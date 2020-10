Oktober auf Netflix: Diese Serien und Filme sind jetzt neu

Alle Serien durchgesuchtet? Zum Glück sorgt Streaminggigant Netflix regelmäßig für Nachschub. Auch im Oktober erweitern eine Vielzahl an Serien und Filmen das Angebot. Was in diesem Monat an Highlights dabei ist und ab welchem genauen Datum welches Format verfügbar ist, erfahren Sie hier.

Neu auf Netflix: Highlights im Oktober 2020

Für jeden Monat veröffentlicht Netflix eine Liste an Highlights, die bald erscheinen. Darunter beliebte Serienformate, die mit einer neuen Staffel an den Start gehen, komplett neue Serien, die erstmals anlaufen, sowie Filmeigenproduktionen oder große Blockbuster.

Im Oktober trumpft Netflix mit einer neuen Staffel von “The Alienist – Die Einkreisung” auf – in der düsteren Serie spielt der deutsche Daniel Brühl die Hauptrolle. Highlight im Oktober ist auch “Spuk in Bly Manor”. Die Fortsetzung der erfolgreichen Horrorserie “Spuk in Hill House” wartet mit komplett frischen Protagonisten auf. Bei den neuen Serien “Barbaren” und “La Révolution” kommen Fans von aufwendig produzierten historischen Dramen auf ihre Kosten. Mit dem Film “Lucy” nimmt Netflix eine beliebte Hollywood-Sci-Fi-Produktion ins Programm auf.

Alle Oktoberhighlights im Überblick:

Netflix im Oktober: Alle neuen Serien und Staffeln ab 1.10.2020

Neben den monatlichen Highlights, die Netflix meist auf Twitter präsentiert, gehen noch eine ganze Reihe weiterer Formate im Laufe des Monats online. Hier finden Sie die komplette Liste an neuen Serien beziehungsweise neuen Serienstaffeln mit jeweiligem Verfügbarkeitsdatum.

Ab 1. Oktober auf Netflix:

“Carmen Sandiego”, Staffel drei “Eine lausige Hexe”, Staffel vier “Familiar Wife” “Guten Morgen, Veronica” “Heidi”, Staffel zwei “Wie ein Fremder”

Ab 2. Oktober auf Netflix:

“Emily in Paris” “Song Exploder” “Tut Tut Cory Flitzer: Halloween-Special”

Ab 6. Oktober auf Netflix:

“Sternenstreif: Halloween-Helden”

Ab 7. Oktober auf Netflix:

“Vongozero – Flucht zum See”

Ab 9. Oktober auf Netflix:

“Die Gehörlosen-Uni” “Fast & Furious: Spy Racers”, Staffel zwei “Spuk in Bly Manor”

Ab 11. Oktober auf Netflix:

“Stranger”, Staffel zwei

Ab 13. Oktober auf Netflix:

“Kipo und die Welt der Wundermonster”, Staffel drei

Ab 15. Oktober auf Netflix:

“Social Distance”

Ab 16. Oktober auf Netflix:

“Grand Army” “Jemand muss sterben” “La Révolution” “Star Trek: Discovery”, Staffel drei

Ab 22. Oktober auf Netflix:

“The Alienist – Die Einkreisung”, Staffel zwei “You Me Her”, Staffel fünf

Ab 23. Oktober auf Netflix:

“Barbaren” “Das Damengambit” “Perdida – Vermisst”

Ab 30. Oktober auf Netflix:

“Somebody Feed Phil”, Staffel vier “Suburra”, Staffel drei

Netflix im Oktober: Alle neuen Filme ab 1.10.2020

Bei den Spielfilmen nehmen die Eigenproduktionen mittlerweile einen beträchtlichen Anteil des Netflix-Angebots ein. Vertreten sind nahezu alle Genres. Welche Filme im Oktober neu bei Netflix erscheinen und ab welchem Datum welcher Film verfügbar ist, sehen Sie hier:

Auf Netflix ab 1. Oktober:

“Daylight” “Für eine Handvoll Dollar” “Pasal Kau!” “The Hungover Games”

Auf Netflix ab 2. Oktober:

“Das machst du schon” “Dick Johnson ist tot” “Ernste Männer” “Il legame – Die Bindung” “Judy” “Òlòturé” “Vampires Vs. The Bronx”

Auf Netflix ab 4. Oktober:

“David Attenborough – Mein Leben auf unserem Planeten” “Happy Old Year”

Auf Netflix ab 6. Oktober:

“The Mule”

Auf Netflix ab 7. Oktober:

“Hubie Halloween” “Puzzle” “Show Dogs”

Auf Netflix ab 9. Oktober:

“Ginny Weds Sunny” “Mein 40-jähriges Ich”

Auf Netflix ab 13. Oktober:

“The LEGO Movie 2”

Auf Netflix ab 14. Oktober:

“Blackpink: Light Up the Sky”

Auf Netflix ab 15. Oktober:

“A Babysitter’s Guide to Monster Hunting” “Love Like the Falling Rain” “Rettung für Roona”

Auf Netflix ab 16. Oktober:

“The Trial Of The Chicago 7”

Auf Netflix ab 21. Oktober:

“Rebecca”

Auf Netflix ab 22. Oktober:

“Kadaver”

Auf Netflix ab 23. Oktober:

“Die bunte Seite des Monds” “Bad Neighbors” “Lucy”

Auf Netflix ab 28. Oktober:

“Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara” “Holidate” “Nobody Sleeps in the Woods Tonight”

Auf Netflix ab 30. Oktober

“His House” “The Day of the Lord”

RND/do