Lotto am Samstag: Aktuelle Gewinnzahlen und Quoten

Hannover. Lotto „6 aus 49“ zählt zu den beliebtesten Lotterien Deutschlands und sorgt zweimal wöchentlich dafür, dass Millionen Menschen in Deutschland gespannt auf die Verkündung der Lottozahlen warten.

Hier finden Sie die aktuellen Lottozahlen und Quoten (nach Ermittlung) der Samstagsziehung von Lotto „6 aus 49“, „Spiel 77“ und „Super 6“. Am Samstag, den 17. Oktober 2020, liegen 6 Millionen Euro im Jackpot.

Lottozahlen am Samstag, 17. Oktober

6 aus 49: 2 – 5 – 9 – 16 – 41 – 48 Superzahl: 8 Spiel 77: 1 4 6 8 3 8 1 Super 6: 1 8 8 6 1 8

Alle Angaben ohne Gewähr.

Lottozahlen am Samstag, 10. Oktober

6 aus 49: 4 – 8 – 16 – 22 – 28 – 33 Superzahl: 6 Spiel 77: 7 5 1 1 0 9 0 Super 6: 7 6 9 7 4 2

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: lotto.de

Lotto am Samstag, 10. Oktober 2020: Aktuelle Quoten

Hier finden Sie, ab Bekanntgabe, die Gewinnquoten für Lotto „6 aus 49“, „Spiel 77“ und „Super 6“ am 10. Oktober 2020.

Gewinnklasse

Anzahl Richtige

Gewinne

Quoten (Euro)

1

6 Richtige + Superzahl

1

42.583.626,40

2

6 Richtige

5

701.292,40

3

5 Richtige + Superzahl

131

9279,10

4

5 Richtige

1068

3392,60

5

4 Richtige + Superzahl

5910

170,00

6

4 Richtige

49.573

48,00

7

3 Richtige + Superzahl

103.606

19,60

8

3 Richtige

874.929

10,90

9

2 Richtige + Superzahl

752.756

6,00

Das sind die aktuellen Quoten für das “Spiel 77”:

Gewinnklasse

Anzahl Richtige

Gewinne

Quoten (Euro)

1

7 richtige Endziffern

0

unbesetzt

2

6 richtige Endziffern

6

77.777,00

3

5 richtige Endziffern

37

7777,00

4

4 richtige Endziffern

343

777,00

5

3 richtige Endziffern

3612

77,00

6

2 richtige Endziffern

36.878

17,00

7

1 richtige Endziffer

386.207

5,00

Das sind die aktuellen Quoten für die „Super 6“:

Gewinnklasse

Anzahl Richtige

Gewinne

Quoten (Euro)

1

6 richtige Endziffern

3

100.000,00

2

5 richtige Endziffern

44

6666,00

3

4 richtige Endziffern

401

666,00

4

3 richtige Endziffern

4022

66,00

5

2 richtige Endziffern

38.586

6,00

6

1 richtige Endziffer

375.687

2,50

Wann werden die Lottozahlen am Samstag gezogen?

Die Ziehung der Lottozahlen am Samstag findet um 19.25 Uhr statt. Die dazugehörige Sendung kann im Livestream und anschließend im TV verfolgt werden.

Lotto im TV: Lottoziehung am Samstag in der ARD

Jeden Samstag werden die Lottozahlen in der ARD bekannt gegeben. Die Ziehung wird eine halbe Stunde vorher aufgezeichnet. Sie können die Ziehung der Lottozahlen samstags um 19.57 Uhr in der ARD verfolgen, sie findet immer vor der Tagesschau statt.

Lottoziehung am Samstag im Livestream verfolgen

Seit dem 3. Juli 2013 können Sie die Ziehung der Lottozahlen am Samstag per Livestream verfolgen, das gilt ebenso für die Lottoziehung am Mittwoch. Die Liveziehung beginnt um 19.25 Uhr und wird direkt über Lotto.de angeboten.

Hier gelangen Sie zum Livestream der Lottoziehung.

Lotto am Samstag: Wie hoch ist der Jackpot am 17. Oktober 2020?

Der Lotto-Jackpot liegt am 17. Oktober 2020 bei 6 Millionen Euro. Diese Summe erhält, wer sechs Richtige und zusätzlich die richtige Superzahl gewählt hat.

Was ist das „Spiel 77“?

Das „Spiel 77“ kann zusätzlich zum Lotto am Samstag und Mittwoch gespielt werden. Es handelt sich um eine Zusatzlotterie in Form einer siebenstelligen Losnummer, die Sie auf Wunsch zu Ihrem Spielschein erhalten. Die Losnummer ist fest eingedruckt, nur auf Onlinespielscheinen lässt sie sich manuell ändern. Bei jeder Lottoziehung am Samstag wird auch die Gewinnzahl für das „Spiel 77“ gezogen. Je mehr Ziffern richtig sind, desto höher der Gewinn.

Lottozahlen am Samstag: Was ist die „Super 6“?

