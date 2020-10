TV-Duell Trump vs. Biden: So sehen Sie die letzte Debatte im Livestream

Washington. Die US-Wahl 2020 rückt immer näher und im Vorfeld der Wahl finden die traditionellen TV-Debatten zwischen dem amtierenden US-Präsidenten und dem jeweiligen Präsidentschaftskandidaten statt. In diesem Jahr tritt US-Präsident Donald Trump gegen den Demokraten Joe Biden an. Das erste dieser live übertragenen Fernsehduelle fand am 29. September statt. Zwei weitere Debatten sollten ursprünglich im Oktober folgen, die zweite TV-Debatte wurde jedoch kurzerhand in eine virtuelle Fragestunde umgewandelt.

Das dritte Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden findet am Donnerstag, 22. Oktober statt. Wo Sie die Debatte live verfolgen können, erfahren Sie hier.

TV-Duelle zwischen Trump und Biden zur US-Wahl 2020

Insgesamt messen sich Trump und Biden in drei TV-Duellen – das sind die Termine und die Moderatoren der Debatten:

Dienstag, 29. September in Cleveland, Ohio – Moderation: Chris Wallace Donnerstag, 15. Oktober in Miami, Florida – Moderation: Steve Scully – abgesagt, durch Fragestunden ersetzt Donnerstag, 22. Oktober in Nashville, Tennessee – Moderation: Kristen Welker

Trump vs. Biden: Drittes TV-Duell im deutschen Fernsehen verfolgen

Alle TV-Duelle sind für eine Dauer von etwa 90 Minuten angesetzt und finden in den USA zwischen 21.00 und 22.30 Uhr statt.

Phoenix: Wie schon das erste Duell begleitet der Nachrichtensender von ARD und ZDF auch die dritte Debatte live im deutschen Free-TV. Die Übertragung beginnt um 2.45 Uhr in der Nacht von Donnerstag (22.10.2020) auf Freitag (23.10.2020). Der Phoenix-Livestream ist über die ARD-Mediathek abrufbar.

Phoenix wiederholt das TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden am Freitagmorgen (23.10.2020) um 7.30 Uhr in kompletter Länge.

Letztes TV-Duell vor der US-Wahl: Trump vs. Biden im Original-Livestream am 22. Oktober

In den USA übertragen mehrere Fernsehprogramme und Nachrichtensender die dritte Debatte. Auf folgenden Websites sollten Sie das letzte TV-Duell zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden auf Englisch im Livestream verfolgen können:

ABC: Der amerikanische Nachrichtensender sendet sein laufendes TV-Programm auf seiner Website live. Hier kann das dritte TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden voraussichtlich gesehen werden. NBC: Auch auf NBC News Now sollte das letzte TV-Duell zwischen Trump und Biden live auf Englisch verfolgt werden können. Unter Umständen müssen Sie den AdBlocker Ihres Internetbrowser deaktivieren, um den Livestream angezeigt zu bekommen.

Zweiter Duell-Termin wegen Trumps Corona-Erkrankung abgesagt

Das zweite TV-Duell mit Herausforderer Joe Biden hatte US-Präsident Donald Trump abgesagt, weil es nach seiner Corona-Infektion virtuell stattfinden sollte. Stattdessen hielt jeder Kandidat eine Fragestunde vor Wählern ab.

Pence vs. Harris: TV-Duell der Vize-Kandidaten am 7. Oktober

Auch der aktuelle US-Vizepräsident Mike Pence und die Vizepräsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, liefern sich vor der Wahl eine Fernseh-Debatte. Das Duell findet am Mittwoch, den 7. Oktober in der University of Utah in Salt Lake City statt. Nach der Corona-Erkrankung des Präsidenten erfährt das Vize-Duell eine besondere Aufmerksamkeit.

Das TV-Duell zwischen Pence und Harris hat Phoenix ab 03.00 Uhr live übertragen. Eine Wiederholung des TV-Duells in voller Länge lief am Donnerstag, 8. Oktober um 07.00 Uhr morgens.

RND/hmo/do/pf