist … wunderschön.“

Wie lange er allerdings noch Boskoop anbaue, wisse er nicht. Ältere Kunden würden den Apfel noch haben wollen, aber ähnlich wie bei Jonagold, dessen Flächen er bereits gerodet habe, gebe es bei der Sorte generell einen deutlichen Einbruch der Nachfrage. Allerdings habe ihm sein Zentralverkäufer bei Elbe-Obst erst heute mitgeteilt, dass Boskoop jetzt so langsam in die Läden kommt. Heuer wird der klobige Altmeister für Kuchen und adventliche Bratäpfel also noch in den Backofen wandern. Wieder zuhause, bestätigt sich im Supermarkt Ramdohrs Aussage. Auf die Frage, warum neben nur eine halbvolle Kiste Boskoop neben den vollen Schütten der anderen Prachtäpfel da sei, ist der Angestellte in der Obst- und Gemüse-Abteilung zumindest originell. „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, sagt er, „essen heute eben lieber ‚Pink Lady‘“.