Die „Super 6“ funktioniert ähnlich wie die Zusatzlotterie „Spiel 77“, allerdings gibt es bei „Super 6“ nur eine sechsstellige Ziffer. Sowohl „Super 6“ als auch „Spiel 77“ können nur gespielt werden, wenn Sie sich zunächst für ein anderes Lottospiel wie „6 aus 49“ entschieden haben – sie können also nicht separat gespielt werden.

Lotto am Samstag: Bis wann kann man an der Lottoziehung teilnehmen?

Die Lottoziehung findet an jedem Samstag um 19.25 Uhr statt. Teilnehmen können Sie in der Regel aber nur bis 19 Uhr, dann müssen Sie Ihren ausgefüllten Lottoschein gekauft haben. Der Annahmeschluss für Lotto „6 aus 49“ unterscheidet sich zudem geringfügig in einigen Bundesländern:

Bundesland

Annahmeschluss

Baden-Württemberg

19 Uhr

Bayern

19 Uhr

Berlin

19 Uhr

Brandenburg

19 Uhr

Bremen

19 Uhr

Hamburg

18.59 Uhr

Hessen

19 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern

19 Uhr

Niedersachsen

19 Uhr

Nordrhein-Westfalen

18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz

19 Uhr

Saarland

19 Uhr

Sachsen

19 Uhr

Sachsen-Anhalt

19 Uhr

Schleswig-Holstein

19 Uhr

Thüringen

19 Uhr

So füllen Sie den Lottoschein bei Lotto „6 aus 49“ richtig aus

Lotto „6 aus 49“ funktioniert entweder ganz klassisch mit einem Lottoschein aus dem Geschäft oder online. In beiden Fällen müssen sechs Zahlen auf dem Spielschein gewählt werden, die zwischen eins und 49 liegen – daher der Name.

Die Zahlen können nach Belieben gewählt werden, viele Lottospieler greifen zum Beispiel zu einem Geburtsdatum oder einer persönlichen Glückszahl. Beim sogenannten Quicktipp entscheidet hingegen der Zufall: Hier werden sechs zufällige Zahlen generiert. Aus technischen Gründen ist diese Funktion nur Onlinespielern vorbehalten.

Zusätzlich gibt es auf jedem Lottoschein eine Superzahl, die zwischen 0 und 9 liegt. Auf dem klassischen Lottoschein aus Papier ist diese bereits aufgedruckt – wer online spielt, kann sie per Klick selbst auswählen.

Wie stehen die Chancen bei Lotto “6 aus 49”?

Grundsätzlich sind die Chancen auf einen Gewinn beim Lotto gering, vor allem, wenn es darum geht, alle Gewinnzahlen anzukreuzen. Laut Lotto.de liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit für sechs Richtige plus Superzahl bei eins zu 139.838.160, aufgerundet spricht man meist von eins zu 140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot abzuräumen, ist also denkbar klein – wenn auch nicht unmöglich.

Die Chancen auf einen Gewinn steigen mit einer geringeren Anzahl von Richtigen – natürlich auf Kosten des Gewinnbetrags. Das sind die allgemeinen Gewinnchancen bei Lotto „6 aus 49“:

6 Richtige und Superzahl: eins zu 139.838.160 6 Richtige: eins zu 15.537.573 5 Richtige und Superzahl: eins zu 542.008 5 Richtige: eins zu 60.223 4 Richtige und Superzahl: eins zu 10.324 4 Richtige: eins zu 1147 3 Richtige und Superzahl: eins zu 567 3 Richtige: eins zu 63 2 Richtige und Superzahl: 1 zu 76

Wann gibt es eine Zwangsausschüttung beim Lotto?

Wird der Jackpot in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen bei Lotto am Samstag oder Mittwoch nicht geknackt, ist eine sogenannte Zwangsausschüttung oder definitive Ausschüttung möglich. Diese Sonderregel bewirkt, dass der Jackpot von „6 aus 49“ in der 13. Ziehung ausgespielt werden muss.

Gewinnt kein Spieler regulär in der ersten Gewinnklasse, also 6 Richtige plus Superzahl, geht der Jackpot über in die zweite Klasse (6 Richtige). Der Jackpot wandert nun theoretisch so lange in der Gewinnklasse nach unten, bis der Jackpot von einem oder mehreren Spielern gewonnen wurde.

Hilfe und wichtige Informationen zu Glücksspiel und Spielsucht

Lotto „6 aus 49“ ist ein Glücksspiel und kann süchtig machen. Sollten Sie bei sich oder anderen Menschen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an eine professionelle Suchtberatung.

Hilfe bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Unter der Telefonnummer (0800) 1372700 können Sie die Experten von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr erreichen, an Freitagen und Sonntagen zwischen 10 und 18 Uhr. Der Anruf ist kostenlos. Von der BzgA erhalten Anrufer unter anderem:

Gezielte Auskunft und Aufklärung: Was ist Glücksspielsucht? Informationen und Beratung: Wo gibt es Hilfsangebote vor Ort, die bei Spielsucht helfen können? Konkrete Beratung: Persönliche Probleme und schwierige Lebenssituationen, die durch Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten entstanden sind.

RND