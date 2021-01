PS Plus im Februar 2021: Diese neuen Spiele gibt es ab 2. Februar

Jeden Monat aufs Neue hält Playstation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS-Plus-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem Playstation Store bezogen werden können. Hier erfahren Sie, welche Titel im Februar gratis für Playstation-Abonnenten erhältlich sind und ab wann sie heruntergeladen werden können.

PS Plus im Februar 2021: Diese Titel stehen für die PS4 und PS5 bereit

Ab dem 2. Februar sind die PS4-Spiele Control: Ultimate Edition (PS4 und PS5) und Concrete Genie (PS4) im Abonnement erhältlich. Zudem können PS5-Spieler Destruction AllStars kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen. Weiterhin haben PS5-Besitzer die Möglichkeit, die PlayStation Plus Collection mit 20 ausgewählten Spielen herunterzuladen.

PS Plus im Januar: Control: Ultimate Edition

Genre: Action Plattform: PS4 und PS5 Release: 2020 Entwickler: Remedy Entertainment Verfügbarkeit: 2. Februar 2021 bis 1. März 2021

Die Control: Ultimate Edition enthält sowohl das Hauptspiel als auch die zuvor veröffentlichten Erweiterungen “The Foundation” und “AWE”. In Control schlüpfen Spieler in die Rolle von Jesse Faden. Jesse ist Direktorin einer geheimen New Yorker Behörde, die paranormale Phänomene untersucht. Im Kampf gegen eine unbekannte Bedrohung stehen ihr übermenschliche Kräfte, anpassbare Bewaffnungen und unbeständige Umgebungen zur Verfügung. Die Erweiterungen “The Foundation” und “AWE” bieten neue Story-Inhalte und Nebenmissionen sowie neue Waffen und Modifizierungen.

PS Plus im Februar: Concrete Genie

Genre: Action, Adventure Plattform: PS4 Release: 2019 Entwickler: Pixelopus Verfügbarkeit: 2. Februar 2021 bis 1. März 2021

In Concrete Genie schlüpfen Spieler in die Rolle des Teenagers Ash, dessen Schicksal sich von heute auf morgen schlagartig ändert: Ash fällt ein magischer Pinsel in die Hände, der allen Zeichnungen neues Leben einhauchen kann. Mit diesem Pinsel werden ulkige Monster namens “Dschinns” erschaffen. Die selbstgestalteten Dschinns unterstützen Ash dabei, sein aufregendes Abenteuer zu bestreiten, ihn aus heiklen Situationen zu retten und gleichzeitig seine Heimat Denska in ein buntes und lebendiges Kunstwerk zu verwandeln. Zusätzlich bietet Concrete Genie zwei VR-Modi. Spieler erleben im “VR-Experience-Modus” ein Abenteuer mit dem kleinen Dschinn namens Klecks, während im VR-Modus “Freies Malen” die PlayStation® Move-Motion-Controller ganz intuitiv zum Einsatz kommen.

PS Plus für die Playstation 5 im Februar: Destruction AllStars

Der kompetitive, exklusive PS5-Multiplayer-Titel Destruction AllStars simuliert einen globalen Sport- und Unterhaltungsevent, bei dem Stars und Autos kollidieren. Spieler können sich alleine oder mit Teamkameraden in die Arena stürzen und aus 16 verschiedenen AllStars wählen. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Fahrzeugen mit einzigartigen Geschwindigkeits- und Handling-Charakteristiken, um sich mithilfe von Schrotten, Ausweichen und Boosten den Weg durch die Rivalen zu bahnen. Sobald ein Spieler jedoch selbst geschrottet wurde, ändert sich die Perspektive und die AllStars sind zu Fuß in der Arena auf sich alleine gestellt. Doch sie verfügen über athletische Parkour-Fähigkeiten, um Gegnern auszuweichen, ihnen ihr Fahrzeug abzunehmen und sie in Fallen zu locken.

Genre: Action Plattform: PS5 Release: 2021 Entwickler: Lucid Games Verfügbarkeit: 2. Februar 2021 bis 6. April 2021

Playstation Plus Collection für Besitzer der PS5

PlayStation Plus-Mitglieder kommen in den Genuss eines neuen Angebots für PS5 – die PlayStation Plus Collection. PS5-Besitzer mit PlayStation Plus können sich eine ausgewählte Sammlung an 20 PS4-Spielen kostenlos herunterladen. Die PlayStation Plus Collection ist ein zusätzlicher Bonus zu den existierenden PS4-Vorteilen, die Mitglieder zu einem Abonnementpreis erhalten – es entstehen keine zusätzlichen Abonnementkosten. Sobald ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection eingelöst wurde, ist es so lange spielbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht.

Wann kann man die PS-Plus-Spiele herunterladen?

Sämtliche PS-Plus-Spiele stehen ab Dienstag, den 2. Januar 2021, im Playstation Store zum Gratisdownload für PS-Plus-Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für Januar können ab dem Zeitpunkt nicht mehr heruntergeladen werden.

Wo finde ich die PS-Plus-Spiele für Januar 2021?

Die Downloads werden über den Playstation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens “PS Plus”, unter dem alle PS-Plus-Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild vom jeweiligen Spiel machen. Für PS-Plus-Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS-Plus-Spiele herunter?

Alle PS-Plus-Titel lassen sich über den Playstation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter “PS Plus” angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann kann man die PS-Plus-Spiele gratis downloaden?

Die monatlichen Playstation-Plus-Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Was ist Playstation Plus?

Wer auf der Playstation online spielen möchte, kann dies nur mit einem Playstation-Plus-Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet Playstation Plus noch einige weitere Vorteile, darunter beispielsweise einen zusätzlichen Cloudspeicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des Playstation-Plus-Abos sind jedoch die kostenlosen Games.

RND/do